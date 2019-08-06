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 Політика України
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 Народні депутати під час професійної діяльності мають використовувати державну мову, - Разумков

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що народні депутати під час своєї роботи повинні використовувати українську мову.

"Якщо ми говоримо про офіційну позицію, то я вважаю, що все-таки народні депутати під час своєї професійної діяльності повинні використовувати державну мову", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "112.Украіна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він підкреслив: "Я переконаний, що 99% народних депутатів знають українську мову і представники нашої політичної сили (партії "Слуга народу"- ІФ) будуть говорити державною мовою ... Якщо поки не вистачає знань, вони надолужать".

Разом з тим, зазначив Разумков, в побуті народні обранці вільні спілкуватися тією мовою, на якій їм зручніше. "У побуті ми з вами використовуємо ту мову, якою нам зручніше, якою ми звикли спілкуватися. Ви чудово знаєте, що я частіше розмовляю російською", - сказав він.

"Якщо ми говоримо про офіційні виступи у Верховній Раді, мені здається - це моя особиста позиція - треба все-таки використовувати державну мову", - резюмував він.

Як повідомлялося, партія "Слуга народу" запропонує на пост голови Верховної Ради Разумкова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді говоритиму українською мовою, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141599
 
 
 Топ коментарі
 
Але принципово говорить парускі. Зневажає мову як і риганали.
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"Гражданских отсечь.." - вже забулося? Забулося на якій мові на засіданні РНБО петя вгамовував авакова та Саакашвілі?
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одна половина ЗЕдипутиков может и знает украинский язык,а вторая тогда как будет общаться-жестами? Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 3310
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А они не будут общаться, их работа - кнопки нажимать.
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До речі - пан Розумков чудово володіє українською мовою, коли вперше я почув - був приємно здивованим..
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Але принципово говорить парускі. Зневажає мову як і риганали.
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"Гражданских отсечь.." - вже забулося? Забулося на якій мові на засіданні РНБО петя вгамовував авакова та Саакашвілі?
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Ні , не їв.. В мене не такий багатий досвід в цьому, як у тебе..
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Леонид Днепр зате пэтя вміє жалістливу мордочку робити і тембр голосу від писклявого до загробного змінювати і вірші розказувати,а ти не вмієш. Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 4427
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ну вот видиш какое ты брехло малолетнее)))) пойди и спроси у мамы
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Ну по поводу отсечь до Зеленых охранников ему еше далеко, смотреть видео Трускавец. Странные вы Зесептиконы у вас в вопросе и ответ сразу, а на каком языке Порох должен был успокоить тех кто гос языка не знает. А в штатах он на инглише прикиньте, чертов масон 😁
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аваков і Саакашвіли - не розуміють українську мову? Ну навіщо тобі знадобилося так примітивно збрехнути?
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Ты в юмор не очень да? Странно, у нас сейчас модно шутить
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К статі - гаспадін Путін прєкрасна владєєт русскім язиком...разьвє ета ні удівітільна???
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владєніє язиком гаспадіном путіним будєт дастойно оцєнєно, кагда он окажється в дупі українця!
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Я видела это Право на владу
Там даже Мосейчук была очень удивлена

Действительно хорошая гладкая речь

Имхо сейчас похваляться что знаешь украинский это все равно что хвататься что у тебя есть комп и смартфон
А у кого нет?

Тут уже важно ЧТО на этой мове говорят
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не мосейчук а скабеенко, это ее новая фамилия))) а у вас на рассее г+г транслируют?
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"пан" табачник (не той шо на гармошці грає) теж чудово знає українську мову. І шо?
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А коли ти заговориш українською, з підкоченими очима?
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над вами пост - забаньте клинического идиота.
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Считает, что закон необходимо соблюдать или продолжает обучение будущих депутатов тому, что за неделю не успели сказать?..
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что значит считает, разве они не обязаны?
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Порошенко теж іноді говорив на українській :-Гражданских отсечь!
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От коли будуть приносити клятву депутата, кожен повинен на початку вимовити ПАЛЯНИЦЯ !
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Правильно. Чай не Штаты какие-нибудь на языке бывших оккупантов общаться.
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Сейчас государственный язык больше схожий на советский язык, вот прислушайтесь к гражданам Украины и по акценту определите,что они вылезли из советской "шахты" Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 2667
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Все ж таки на україномовних територіях почуваєшся дійсно як в Україні.
А там де суржик та російщина, там не зовсім Україна. Якась холодна і чужа.
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Таке моє особисте враження.
російськомовна Україна викликає стійкі асоціації з росією.
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При советской власти и советских мозгах жителей( подсадной народ Украины) всегда так на таких землях Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 218
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Навіть якщо людина вивчила на оцінку "4-" українську мову у школі зх російською мовою навчання і не соромиться нею користуватися (нехай з помилками) - це краще ніж тупе "моя твоя нє панімай".
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Разумков, скажи ще, що в церкву треба лише українську ходити, та, яка з Томосом.
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Ми прослідкуємо.
Таки суспільна думка нагнула і заразумкова.
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Хто, "слуги народу" - державною мовою? Серйозно? Ліл.
Схоже, він таки Гандон (не образа - маю на увазі фантазера).
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Прям переобувочный день, у Бени Порох уже спаситель страны. Зебилам смотреть интервью РБК. А говорите зря Витаха к Джулиани съездил
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Т.е. новоизбранные мандатованные будут кнопкодавить молча?! За неделю трускавецкой академии вряд ли они освоили такой сложный иностранный язык! Впрочем как и гарант, что-то мычит по бумашке и то с трудом. Без подшептываний богданки вообще не представляю чтобы он делал!
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І все ж таки, це той народ, який вийшов у 2013 році на захист своїх дітей, а в 2014 йшов голіруч проти куль на Майдані. Це той народ, який стояв на смерть в Донецькому аеропорту, гинув в Іловайському котлі, це той народ, який перебуває в застінках сусідньої ворожої держави і не скорюється, це той народ, хто народив світлу дитину Степана Чубенка. Це той народ, який своє невдоволення владою висловлює на мітингах, хто став волонтером і захистив державу. Це той народ, який вважає себе українцями, а не "адним савецким народом". Свою приналежність до цього народу буду прищеплювати своїм дітям, можливо так і відродимось.
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Наталія Запорізька - да...., правда..

Этим и успокаиваемся...
А то вообще было бы мерзко и стыдно...(как после отжатия рашей Крыма, без малейшего сопротивления)...
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Всё равно какую х***ню несут, главное на мове!
Не делайте умное лицо, именнос таким выражением лица делаются все глупости в мире. (с) Мюнхаузен.
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-Размавляйте на украинськом, ынакше вас чекаить мая долья.
Народні депутати під час професійної діяльності мають використовувати державну мову, - Разумков - Цензор.НЕТ 1353
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Перша розумна думка, яку я почув від разумкова. Дай бог, не остання.
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