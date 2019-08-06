 Народні депутати під час професійної діяльності мають використовувати державну мову, - Разумков

"Якщо ми говоримо про офіційну позицію, то я вважаю, що все-таки народні депутати під час своєї професійної діяльності повинні використовувати державну мову", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "112.Украіна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він підкреслив: "Я переконаний, що 99% народних депутатів знають українську мову і представники нашої політичної сили (партії "Слуга народу"- ІФ) будуть говорити державною мовою ... Якщо поки не вистачає знань, вони надолужать".
Разом з тим, зазначив Разумков, в побуті народні обранці вільні спілкуватися тією мовою, на якій їм зручніше. "У побуті ми з вами використовуємо ту мову, якою нам зручніше, якою ми звикли спілкуватися. Ви чудово знаєте, що я частіше розмовляю російською", - сказав він.
"Якщо ми говоримо про офіційні виступи у Верховній Раді, мені здається - це моя особиста позиція - треба все-таки використовувати державну мову", - резюмував він.
Як повідомлялося, партія "Слуга народу" запропонує на пост голови Верховної Ради Разумкова.
Там даже Мосейчук была очень удивлена
Действительно хорошая гладкая речь
Имхо сейчас похваляться что знаешь украинский это все равно что хвататься что у тебя есть комп и смартфон
А у кого нет?
Тут уже важно ЧТО на этой мове говорят
А там де суржик та російщина, там не зовсім Україна. Якась холодна і чужа.
російськомовна Україна викликає стійкі асоціації з росією.
Таки суспільна думка нагнула і заразумкова.
Схоже, він таки Гандон (не образа - маю на увазі фантазера).
Этим и успокаиваемся...
А то вообще было бы мерзко и стыдно...(как после отжатия рашей Крыма, без малейшего сопротивления)...
Не делайте умное лицо, именнос таким выражением лица делаются все глупости в мире. (с) Мюнхаузен.