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Все про:Лівія (48) МЗС (1842) обстріл (5389) літак (706) українці (1062) Червоний Хрест (136)

 Український літак із гуманітарним вантажем обстріляли в Лівії, постраждав один член екіпажу

В аеропорту Місрати в Лівії ударами з дронів знищено літак ІЛ-76ТД української компанії "Скайавіатранс" із гуманітарним вантажем Міжнародної Організації Червоного Хреста.

Про це виданню Liga.net повідомила директор компанії Олена Малахова, передає Цензор.НЕТ. Інформацію про напад на літак ІЛ-76ТД підтвердили в МЗС України. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

Як розповіли в МЗС, борт виконував рейс із метою транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії. Всі дозволи є в наявності, запевнили в МЗС. "У результаті атаки було знищено хвостову частину літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана. Екіпаж судна в повному складі було евакуйовано в безпечне місце", - повідомили в МЗС.

Як розповіла Малахова, борт виконував рейс із Анкари в Місрату з гуманітарним вантажем у рамках співпраці з Міжнародною Організацією Червоного Хреста. За словами Малахової, у компанії є всі підтверджуючі це документи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державіаслужба України заборонила польоти до Лівії

Приблизно о 3:17 ночі (за київським часом), відразу після прибуття борта в аеропорт Місрати, коли почалося вивантаження товару, літак був обстріляний безпілотниками.

Перший снаряд поцілив у праве крило, після чого почалася пожежа. Частина екіпажу на той час вже покинула борт. Кілька осіб у момент удару були в літаку, але встигли евакуюватися. Зараз екіпаж у безпеці. Постраждалих немає.

За словами директора компанії, було кілька пострілів. Літак повністю знищено вогнем.

Малахова зазначила, що в нальоті брали участь два дрони, один з яких здійснював фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту, за її словами, фото і відео з'явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тепер російських військових немає ще й у Лівії", - Явлінський про перекидання спецпризначенців РФ у Тобрук та Бенгазі

"Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу в Лівії", - сказала Малахова.

Зараз компанія зв'язалася з українським консульством і намагається повернути екіпаж в Україну. Йдеться про вісьмох громадян.

З приводу вантажу точної інформації у компанії "Скайавіатранс" поки немає. Імовірно, його повністю знищено.

Компанія веде підрахунок своїх збитків. Оціночна вартість знищеного ІЛ-76ТД, за словами Малахової, - 2,5 млн доларів. Це без додаткового обладнання і вартості вантажу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141597
 
 
 Топ коментарі
 
Цій новині вже десь тиждень.. Цензор - обстріляти літак і знищити літак - це дещо відмінні речі..
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Это произошло прошедшей ночью... А то...о чём Вы говорите действительно было чуть больше недели назад.
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Котик. может приведете аналог транспортника на 60 тонн не прожорливый? И сравнительно новый?
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Цій новині вже десь тиждень.. Цензор - обстріляти літак і знищити літак - це дещо відмінні речі..
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Это произошло прошедшей ночью... А то...о чём Вы говорите действительно было чуть больше недели назад.
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Так десь позавчора була оприлюднена заборона України на польоти в Лівію.. Виходить , полетіли вже після заборони?
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Они не летают с Украины. Фрахт из Турции-Аравии. При том оружие поставляется двум сторонам
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им не запрещали, для них было исключение насколько я понял
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...заборони на польоти українських літаків до Лівії не було і нема.. Заборонено літати авіакомпанії , два літаки якої були знищені неділею раніше. Ті літаки виконували польоти без дозволу Державіаслужби України. Цей літак виконував рейси з Анкари по лінії Червоно Хреста. Повинно було виконати низку рейсів згідно контракту. Екіпаж мав всі дозволи , як МЗС України, так і Державіаслужби України. Ці польоти виконувались законно і з дозволами.
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Для военных и гумманитарных миссий - самое то- неприхотливость и надежность. Не такие уж они и прожорливые для 4-двигательного и нагрузке до 60 тонн
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Это САМЫЙ прожорливый и неэкономичный самолёт из транспортных самолётов. Именно его и используют организации, которые не считают деньги. Военные.. ООН и гуманитарные миссии. Везёт он 50 ..а не 60 тонн... Жрёт немеряно. И при цене топлива в 1200 долларов за тонну ни один коммерсант перевозить что то этим самолётом не будет. А для военных никто и никогда экономичность не считал. Кстати... а Вы когда нибудь видели гражданский С-17? Или гражданский С-5А? Бродит по миру с десяток гражданских С-130... и всё!!! Вопрос... к чему бы это? И ответ!! Не каждый коммерсант или негосударственная компания позволит себе эксплуатировать такой класс самолётов. Дорого! Не экономично!!!
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Ну вот и покажите мне гражданский экономный транспортник на 50-60 тонн (60 у нового 476-го) А иногда нужно таскать тяжелые вещи
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я не знаю такого самолёта 476!!! Знаю Ил-76МД-90А... знаю Ил-76ТД-90 ВД...знаю Ил-76ТД-90SW... а вот такое изделие мне неизвестно. Ил-76ТД с различными буквенными символами очень мало. НЕсколько в Волго Днепре... один у казахов и были в азербайджанской компании Силк Вэй... У них остался один который они уже пару лет пытаются продать. Ненужен НИКОМУ!! А серия МД... это военный позор рашки... которые с 2012 года визжали о десяти штуках в год..а сделали всего семь за 7 лет... и похоже финансы начали петь романсы. Кстати двигатель ПС-90..что стоит на этих машинах примерно такое же дерьмо..как и старый!!! А для таскания тяжёлого хватает и 10 самолётов на весь мир! Эти самолёты ДЛЯ ВОЙНЫ..а не для коммерции!!!)))
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Откуда инфа. что новые мод. ПС-90А2 -А3 дерьмо?
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от тех..кто их эксплуатирует.... А не от тех..кто о них пишет!!))))) Разницу почувствуй!!!
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.. и вдогонку... Насчёт неприхотливости и надёжности. Хуже.двигателей под названием Д-30КП серии 2..что стоят на этой машине в мире не существует. Крайне ненадёжный и часто отказывающий двигатель. Именно это и есть основная ахиллесова пята этого самолёта. .... ))))
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Вы, Навигатор, здесь не правы. Это я, как человек их эксплуатирующий говорю...
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может Вы это азербайджанскому Силк Вэю расскажете? Кто ремотизирован? Ил-76ТД (МД) с Д-30 КП... Они что ли? У меня за мою лётную работу 28 отказов двигателей на Ил-76 с 1987 года!!! И один раз ДВА..в одном полёте!!! Слава БОГУ ..что пустой и второй отказал на прямой!!! При каком здесь ваши ПС-90?
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Это уже третий за неделю уничтоженный ИЛ-76.
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Злой Одессит

@zloy_odessit
По ходу, в Ливии под патронатом МО РФ открыта охота на самолеты украинских транспортных авиакомпаний На аэродроме Мисрата уничтожен 3-й Ил-76ТД Об источниках и бэкграунде этой охоты подробно и тут => (link: https://uc.od.ua/columns/1533/1217448) uc.od.ua/columns/1533/1…
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Почему тогда уничтожают Ил-76, а не Ан-124?
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Россия здесь не при чем. Стороны нарушили негласное правило - не трогать третью сторону. Два первых Илюши привозили патроны для одной стороны. а этот для другой.
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Мировое зло. Хоть бы они сами себя уничтожили.
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"Мировое добро" сотворило из спокойной богатой Ливии площадку для "мирового зла".
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А хто це "міровоє добро"...? Це не друзі педофіла Путіна такі самі крлики і теж педофіли Саркозі та Берлусконі? Бо саме ця трійця умисно розвалила Лівію, щоб знищити одного з важливих постачальників нафти і газу в Европу, і замінити лівійську газ та нафту на кацапську.
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Та да. Французские Томагавки с амерских кораблей разрушили ливийскую инфраструктуру
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Про "богатую" особенно посмешило. Все доходы от продажи нефти дерибанили два племени, в то время как большая часть страны получала шиш с маслом.
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Зато сейчас все получают дохрена. Установили справедливость "белые господины".
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В Ливии нет никакого законного правительства. Страна разделена между кланами.
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Зеленский, куда ты послал наших детей? Верни летчиков домой к своим семьям! Зачем они там? Для чего? Там война! Хватит наживаться на крови, можно перевозить грузы в Украине! Украинский самолет с гуманитарным грузом обстреляли в Ливии, пострадал один член экипажа - Цензор.НЕТ 6648
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все вопросы и претензии можешь предъявить в ТОВ "Скайавиатранс"
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Хафтара явно поддерживют Египет и ОАЭ. ПНЕ поддерживают Турция и Катар. Египет враждует с Турцией, а ОАЭ враждует с Катаром. Это арабские разборки.
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А украинские самолёты доставляют вооружение и тем и другим. Правда, не всегда удачно. Деньги не пахнут...
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Компания, арендовавшая прошлые разбитые украинские самолеты, связано с российско-армянским контрабандистом оружия, который помимо этого доставляет валюту режиму Асада
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Это часная авиакомпания, которая за бесценок скупила военно-транспортные самолеты у МинОбороны очень давно. При чем тут Зеленский?
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может и Вы купите за **безценок** в 2.5 млн. долларов парочку военно-транспортных самолётов? Кстати в Мелитополе стоят ещё.... Те ..что рабочие продают по цене не менее миллиона долларов...а те..что металлолом...подешевле. Только не забывайте..что времена **самолётов-невидимок** с помоек давно прошли. Придётся ещё столько же вложить в эту машину...доводя её до сертификационного уровня!. Или по Вашему...купил..сел и полетел?))))))) Кстати все уничтоженные самолёты 1991-92 годов выпуска и никакого отношения к МО Украины никогда не имели.
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Ага. стоят С полностью убитыми движками. капремонт каждого движка стоит 5 млн баксов
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ну не преувеличивайте уж так!!))) Дорого...и меньше миллиона значительно. Но дело в том..что Рыбинск... который ремонтирует эти движки НЕ ДАЁТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ!!! Абсолютно!! Десятки случаев... Движок после капремонта разлетался в первом полёте. Поэтому и осталось этих самолётов совсем мало у гражданских и достаточно у военных..чтобы за бюджетные деньги их постоянно менять. Знаете прикол с Говноджетом-100? Себестоимость 36 млн. долларов... Продают за 15... Остальное дотации государства... Кто себе такое может позволить?
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в суперджете проблема с движками первой партии. по вине французов. кстати
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Откуда инфа по 15 млн за Супеджет. Везде ссылки в базе выдают 30 млн?
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Вы такой наивный ..верящий ссылкам и написанному?!)))))) Говноджет в приказном порядке навязывают авиакомпаниям с условиями..или берите его..или ограничим сертификацию зарубежной техники. История с мексиканскими Говноджетами надеюсь Вам известна? Таврии тоже выставляли в цену 7000 долларов...Много покупали???? А что писали СМИ?... Куда там Мерседесу... Ну а российские СМи ...ну правдивей и честнее нет)))))) Есть прямое общение с лицами ..летающими на этой технике... и есть газетка!!! Что Вы выберете?
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Вы врете в каждом посте. Еще раз. откуда инфа по 15 мдн за суперджет?
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от эксплуатантов авиакомпаний!!!! Те ..кто летает..а не читает бредовые и лживые статейки!!! Вы не просто наивен...Вы просто смешон в своей уверенности!!! Или КБ Сухой напишет в статейке..что его самолёты говно..а это реальное говно... и оно кается ..что слепило дерьмо...и больше не будет доить кацапский бюджет!? Или государство рассейское признается..что оно дотирует каждый слепленный говноджет? Думать начинайте!!! И если нет людей ..у которых Вы можете спросить реально..то доверять СМИ..ну просто смешно!! Может вы ещё мне расскажете о советском Аэрофлоте и дешовых и доступных билетах... когда все могли летать? Смешно.....
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Зеленский Раду разогнал, а вернуть ребят домой из Ливана не может? Что за бред! да ему раз плюнуть!
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Кланы мочат друг друга. Теперь принялись за средства доставки оружия. Теперь туда вообще никто не полетит и стрельба немного поутихнет из-за нехватки боеприпасов
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2.5 млн баксов. Что-то слишком дешево оценили здоровенный транспортник
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А кому нужны эти самолёты... которым запрещены посадки в Европе, которые жрут по 10-12 тонн топлива за час полёта? В авиакомпаниях их осталось совсем немного. Крайне неэкономичный и дорогостоящий самолёт в эксплуатации. Поэтому и цена смешная. Новый Ил-76 с ташкентского конвейера в далёкие годы стоил до 25 млн. долларов... в разной модификации.
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Илюш в Украине почти неосталось. Интересно чем будут заменять?
https://www.youtube.com/watch?v=1nxfIUHXY2E
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Их не осталось потому что их продали очень давно всяким Скайавиатрансам. Потому нет смысла заменять то чего и не было.
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Котик...я Вам ещё раз повторю. Ил-76 ..которые с огромейшим трудом продавало МО и нахрен никому нужны не были. Алжир забрал несколько заправщиков Ил-78..Пакистан пару..США пару... Сейчас Ил-76 как гражданский вариант больше всех использует Украина. В рахе в частных компаниях несколько Ил-76... парочка у казахов.. по одному ..два в паре странах Африки. Для гражданских авиакомпаний этот самолёт КРАЙНЕ НЕВЫГОДЕН!!!! А военных Ил-76 в Украине вполне достаточно. Европейские страны НАТО на вооружении имеют единицы самолётов подобного класса. А мы всё жалеем никому не нужный металлолом? Может ещё Ту-160 вспомним с сожалением)))))))?
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Котик. может приведете аналог транспортника на 60 тонн не прожорливый? И сравнительно новый?
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Ну и чем это чудовище с 4 движками и стоимостью в 300 млн баксов лучше советского Илюши за 2.5 млн?
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это Вы задаёте вопрос человеку..с 1987 года и по сей день летающему на Ил-76? Отвечу!!! В сотни раз ЛУЧШЕ!!!!! Да и ответ прост... Чем Б-737..А-320..лучше Ту-154..Як-42? ВСЕМ!!! Поэтому и носятся тысячи В-737... и гниют сотни Ту-154 и иже другие. Чтобы ответить на этот вопрос ..Вас нужно посадить в Ил-76 на день..и в С-17 на день. И Вы своё мнение измените в секунду. А специалисту достаточно сесть в кабину С-17 ..чтобы понять... на какой древности мы летаем. Это же касается и модернизированных Ил-76....)))) Кстати советский Ил..стоил до 25 млн. а не 2.5 !!! 2.5 стоит 30-ти летний РАБОЧИЙ Ил!!!
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А если конкретней? Вот ты сел в кабину Ил-76 (1987 года), а потом в кабину C-17 (1987 года), и что ты сразу понял, а главное как?
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Виноват, C-17 производили с 1990-х, ну не так важно, суть вопроса даже ты наверное понял.
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А с чего вы взяли что он мало "ест"?

Ил на 109 тоннах топлива с грузом 60 тонн летит 4 000 км
С 17 на 134 тоннах топлива с грузом 60 тонн летит 5 100 км

Практически одинаково. Так вы учтите тот момент - что С 17 стоит 316 млн баксов (на 12 год). Український літак із гуманітарним вантажем обстріляли в Лівії, постраждав один член екіпажу - Цензор.НЕТ 3435
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мне неинтересны выборки из СМИ. Я знаю..что Ил-76 заливает максимально 90 тонн... И расходует при максимальном ВВ в 190 тонн до 10 тонн в час. Может пролететь и 5000 км. и 3000 км. Всё зависит от ветра и условий. То что выложили Вы с жизнью не стыкуется. То как летают Илы с 60 тоннами и заправкой в 109 тонн..мне неизвестно... как неизвестна и такая заправка. С-17 не изучал...не летал. Был только на экскурсии. Но скажу точно..Ил-76 до С-17..как нам до космоса!!!)))
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Ну я привёл ТТХ самолётов из официальных источников. Какой либо более достоверной информации не имею, спорить не буду.
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Военных Ил-76 на ходу в Украине осталось ровно 6.
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а сколько С-17 в Бундесвере? Ни одного!!! зато А-400 аж 16... и немного С-130. Основная ставка на небольшой С-160...прототип Ан-26. В Французских ВВС....??? С-17... ни одного... зато есть А-400..С-130... А сколько гражданских С-17 у США? Ни одного!!! И военным Украины этого БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО. Нужен класс Ан-12..Ан-26.... Но естественно обновлённый. Но Ан-12..самый востребованный у коммерсантов самолёт выведен из состава ВВС ... остались Ан-26... Ну и переданный ВВС единственный Ан-70...к оторый правда так и стоит в Гостомеле)))
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начинаем тягаться с США?)))))) Одни уже тягаются!!!)))) Скоро лапти оденут.....
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А что не так было с Ту-160 ? У него задача - поднятся в воздух - выпустить ракеты..
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определяющее слово в написанном Вами...ПОДНЯТСЯ!!! в воздух!!! )))) Чего ни он...ни те что стоят в российском Энгельсе априори не смогут сделать. Я уже не говорю о самоварах Типа Ту-95МС...)))) Кстати..Вам для веселья...У ВВС россии на сегодняшний день реально боеготовых ТРИ!!! Ту-160 из 16..)))) Нет двигателей!!! И не предвидится!!! Нет денег на ремонт!!!
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Враньё, причём наглое. Полностью боеготовы 12 ТУ-160, как минимум.
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о..знаток говноджетов вылез?!!!)))) Как там..под забором в Комсомольске много новых стоит? Из 16 наличных...боеготовых 12????? Смешить народ когда перестанешь..клоун?! В самые лучшие времена было не более 10...а уже 12? И минимум???? ТРИ!!! ВСЕГО ЛИШЬ ТРИ!!! И это реальная ситуация. Полёты ограничены до минимума из за отсутствия движков!!! )))) А газетки убогое читай сам..Там вся ***правда**!!!)))
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12 как минимум. Но ты можешь высосать из пальца и два. Или наковырять с потолка один. Ты вообще не утруждаешь себя доказательствами.
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а тебе это покойный Петя Дейнекин рассказал..как твоему сотоварищу Alex Ser? Так он уже два годика как издох..а ты всё на него ссылаешься?)))) Мальчишка сопливый!!! Никогда боеготовность российских Ту-160 не превышала 50 процентов!!! НИКОГДА!!! А ты клоунишка продолжай читать трибунные речи!!!
Доказывать тебе нечего..ибо ты кроме СМИ НИКАКИХ источников не имеешь и брызгаешь здесь слюной!!!
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То есть всё-же не 3, а 8? Даже по твоим странным расчётам? Ну так доказательства будут или слился?
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Откуда этот бред? Три - это новые "М", свежайшие самоли - Петр Дейнекин. например - с новыми движками НК-32-02, производство которых возобновили с 2016 го
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5-03 прошёл капитальный ремонт в КАПО в 2009 году;
5-04 прошёл капитальный ремонт в КАПО в 2011 году;
5-05 прошёл капитальный ремонт в КАПО в 2012 году;
6-01 прошёл контрольно-восстановительное обслуживание в КАПО в 2008 году;
6-05 прошёл капитальный ремонт в КАПО в 2013 году.
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сколько было в Украине Ту-160 - 19, отдали 8 - остальные - порезали.. И ту-95-МС - 23 штуки, если не ошибаюсь..так, что им бы летать и летать, а им бы летать никуда не надо было бы..)
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интересно... а почему в Германии нет такого типа самолётов..у Франции... Испании.... А вот Украине... НАДО!!!???)))) И 200 Ил-76 надо было!!!??? И под тысячу боевых машин!!! ??? А подумать?
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А почему у США есть? А подумать..) Не то, что надо - если было - зачем резать..А силы сдерживания ..
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Вы не пытались для нужд семьи использовать Белаз? Ездить за хлебом.. на дачу!!! А подумать) А Вы смогли бы ..имея 10 Белазов их хранить..содержать..))) А подумать,,,))
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Наличие ракет типа Х-55 дальностью до 2500 км и бч около 500 кг и пара-тройка белазов на дежурстве и 10-12 в резерве учитывалась при планировании завоевания карьера..)
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Врет, самолет в Мисрату с Ткрции вез оружие.
А раньше два самолета Ил-76 расстреляли с дронов и убит командир и именно он привез дроны другой стороне и именно этими дронами его убили
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Одно непонятно, почему частные Украинские транспортники всё время оказываются в зонах военных конфликтов? И не связано ли это с доставкой оружия и боеприпасов, в т.ч. украденных с Украинских арсеналов, которые в последствии были взорваны?
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А где большим транспортникам еще оказываться?
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При статутному фонді в 150 грн. "заводы, параходы... " ну просто як славна «Погребальная контора «Милости просим»:
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮНазва юридичної особи"СКАЙАВІАТРАНС"Ідентифікаційний код юридичної особи41070142Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотківМісцезнаходження юридичної особи03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, будинок 6Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особаСАЛІХОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 15, квартира 31
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 150.00Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формуванняРозмір (грн.): 150.00
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