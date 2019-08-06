 Український літак із гуманітарним вантажем обстріляли в Лівії, постраждав один член екіпажу

Про це виданню Liga.net повідомила директор компанії Олена Малахова, передає Цензор.НЕТ. Інформацію про напад на літак ІЛ-76ТД підтвердили в МЗС України. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.
Як розповіли в МЗС, борт виконував рейс із метою транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії. Всі дозволи є в наявності, запевнили в МЗС. "У результаті атаки було знищено хвостову частину літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана. Екіпаж судна в повному складі було евакуйовано в безпечне місце", - повідомили в МЗС.
Як розповіла Малахова, борт виконував рейс із Анкари в Місрату з гуманітарним вантажем у рамках співпраці з Міжнародною Організацією Червоного Хреста. За словами Малахової, у компанії є всі підтверджуючі це документи.
Приблизно о 3:17 ночі (за київським часом), відразу після прибуття борта в аеропорт Місрати, коли почалося вивантаження товару, літак був обстріляний безпілотниками.
Перший снаряд поцілив у праве крило, після чого почалася пожежа. Частина екіпажу на той час вже покинула борт. Кілька осіб у момент удару були в літаку, але встигли евакуюватися. Зараз екіпаж у безпеці. Постраждалих немає.
За словами директора компанії, було кілька пострілів. Літак повністю знищено вогнем.
Малахова зазначила, що в нальоті брали участь два дрони, один з яких здійснював фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту, за її словами, фото і відео з'явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.
"Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу в Лівії", - сказала Малахова.
Зараз компанія зв'язалася з українським консульством і намагається повернути екіпаж в Україну. Йдеться про вісьмох громадян.
З приводу вантажу точної інформації у компанії "Скайавіатранс" поки немає. Імовірно, його повністю знищено.
Компанія веде підрахунок своїх збитків. Оціночна вартість знищеного ІЛ-76ТД, за словами Малахової, - 2,5 млн доларів. Це без додаткового обладнання і вартості вантажу.
Злой Одессит
@zloy_odessit
По ходу, в Ливии под патронатом МО РФ открыта охота на самолеты украинских транспортных авиакомпаний На аэродроме Мисрата уничтожен 3-й Ил-76ТД Об источниках и бэкграунде этой охоты подробно и тут => (link: https://uc.od.ua/columns/1533/1217448) uc.od.ua/columns/1533/1…
https://www.youtube.com/watch?v=1nxfIUHXY2E
Ил на 109 тоннах топлива с грузом 60 тонн летит 4 000 км
С 17 на 134 тоннах топлива с грузом 60 тонн летит 5 100 км
Практически одинаково. Так вы учтите тот момент - что С 17 стоит 316 млн баксов (на 12 год).
Доказывать тебе нечего..ибо ты кроме СМИ НИКАКИХ источников не имеешь и брызгаешь здесь слюной!!!
5-04 прошёл капитальный ремонт в КАПО в 2011 году;
5-05 прошёл капитальный ремонт в КАПО в 2012 году;
6-01 прошёл контрольно-восстановительное обслуживание в КАПО в 2008 году;
6-05 прошёл капитальный ремонт в КАПО в 2013 году.
А раньше два самолета Ил-76 расстреляли с дронов и убит командир и именно он привез дроны другой стороне и именно этими дронами его убили
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮНазва юридичної особи"СКАЙАВІАТРАНС"Ідентифікаційний код юридичної особи41070142Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотківМісцезнаходження юридичної особи03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, будинок 6Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особаСАЛІХОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 15, квартира 31
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 150.00Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формуванняРозмір (грн.): 150.00