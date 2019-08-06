 Український літак із гуманітарним вантажем обстріляли в Лівії, постраждав один член екіпажу

Про це виданню Liga.net повідомила директор компанії Олена Малахова, передає Цензор.НЕТ. Інформацію про напад на літак ІЛ-76ТД підтвердили в МЗС України. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

Як розповіли в МЗС, борт виконував рейс із метою транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії. Всі дозволи є в наявності, запевнили в МЗС. "У результаті атаки було знищено хвостову частину літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана. Екіпаж судна в повному складі було евакуйовано в безпечне місце", - повідомили в МЗС.

Як розповіла Малахова, борт виконував рейс із Анкари в Місрату з гуманітарним вантажем у рамках співпраці з Міжнародною Організацією Червоного Хреста. За словами Малахової, у компанії є всі підтверджуючі це документи.

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Приблизно о 3:17 ночі (за київським часом), відразу після прибуття борта в аеропорт Місрати, коли почалося вивантаження товару, літак був обстріляний безпілотниками.

Перший снаряд поцілив у праве крило, після чого почалася пожежа. Частина екіпажу на той час вже покинула борт. Кілька осіб у момент удару були в літаку, але встигли евакуюватися. Зараз екіпаж у безпеці. Постраждалих немає.

За словами директора компанії, було кілька пострілів. Літак повністю знищено вогнем.

Малахова зазначила, що в нальоті брали участь два дрони, один з яких здійснював фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту, за її словами, фото і відео з'явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.

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"Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу в Лівії", - сказала Малахова.

Зараз компанія зв'язалася з українським консульством і намагається повернути екіпаж в Україну. Йдеться про вісьмох громадян.

З приводу вантажу точної інформації у компанії "Скайавіатранс" поки немає. Імовірно, його повністю знищено.

Компанія веде підрахунок своїх збитків. Оціночна вартість знищеного ІЛ-76ТД, за словами Малахової, - 2,5 млн доларів. Це без додаткового обладнання і вартості вантажу.