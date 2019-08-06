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Все про:Цимбалюк Олексій (4) Найєм Масі (60) запобіжний захід (51)

 "Кілера" Бабченка Цимбалюка не стали відправляти під домашній арешт через сутичку з кореспондентом "Страны.юа". ДОКУМЕНТ

Активіст і ветеран АТО Олексій Цимбалюк, відомий участю в інсценуванні вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, поконфліктував на Майдані з репортером "Країни" Владиславом Бовтруком. Тепер Цимбалюка підозрюють у скоєнні злочину за статтею "загроза або насильство стосовно журналіста".

Шевченківський районний суд не став відправляти під домашній арешт активіста і ветерана АТО Олексія Цимбалюка. Про це повідомив у Facebook його адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Маленька перемога у справі Цимбалюка А. В. В задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити. Застосувати до Цимбалюка А. В. найм'якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - написав Найєм.

Кілера Бабченка Цимбалюка не стали відправляти під домашній арешт через сутичку з кореспондентом Страны.юа 01

Кримінальне провадження пов'язане з інцидентом, який стався на Майдані в Києві 2 липня. Під час акції проти реєстрації Андрія Клюєва й Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати стався конфлікт між Цимбалюком і репортером видання "Країна" Владиславом Бовтруком.

"Країна" повідомила, що активіст ударив журналіста і душив його. За фактом нападу Бовтрук написав заяву в поліцію.

За словами Масі Найєма, ініціатором конфлікту був Бовтрук. "Бовтрук сам же і почав суперечку, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати: "Іди на х#й, бандера", - стверджує Найєм.

Читайте також: Вдома у підозрюваного в організації замаху на Бабченка регулярно відбувалися обшуки - "вбивця" журналіста Олексій Цимбалюк

Цимбалюк відомий участю в інсценуванні вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141596
 
   
 Топ коментарі
 
Лапшой завалить офис конченной Страны, а лучше дешевыми склизкими макаронами, чтобы всю оргтехнику потом месяц очищать! И обязательно лапшой замазать поганную морду главреда Гужвы, но ни в коем случае никакого другого насилия, только лашпа и макароны. (хотя незаметно колоть ржавыми циганскими иглами жирного Гужвы и дргугих подоноков незапрещено) . И пусть потом по судам таскают эту лапшу пусть укрепляют лапшиный имидж.
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Короче, попереду українців, ще чекає колективне вибачення перед підарашкою....
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Страна.УА тоже пиарит эту "версию"! Им как серпом по яйцам то, что очередной правосек атошник не подставился под убийство журналиста а стал играть против них!
Слава Сергею Стерненко!
https://youtu.be/213x7OGxglE
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Почему у пожарных ведер коническая форма?
Самый простой и убедительный ответ: коническое ведро непрактично в быту, и его не заберут с пожарного щита для других целей.

Кстати, непременная коническая форма пожарного ведра характерна только для России.
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Интересно, какое было бы решение суда, если бы он напал на журналиста 1+1, 5- го канала или например иностранного журналиста?
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Якщо б на іноземного корреспондента крикнули ніґґер...
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Если бы кто то из журналистов этих каналов, заявил что то подобное... Никто бы и не узнал, что им на работе случайно камера на голову упала)))
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Короче, попереду українців, ще чекає колективне вибачення перед підарашкою....
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Лапшой завалить офис конченной Страны, а лучше дешевыми склизкими макаронами, чтобы всю оргтехнику потом месяц очищать! И обязательно лапшой замазать поганную морду главреда Гужвы, но ни в коем случае никакого другого насилия, только лашпа и макароны. (хотя незаметно колоть ржавыми циганскими иглами жирного Гужвы и дргугих подоноков незапрещено) . И пусть потом по судам таскают эту лапшу пусть укрепляют лапшиный имидж.
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Ты макаронный маньяк? И садист в придачу, это надо додуматься, колоть ржавыми иглами.
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Страна.УА тоже пиарит эту "версию"! Им как серпом по яйцам то, что очередной правосек атошник не подставился под убийство журналиста а стал играть против них!
Слава Сергею Стерненко!
https://youtu.be/213x7OGxglE
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коментар відмічено як спам  
 
сейчас соевое племя начнет свою молитву "журналистов страны надо не бить, а убивать, а офис страны вообще сжечь. Есть только один правильный канал - Прямий, и его пророк -- пятый, аминь".
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На счёт "журналистов"и офиса - истину галаголишь!
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Что такое? Ник сменил? Думал не узнают? аминь ты "наш")))
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