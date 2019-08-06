 Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо НВ" у вівторок повідомив майбутній глава фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

"Прем'єр-міністр. У нас є short-list. У ньому були Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук та Владислав Рашкован", - сказав Арахамія.

При цьому він не став уточнювати, хто є фаворитом на посаду прем'єра.

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