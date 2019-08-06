 Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо НВ" у вівторок повідомив майбутній глава фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.
"Прем'єр-міністр. У нас є short-list. У ньому були Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук та Владислав Рашкован", - сказав Арахамія.
При цьому він не став уточнювати, хто є фаворитом на посаду прем'єра.
А судя по статистике в любой непонятной ситуации зелибобы выбирают самый хреновый вариант...
https://www.facebook.com/dw.ukrainian/videos/499317967309814/?from=bookmark
Не говоря уже о том, что наш враг не МВФ, а РФ.
Нелегкий выбор , панове ...
Коломойский, цуко, просто пророк!!! Не может быть такого, шоб он это ЗЕ нашептал.
Рашкован
Дубинский и многие другие люди этого Арахамию, объявившего шорт список, глядя на его биографию тоже в гробу видели, а не главой фракции.
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Претенде́нтка, -и; мн. род. -ток, дат. -ткам; ж. П. на главную женскую роль в пьесе.
Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов.
В газете объявление разместили - Есть вакантная должность премьер-министра и появились претенденты?
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Два дiбила это, а не менеджеры!
Яблоко от яблони не далеко катится! Мама Витренчиха - тому пример!
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Зеленский, так может пойти по кривой дорожке поросенко..