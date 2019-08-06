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Все про:Коболєв (169) Вітренко Юрій (51) Слуга народу (204) Гончарук_Олексій (9) Рашкован Владислав (1)

 Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук та заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України Владислав Рашкован - претенденти на посаду прем'єр-міністра України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо НВ" у вівторок повідомив майбутній глава фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

"Прем'єр-міністр. У нас є short-list. У ньому були Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук та Владислав Рашкован", - сказав Арахамія.

При цьому він не став уточнювати, хто є фаворитом на посаду прем'єра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141595
 
 
 Топ коментарі
 
а можно было колобка и ветрянку хоть не рассматривать..? юные млять дарования..
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о если Коболев будет премьером, то уже премии себе будет выписывать миллиардами, не мелочась
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ПРОПАЛА УКРАИНА Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 6931 (по аналогии Пропал Дом) "Собачье сердце" Булгакорв.. (с.)
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так в листе неплохой набор... кроме гончарука.
А судя по статистике в любой непонятной ситуации зелибобы выбирают самый хреновый вариант... Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 5516
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Кобелев , он как бы здесь , но на самом деле он в Америке , с мамой ...
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А як же тепер Зебенята відносяться до Коболєва? Він уже хороший? У мене запитання - чому при Порошенку він був "злодій", а Вітренко - його "спільник"? Це я без злості. Просто цікаво почути адекватні пояснення.
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Честно) Прочитав эту новость, громко заржал))) Своих чуть не перепугал)))) Как? Столько их поливать дерьмом и тут тебе поворот)))
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Того недомірка зе слухати - себе не поважати. Хто хотів їздити на велосипeді, той їздить.
https://www.facebook.com/dw.ukrainian/videos/499317967309814/?from=bookmark
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о если Коболев будет премьером, то уже премии себе будет выписывать миллиардами, не мелочась
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никуясе шорт-лист Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 5332 ..вы там че слуги с ума сошли или пробиваете реакцию народа !?
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Рашкован - нормальная кандидатура.
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ну-ну...будет реформы под диктовку МВФ проводить
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Он не раб МВФ, а просто наемный управляющий.
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потому его и наняли, что он делает то, что им нужно
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Он делает то, что нужно на своей должности - если он перейдет на должность, не связанную с МВФ, у МВФ не будет никакого на него влияния.
Не говоря уже о том, что наш враг не МВФ, а РФ.
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МВФ їм бабла не дасть,щоб вони оплатили хатєлкі каламойскава.Тобто, Венесуела-сестра, привіт.
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Гончарук и Витренко - это "предсказывал" коломойша в своем интервью раша-РБК Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 3691
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Вот что лучше - Главнокомандующий на Мальдивах , или премьер в Америке ?
Нелегкий выбор , панове ...
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А какие заслуги витренко и коболева? Ну, может, умеют хорошо "зарабатывать". А если народ против.
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Чуть раньше Коломойский строго порекомендовал. А приказы не обсуждаются.
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Ну против народ , и что . Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 6146 . ? Кого это волнует .? Народ его слугам уже не нужен , он своё дело сделал ,, дальше слуги уже как нибудь сами .
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Коболєв - однозначно, як на мене - ні.. Вітренко- не знаю, але мамця його придуркувата й Україну ненавиділа всіма фібрами своєї душі..
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Юрій Вітренко жив з батьком після розлучення його з Натахою. Нічого спільного у них нема. Так от мамаша-зозуля...
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Можливо ви й праві, я цього не знав.. Але ж генетика закладена і мамкою.. Як на мене - на прем'єра для нього ще зарано..
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а можно было колобка и ветрянку хоть не рассматривать..? юные млять дарования..
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Да тут пол форума откровенно ржут с зебилов)))
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Вообще ни о чем..Кобель и Витренко - непосредственные руководители программы 20/20...Остальные - либералы, такие же, как и пинзенык - рынок все отрегулирует..Чего ж то сейчас говорят о деиндустриализации в Украине? Мне министр экономики Германии по видению более понят..)
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Псец Гройсману, если Коболев или Витренко. Аукнутся ему войны с Нафтогазом.

Коломойский, цуко, просто пророк!!! Не может быть такого, шоб он это ЗЕ нашептал.
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если Коболев станет примером - то это будет началом стремительного падения рейтинга слуг - они на хайпе взлетели так же и упадут если будут действовать в таком же духе - и в первую очередь их будут "рвать" не порохоботы а те 70% проголосовавших за них
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Я даже представить не мог, что есть такая фамилия, когда козломордых так величал))) А чел наверное читал и обижался)))
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Интересно, что теперь зебобики запоют - два года они тут Коболева и Витренко дерьмом поливали, соловьями заливаясь о премиях. И вдруг... Вот это поворот! Прийдётся опять переобуваться...
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А ти забув , як гаряче порохоботи підтримували тут пропозицію гросі надати коболєву звання героя України?
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А вы считаете что порохоботы сильно против этих двоих?)))) Учитывая как они поставили раком грязьпром, то гут))) А дальше будем посмотреть)))
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Мне даже интересно на сколько рухнет рейтинг Зе если премьером станет коболев или витренко.
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и что это даст? все, поезд ушел, испольовали вас идиотов как презервативы и выкинули))) зе идет по стопам пороха и это хорошо
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Интересные слуги народа, конечно. Смотрящий от МВФ, чувак со стомиллиоными премиями...
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Какой Коболев с себе назначенными 280 миллионами годовой премии? Вы там совсем с катушек съехали? За этим Коболевым тюрьма давно плачет, а его в премьеры. У этого человека нет ни стыда ни совести такое творить в воюющей нищей стране. Какие же же он тогда будет выписывать себе премии, если сядет в премьерское кресло?
Дубинский и многие другие люди этого Арахамию, объявившего шорт список, глядя на его биографию тоже в гробу видели, а не главой фракции.
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Ну и что, если у человека есть собственное мнение по каждому вопросу, которое не совпадает с общепринятым на данный момент. Ну сожгите его на костре как ведьмака или Бруно на костре, как это делала инквизиция, считающая истиной только свое мнение.
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Так у дубины шарий в друзьях - кремлёвский тролль он.
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ПРЕТЕНДЕ́НТ -а; м. [от лат. praetendens (praetendentis) - заявляющий притязания, домогающийся] Тот, кто претендует на что-л., предъявляет права на обладание чем-л. П. на освободившуюся должность. П. на звание чемпиона. Турнир претендентов. Познакомиться с претендентом на руку дочери.
Претенде́нтка, -и; мн. род. -ток, дат. -ткам; ж. П. на главную женскую роль в пьесе.
Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов.

В газете объявление разместили - Есть вакантная должность премьер-министра и появились претенденты?
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роса всегда останется росой.... правда, зебенята?? )))))))
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Нет, ну есть более достойный претендент на победителя в этом конкурсе.

Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован - Цензор.НЕТ 9939
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Коболєв і Вітренко суперантикризові менеджери, і як на мене, є поза конкуренцією. А загалом всі чотри кандидатури є класними фахівцями. Вітаю запропоноване рішення, коли буде обрано кращого із кращих.
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nightly hawks Коболєв і Вітренко суперантикризові менеджери

--
Два дiбила это, а не менеджеры!
Яблоко от яблони не далеко катится! Мама Витренчиха - тому пример!
Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован - Цензор.НЕТ 7014
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Хуже кобли может быть только идиот без образования грося.Алё Зелька,где взяли этого мартышку ару хамию.
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Коболев или Витренко? Жесть! Два самовлюбленных придурка!
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Слуги рулят . Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован - Цензор.НЕТ 5772 .!! Представляю какой перегрев извилины сейчас начался у зе-выборцив . Кипит наш разум возмущёный ,, да , эебилы ?? .
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коболев? витренко? уе...те кто-нибудь этого рахитимия
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Походу, это партия правильно называется "Слуга Израильского народа".....
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это не тот ли коболев который довел малоросов до зубожиння?))))
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а как же Жуля? так хотела быть "чесным премьером", так хотела, так дысала, так дысала...
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Давай шлюги , покажите своему зе-стаду , как надо "керовать краиной" .!! Шоб у них на всю жизнь отбило охоту , даже подходить к кабинкам для голосования . !! Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован - Цензор.НЕТ 5373 .
Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован - Цензор.НЕТ 6453 .
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да что ваш Мародер, что эти - одинаковые. Ну разве что Мародер похитрее.
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этот список - надо садить с конфискацией, вместе с вальцманом и трусельманом, а не выдвигать на посты министоров..
Зеленский, так может пойти по кривой дорожке поросенко..
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Ну да, слуга народа по кличке Коболев - наворовал 240 млн грн «честной» зарплаты в прошлом году с помощью Гройсмана, а теперь наворует ещё больше у Зеленского - идёт на повышение. Хрен его знает, чем он такой им красивый.
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А как же люстрация всех кто был на должностях после 2014 года?
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Який Коболев ви що там опупіли зовсім??? Нардеп від "Слуги народу" Арахамія назвав short-list кандидатів у прем'єри - Коболєв, Вітренко, Гончарук і Рашкован - Цензор.НЕТ 2479
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