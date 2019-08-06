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Все про:ВР (5288) Разумков Дмитро (124) Слуга народу (204)

 Опозиційні фракції можуть визначитися і висунути свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков непрямо підтвердив, що віцеспікером Верховної Ради дев'ятого скликання буде представник опозиції.

"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію претендуватиме. Це логічно, правильно, демократично", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "112", відповідаючи на запитання, представникові якої саме опозиції дістанеться посада віцеспікера Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що важко відповісти, як вони домовлятимуться і висуватимуть кандидатуру на цю посаду.

"Я сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній Раді знаходитиме якісь точки дотику", - сказав Разумков.

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При цьому він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуть чотирьох претендентів, то щодо цих кандидатур і буде голосування.

Як повідомлялося, фракція партії "Слуга народу" може обрати своїм головою Давида Арахамію. Крім того, партія пропонуватиме на посаду голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а на посаду першого віцеспікера - представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141594
 
   
 Топ коментарі
 
В опозиції будуть петя зі своїм багаторічним партнером медведчуком. а місце віце-спікера тільки одне.. Нехай віце-спікером стане найвлучніший - пропоную їм дуель на кулеметах на дистанції в 50 метрів..
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Порхоботы, а давайте нашего старого доброго Парубия на вице спикера? Оппозиционные фракции могут определиться и выдвинуть своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2260
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Наверное по той же причине что не призвали старшего сына Пороха (фото с ребенком в военной форме за службу не считается) и не призовут младшего (если он конечно вдруг переедет в Украину т.к сейчас он в Лондоне)
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В опозиції будуть петя зі своїм багаторічним партнером медведчуком. а місце віце-спікера тільки одне.. Нехай віце-спікером стане найвлучніший - пропоную їм дуель на кулеметах на дистанції в 50 метрів..
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Як він лавочник стане віце-спікером коли він втік за кордон? Зебіки тут верещали про це.
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рабинович подходит по всем параметрам...два раза осужденный и ******** ещё тот)))
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Порхоботы, а давайте нашего старого доброго Парубия на вице спикера? Оппозиционные фракции могут определиться и выдвинуть своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2260
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Так пока неизвестно кто в оппозиции а кто воздержался
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Разумков, начхати на ту раду і на спікера. Що стосовно сьогоднішньої трагедії?
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Вопрос: почему этот пирожок, с выпученными глазами, не призвали по мобилизации в 2014-2015 г. ???
Неполноценный был или их бин больной???
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Наверное по той же причине что не призвали старшего сына Пороха (фото с ребенком в военной форме за службу не считается) и не призовут младшего (если он конечно вдруг переедет в Украину т.к сейчас он в Лондоне)
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Т.е, ты константируешь, что Разумков откосил или он неполноценный!?
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Всю оппозицию закрыть в церкви (по принципу как выбирают Папу Римского).
И пока единогласно не примут решения - не кормить и не выпускать!
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Всю оппозицию закрыть в церкви
***********
А всю монокАаліцію, - в сінагогє. )))
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А що опозиційна фракція "ПЕС за життя!" вже висувала своїх кандидатів на пости в ВР?
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Не, не выйдет. Юлька с Медведчуком друг другу горло перегрызут за кресло. Как тут определишься?
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опозиціонерів собі призначать зебіли. Захоче зебіл мертвечука - буле кум *****.
В парламент 8-го скликання коаліційщики (БПП+НФ) антиукраїнські сили (оппо..) до опозиції не допустили; їм навіть комітетів не дали. Тому самодроч, ляшкопітараси і юлька вирішили, що третім віцеспікером буде представник самої чисельної опозиції. Це вже потім, коли складалась коаліційна угада, три фракції приєдналися до коаліції... А потім від'єдналися...
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тю ти, напомилявся, футбол дивлюся... Соррі
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Хай висувають. А потім їм всунути, козлам сепарським
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