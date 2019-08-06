 Розробляється механізм зниження цін на електрику для водоканалів та інших комунальних підприємств, - Герус

Про це повідомляє кореспондент Громадського радіо з брифінгу Андрія Геруса і Володимира Омеляна, який відбувся в Міністерстві інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
Представник президента також сказав, що зараз розробляється рішення для цієї проблеми й одним із варіантів є зниження поточних цін на 10%.
"Перекласти зростання цін на кінцевого споживача - це неправильно. Зараз ми розробляємо механізми і йде спілкування з регулятором і з Міністерством енергетики, щоб ухвалити деякі рішення, щоб відбулося зниження цін на електроенергію на 10% з існуючого рівня. Я думаю, що через кілька тижнів буде проект рішення, як цю ситуацію можна далі виправляти", - сказав Герус.
Андрій Герус також додав, що ця проблема торкнулася не тільки водоканалів і рішення буде підготовлено до кінця місяця.
"У червні ніхто не заявляв, що буде погодинне постачання води. Нам треба шукати шляхи зниження цін для всіх споживачів, як для водоканалів, так і для заводів і військових частин, тому до кінця серпня ми плануємо проект рішення, як цю ситуацію можна виправити" , - заявив представник президента.
Наприклад, 5 серпня водоканал заявив, що тарифи на водопостачання потрібно збільшити на 20% або перевести українські міста на погодинне водопостачання. Представники "Водоканалу" зазначали, що такі зміни насамперед пов'язані з законом "Про ринок електричної енергії", який вступив у силу з 1 липня.
приходит еврей к рэбэ и жалуется
- рэбэ, жизни мне нет, дом маленький, жена, трое детей, теща приехала падла. как жить? удавлюсь! Что делать?
рэбэ ему и говорит
- у тебя козел есть?
- есть
- заведи в дом козла
- рэбэ, ты что? у меня в доме жена, трое детей, теща! а теперь еще и козел будет?
- заведи и приходи через неделю
проходит неделя, приходит еврей к рэбэ
- ну все. теперь точно удавлюсь. в доме жена, дети, теща и козел воняет!
рэбэ говорит
- а теперь выведи козла и приходи через неделю
проходит неделя. приходит еврей к рэбэ
- рэбэ, спасибо, так хорошо стало. вывел козла и в доме теперь только жена, дети и теща.
вначале рынок электроэнергии обвалили задрав цены, получили ультиматум водоканалов. Теперь снизят цены на старый уровень и станут спасителями небесными. тактика!
Коперфильд отдыхает !
У каждой по чайнику, мощностью от 2-х кВт и выше.
Все эти чайники (штук на 5 теток и по микроволновке, холодильнику и т.д.) жрут энергии значительно больше, чем, скажем, один 45 киловаттный насос, снабжающий водой целый район города.
Вот для этого хлама - старых толстых теток (следует признать, тут нет вины зебилов или порохоботов, виноват исключительно избиратель мэра города) и пытаются снизить (то есть, заставить всех остальных за них заплатить) и так лично для них бесплатный тариф.