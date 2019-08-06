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Все про:посол (538) Росія (19243) Хантсман (11)

 Посол США в Росії Хантсман подав у відставку, - "The Hill"

Посол США в Росії Джон Хантсман подав у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Hill.

Очікується, що дипломат залишиться на своєму посту до 3 жовтня.

У заяві на ім'я президента США Дональда Трампа Хантсман зазначив, що задоволений довірою, яку йому надали, як послу Сполучених Штатів у Росії в історично складний період двосторонніх відносин, зазначає видання.

За даними американських ЗМІ, Хантсман збирається повернутися у штат Юта і висунути свою кандидатуру на пост губернатора на майбутніх виборах.

Хантсман - член Республіканської партії. Служив в адміністрації Білого дому з часів Рональда Рейгана. Він обійняв пост посла США в Росії в 2017 році. З 2005 по 2009 рік був губернатором штату Юта. Залишив посаду після призначення на посаду посла США в Китаї.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141591
 
 
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не витримав, бідака всієї лживості руSSкого міра......
а взагалі, я знову ж, в 2982-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Да, если бы президентом был сейчас мистер Рони то лаптемордым бы очень не повезло.


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