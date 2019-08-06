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 Суспільство
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Все про:суд (5392) Янукович (6611) Вища рада правосуддя (250)

 Суддю Васалатія - одного з трьох, які винесли вирок Януковичу, відсторонили на півроку

Костянтина Васалатія відсторонено від виконання обов'язків судді строком на півроку

Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Вища рада правосуддя ухвалила рішення тимчасово, строком на шість місяців, відсторонити суддю Оболонського районного суду міста Києва Васалатія Костянтина Анатолійовича від правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді і направленням його в Національну школу суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації із застосуванням норм Цивільного процесуального кодексу України та суддівської етики і подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді", - сказано в повідомленні.

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Згідно з висновком другої Дисциплінарної палати ВРП, суддя Васалатій порушив процесуальні терміни під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Крім того, за даними ВРП, встановлено, що під час розгляду вказаної справи суддя Васалатій допустив некоректну, образливу, зневажливу для позивача і його представника поведінку.

Як повідомлялося, суддя Васалатій був у складі колегії суддів Оболонського райсуду Києва, який 24 січня виніс вирок експрезиденту Віктору Януковичу, заочно засудивши його до 13 років ув'язнення за державну зраду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141590
 
 
 Топ коментарі
 
так скоро и янык вернется
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Зек приїде на білому коні, а Зєля буде вести коняку за вуздечку?
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Зараз підконтрольні судді визнають януковича героєм України і повернуть йому Межигір'я.
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Зек приїде на білому коні, а Зєля буде вести коняку за вуздечку?
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А если не вернется ? Я так понимаю и в решении было : отстранить на пол года за приговор Януковичу, ?
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до чого тут хряк? в статті все написано.
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люстрировать cрочно и в помойный контейнер бросить.
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И на его место посадить лысого из Квартала!
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А как он вообще судить святейшего человека и собирателя земель украинских (в отличие от просирателей земель украинских Турчинова, Яценюка, Парубия и прочей продажной кодлы?
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Зараз підконтрольні судді визнають януковича героєм України і повернуть йому Межигір'я.
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Причем тут Янукович или нет, на чем делается акцент в заглавии, если есть нарушения закона, то это должно быть не важно, хотя у нас далеко не всегда так, приходится лишь гадать, кто прав
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"завистливое для истца и его представителя поведение.Источник: https://censor.net.ua/n3141590"
это чо за бредятина??? долго искали до чего прикопаться??? зеля уже оркестр заказал для встречи яныка..)))
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Напрасно господа возмущаетесь, Васалатий мудак редкий, спросите у любого чьи дела он рассматривал, Янукович тут совершенно ни при чём.
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Та-а-ак... зовсім ні до чого...
Просто заздрісний хамлюга - от і відсторонили, подумати над своєю поведінкою.
А тут восени перегляд овочесправи. Звичайно ж, випадковість, цілком віримо
(насправді ніт)
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Портянка старається перед батьою.
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Я не понял,кто выиграл на президентских выборах? Такое ощущение,что я вернулся во времена Януковича-Кивалова.
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А вот если некто нарушил сроки подписания закона об ВСК, то ничего. А нельзя ли и этого отстранить от занимаемой должности этак лет на пяток.
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