EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Технології
  6087  123
Все про:закон (729) альтернативна енергетика (15) Зелений тариф (6)

 До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - обраний нардеп Оржель

Обраний народний депутат від "Слуги народу", колишній керівник енергетичного секторe Офісу ефективного регулювання Олексій Оржель оприлюднив інформацію, що згідно із законом, який 6 серпня підписав Зеленський, e приватних домогосподарствах можна без обмежень встановлювати енергогенеруючі станції до 30 к Вт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Оржель зазначив: "Президент Зеленський сьогодні розгляне для підпису законопроєкт № 10357, який вирішує проблему з ГСЕС!

Домогосподарства зможуть знову встановлювати станції до 30 кВт без обмежень.

Це правильне рішення у ситуації, що склалося. По суті, це статус-кво. Ми повернули ті умови, які були до прийняття законопроєкту про "зелені" аукціони (законопроєкт № 8449-д). Але залишаються проблеми, які треба вирішити. Повернення до статусу-кво, більший рівень підтримки малої відновлюваної генерації та обмеження зловживань були передбачені законопроєктом, поданим Президентом Зеленським (законопроєкт № 10375).

У новому парламенті чекає робота над законопроєктом про малу генерацію, який повинен дати відповідь на такі питання:

1) Як уникнути зловживань, так званих гірлянд?

2) Який горизонт розвитку для малої генерації після 2030 року?

3) Як забезпечити сталий розвиток малої, розподіленої,
відновлюваної генерації до 1 МВт?

4) Як правильно впровадити механізми стимулювання акумуляції на рівні малої генерації для відпуску електричної енергії в години, коли це найбільше потрібно системі?

Механізм стимулювання малої генерації повинен стати доступним для кожного громадянина. Ми повинні створити умови, коли українці без остраху зможуть вкладати свої заощадження в забезпечення своїх будинків чистою відновлюваною енергією!"

Пізніше він зазначив: "Законопроєкт підписано президентом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141589
 
   
 Топ коментарі
 
шоколадна банда заборонила в угоду ахметову, народна влада повернула справедливість
 показати весь коментар
 
Лолиботы в шоке . Их коррупционные схемки рушатся .
 показати весь коментар
 
Вот и ладнень - ко

ЗЕ все быстро устроил !
До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 3970До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 6066До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 7671
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
4-6 лет на практике окупаемость, или достаточно просто с математикой дружить.
 показати весь коментар
 
Что значит "закон, который подписал Зеленский"? - это Указ или закон, который предыдущий созыв принял?
 показати весь коментар
 
 
украинский «зеленый тариф» - один из самых высоких в мире, практически не упал. По факту, себестоимость 1 киловатт-часа электричества с солнечной станции составляет сегодня около 3 евроцентов, в то время как государство покупает его за 18 евроцентов. Шестикратное превышение тарифом себестоимости сейчас не столько компенсация затрат на производство солнечной электростанции, сколько источник многократной прибыли.
Зарубежные инвесторы тут же слетелись на этот «пирог» как мухи. Вот тут в украинском правительстве и осознали, что страна попала в ловушку, уготовленную предшественниками (Распоряжение Кабинета Министров Украины от 24.07.13 № 1071 "Об одобрении Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" ) подписавшими долгосрочную программу поддержки и развития «зеленой» энергетики до 2030 года.
 показати весь коментар
 
 
"По факту" себестоимость 3 цента? Правда?
 показати весь коментар
 
Неудивительно, что такая псевдоэкономическая туфта ну русском сайте опубликована. А кое-кто уши развесил. С тобой всё ясно.
 показати весь коментар
 
Коли сонце ховається за хмару то така "станція" , опівдні видає 20% потужності від номіналу . Виникає потреба в миттєвій компенсації щоб не розвалити систему . Підключити для компенсації АЕС , будемо мати ще пару Чорнобилів .В Штатах розвалену систему виводили на потужність кілька місяців . Великі ризики для кого ???
 показати весь коментар
 
При Петрови Зеленый тариф в принципе стал доступным для простых смертных
 показати весь коментар
 
 
Жалюгідні, але нескорені ПЕСики, завили зі своїх "мальдівських будок".
 показати весь коментар
 
 
Давно пора снизить самый высокий в Европе зеленый тариф, дело хорошее но зачем позволять Ахметову иметь сверхприбыля, нужен разумный уровень рентабельности.
 показати весь коментар
 
 
Енто вЯликая ПАБЕДА зе-команды:
Были сомнения, неуверенность, но Зеленский все-таки СМОГ подписать закон принятый предыдущей Верходной Радой!
Его корежило, трясло, ручку пришлось менять три раза, но он все равно СПРАВИЛСЯ!!!

 показати весь коментар
 
 
30 квт це основна потужність для дядька, люди вклали свої зароблені , а барига їх просто кинув в остані свої дні. тобто держава відмовляля в оплаті за продану ел. енергію станціям до 30 квт. зеля нагнув баригу, відновив статус кво, не бачу оплесків від дупоголових.
 показати весь коментар
 
 
Мы вернули те условия, которые были до принятия законопроекта о "зеленых" аукционах (законопроект № 8449-д). / Что такое законопроект № 8449-д :народные депутаты ввели условие получения «зеленого» тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт - установка их на крышах, фасадах зданий и иных капитальных сооружениях. Условие начнет действовать с 2020 года./ СЭС 10 квт весит 24 кг и занимает площадь 5,2 на 4,7 м.- Солнечные батареи 10 кВт цена в Киеве. Солнечные станции 10./Сейчас СЭС можно ставить и на земле.
 показати весь коментар
 
Енто вЯликая ПАБЕДА зе-команды:
Были сомнения, неуверенность, но Зеленский все-таки СМОГ подписать закон принятый предыдущей Верходной Радой!
Его корежило, трясло, ручку пришлось менять три раза, но он все равно СПРАВИЛСЯ!!!

 показати весь коментар
 
 
30 кВт?
В день?
Перепродать по зелёному тарифу?
Неплохое подспорьё!
 показати весь коментар
 
станция 30 кВт в день летом дает больше 100 кВт
 показати весь коментар
 
Добре , що не було заборони ще на холодильники , телевізори , пралки ... на повітря !!! Скотиняки ! До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - обраний нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 5761
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниТехнології
 
 
 
 
 
 вгору