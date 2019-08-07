 До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - обраний нардеп Оржель

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Оржель зазначив: "Президент Зеленський сьогодні розгляне для підпису законопроєкт № 10357, який вирішує проблему з ГСЕС!
Домогосподарства зможуть знову встановлювати станції до 30 кВт без обмежень.
Це правильне рішення у ситуації, що склалося. По суті, це статус-кво. Ми повернули ті умови, які були до прийняття законопроєкту про "зелені" аукціони (законопроєкт № 8449-д). Але залишаються проблеми, які треба вирішити. Повернення до статусу-кво, більший рівень підтримки малої відновлюваної генерації та обмеження зловживань були передбачені законопроєктом, поданим Президентом Зеленським (законопроєкт № 10375).
У новому парламенті чекає робота над законопроєктом про малу генерацію, який повинен дати відповідь на такі питання:
1) Як уникнути зловживань, так званих гірлянд?
2) Який горизонт розвитку для малої генерації після 2030 року?
3) Як забезпечити сталий розвиток малої, розподіленої,
відновлюваної генерації до 1 МВт?
4) Як правильно впровадити механізми стимулювання акумуляції на рівні малої генерації для відпуску електричної енергії в години, коли це найбільше потрібно системі?
Механізм стимулювання малої генерації повинен стати доступним для кожного громадянина. Ми повинні створити умови, коли українці без остраху зможуть вкладати свої заощадження в забезпечення своїх будинків чистою відновлюваною енергією!"
Пізніше він зазначив: "Законопроєкт підписано президентом".
Зарубежные инвесторы тут же слетелись на этот «пирог» как мухи. Вот тут в украинском правительстве и осознали, что страна попала в ловушку, уготовленную предшественниками (Распоряжение Кабинета Министров Украины от 24.07.13 № 1071 "Об одобрении Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" ) подписавшими долгосрочную программу поддержки и развития «зеленой» энергетики до 2030 года.
вот статья от 15 июл. 2016 г. т.е 3 года назад.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2050774-v-ukraine-sebestoimost-solnecnoj-**************-upala-do-97-kop-za-kvtc.html
Были сомнения, неуверенность, но Зеленский все-таки СМОГ подписать закон принятый предыдущей Верходной Радой!
Его корежило, трясло, ручку пришлось менять три раза, но он все равно СПРАВИЛСЯ!!!
Были сомнения, неуверенность, но Зеленский все-таки СМОГ подписать закон принятый предыдущей Верходной Радой!
Его корежило, трясло, ручку пришлось менять три раза, но он все равно СПРАВИЛСЯ!!!
В день?
Перепродать по зелёному тарифу?
Неплохое подспорьё!
https://lb.ua/economics/2016/01/11/325290_zeleniy_tarif_izbezhat.html