 До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - нардеп Оржель

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Оржель зазначив: "Президент Зеленський сьогодні розгляне для підпису законопроєкт № 10357, який вирішує проблему з ГСЕС!

Домогосподарства зможуть знову встановлювати станції до 30 кВт без обмежень.

Це правильне рішення у ситуації, що склалося. По суті, це статус-кво. Ми повернули ті умови, які були до прийняття законопроєкту про "зелені" аукціони (законопроєкт № 8449-д). Але залишаються проблеми, які треба вирішити. Повернення до статусу-кво, більший рівень підтримки малої відновлюваної генерації та обмеження зловживань були передбачені законопроєктом, поданим Президентом Зеленським (законопроєкт № 10375).

У новому парламенті чекає робота над законопроєктом про малу генерацію, який повинен дати відповідь на такі питання:

1) Як уникнути зловживань, так званих гірлянд?

2) Який горизонт розвитку для малої генерації після 2030 року?

3) Як забезпечити сталий розвиток малої, розподіленої,

відновлюваної генерації до 1 МВт?

4) Як правильно впровадити механізми стимулювання акумуляції на рівні малої генерації для відпуску електричної енергії в години, коли це найбільше потрібно системі?

Механізм стимулювання малої генерації повинен стати доступним для кожного громадянина. Ми повинні створити умови, коли українці без остраху зможуть вкладати свої заощадження в забезпечення своїх будинків чистою відновлюваною енергією!"

Пізніше він зазначив: "Законопроєкт підписано президентом".