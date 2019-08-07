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Все про:закон (729) альтернативна енергетика (15) Зелений тариф (6)

 До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - нардеп Оржель

Народний депутат від "Слуги народу", колишній керівник енергетичного секторe Офісу ефективного регулювання Олексій Оржель оприлюднив інформацію, що згідно із законом, який 6 серпня підписав Зеленський, e приватних домогосподарствах можна без обмежень встановлювати енергогенеруючі станції до 30 к Вт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Оржель зазначив: "Президент Зеленський сьогодні розгляне для підпису законопроєкт № 10357, який вирішує проблему з ГСЕС!

Домогосподарства зможуть знову встановлювати станції до 30 кВт без обмежень.

Це правильне рішення у ситуації, що склалося. По суті, це статус-кво. Ми повернули ті умови, які були до прийняття законопроєкту про "зелені" аукціони (законопроєкт № 8449-д). Але залишаються проблеми, які треба вирішити. Повернення до статусу-кво, більший рівень підтримки малої відновлюваної генерації та обмеження зловживань були передбачені законопроєктом, поданим Президентом Зеленським (законопроєкт № 10375).

У новому парламенті чекає робота над законопроєктом про малу генерацію, який повинен дати відповідь на такі питання:

1) Як уникнути зловживань, так званих гірлянд?

2) Який горизонт розвитку для малої генерації після 2030 року?

3) Як забезпечити сталий розвиток малої, розподіленої,
відновлюваної генерації до 1 МВт?

4) Як правильно впровадити механізми стимулювання акумуляції на рівні малої генерації для відпуску електричної енергії в години, коли це найбільше потрібно системі?

Механізм стимулювання малої генерації повинен стати доступним для кожного громадянина. Ми повинні створити умови, коли українці без остраху зможуть вкладати свої заощадження в забезпечення своїх будинків чистою відновлюваною енергією!"

Пізніше він зазначив: "Законопроєкт підписано президентом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141589
 
 
 Топ коментарі
 
шоколадна банда заборонила в угоду ахметову, народна влада повернула справедливість
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Лолиботы в шоке . Их коррупционные схемки рушатся .
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Вот и ладнень - ко

ЗЕ все быстро устроил !
До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 3970До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 6066До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 7671
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шоколадна банда заборонила в угоду ахметову, народна влада повернула справедливість
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Якби ще купували вироблену електроенергію хоча б по німецькій ціні , а не в три рази дорожче, як зараз в Україні.
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народна влада??????? зебілоід, у тебе манія величі.
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Тут багато можливостей для махінацій бо Квт не має ознак свого походження.
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Депутани повернули собі право отримувати рентні наддоходи з нелегальних бізнесів. А народу - оплачувати підключення до енергомережі всього цього "щастя" в необмежених кількостях та оброк "зелених тарифів" на кишені "іліті". Радій, холоп.
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ну так. капутец... ну не дополучит пару лярдов, все равно профит оч неслабій
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Я и не знал , шо это шоколадное падло такую падляну народу подсунуло .
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А это он тебе на скамье подсудимых рааскажет . Годится ?
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Он их столько подсунуло за пять лет, что мама не горюй.
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Так они же приняли эту дичь перед самим уходом с поста казнокрадов
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Ага, хрен там оно получает больше 5 гривен с кВт.........
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ну теперь хоть пару тысяч украинских мелких домохозяйств прикусят кусочек
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Лолиботы в шоке . Их коррупционные схемки рушатся .
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так, я в шоці
мої корупційні схеми руйнуються
не знаю, навіть, кому більше дякувати: поганим депутатам-порохоботам, що проголосували цей закон, чи великому Зюзі, що геніально його підписав?
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Для большинства частников нормально... Больше уже и опастно как то
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это более чем достаточно, если, конечно, не подключать пром оборудование
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Как избежать злоупотреблений, так называемых гирлянд
До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 4133
Да никак!
Или домохозяйства объединятся или их "съедят".
Надеяться на защиту государством ...
.
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як це: без обмежень?
а хіба 30 КВт/год. - то не обмеження?
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На місяць скільки використовуєте ? 21.6 МВт Вам замало?
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"Можно пить мелкими порциями в неограниченном количестве" - Жванецький.
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А якщо нарізати площу на сотку ділянок по 30кВт кожна і підлючити як окремих абонентів?
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Вот и ладнень - ко

ЗЕ все быстро устроил !
До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 6066До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 7671
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Ахметов теперь перенаправит своих четушек на поломку этих солнечных электростанций, можно даже сделать приёмные пункты по сдаче "использованных" солнечных блоков. До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 5084
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Всё... Я так и думал - вот он, слив Украины }{уйлу... Вся жизнь на смарку... Зеля, что ты делаешь, остановись... Верните нам мародёра!! Хотим как при мародёре!!!!!
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Илюха , хорош вже ... У лолиботов зараз инфаркт буде
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Поклонение зе, приводит к придурковатости.
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Какое поклонение , тормоз ? Если Зе будет себя плохо вести , то мы его кышнем на выборах и другого изберем . А если он будет нормальным президентом , то второй раз за него проголосуем . Ферштейн , чучело ? До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 3559
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Все зебилы грубиянят? Или ты в них бригадир?
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В полi трактор дир-дир-дир , мiй татусю бригадир .
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Вот это вы мочите, прямо "Рассмеши комика". У вас предел уровня юмора, щас клапан сработает.
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Когда членин приходил к власти ,то он обещал крестьянам "трудодни(трудопалочки в колхозном журнале),а рабочим обещал заводы и фабрики Ахметова До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 4523
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Верняк! Картавый обещал, а Зеля сделал отдал людям то, что украл у них мародёр.
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Порошенко официально совладелец ДТЭК, то есть порошок и ахмет партнеры, поэтому запретить всем остальным, лень искать, но не сомневаюсь, что за запрет голосил весь бэ-пэ-пэ и рыги ахметовского крыла
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А можна ссилку де порох офіційно співласник дтек. Тільки пліз не на россмі і жовтуху
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ICU - прогугли сначала кого обслуживает

ICU начала приобретать активы ДТЭК еще в конце 2015‑го, ICU скупила евробонды ДТЭК и ее долги перед российскими и европейскими банками номинальной стоимостью $ 500 млн, После этого, уже в марте 2016‑го, комиссия-регулятор рынка энергетики ввела новый, более высокий тариф на электроэнергию для промышленности - скандальную формулу Роттердам+. Она учитывает цену угля в привязке к роттердамским ценам на него плюс доставка в Украину.
Формула позволила ДТЭК устанавливать более высокие цены за электроэнергию, проданную Энергорынку, что в свою очередь привело к росту цен на нее для конечных потребителей. Ведь на деле ДТЭК использует собственный уголь, себестоимость добычи которого существенно ниже, чем цена энергоносителя по роттердамской формуле. Образующаяся маржа дала возможность структуре Ахметова существенно увеличить свои доходы. И, как следствие, заметно подорожали ценные бумаги этого энергохолдинга. Сейчас они торгуются даже с небольшой премией - стоят 106 % от номинала. Операция в итоге принесла инвесткомпании тройную прибыль.

Компания ICU, которую до назначения в Нацбанк возглавляла Валерия Гонтарева, приобрела еврооблигации холдинга Ахметова выпуска 2013 года.

Держателем долговых обязательств ДТЭК может выступать компания, близкая к бизнес-партнерам действующего президента Украины,
Частью еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК, владельцем которой выступает олигарх Ринат Ахметов, может владеть приближенная к Порошенко компания ICU.

По его словам, компания "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), председателем совета директоров которой с 2007 по 2014 гг. выступала нынешняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева, приобретала евробонды холдинга Ахметова

Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова
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Может держать но может недержать
Может владеть но может і не владеть
Смажені "факти " від квартирооптиміста лєщєнкі я звичайно ж вірю
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ти віриш лише святому рашену, з тобою аргументовано спілкуватись безглуздо

До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 8223
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Ну вибачєй з лєщенкою все ясно досить давно і давати ссилки на нього можна лише тим хто свято вірить що порох все украл
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До 30 кВт: приватним домогосподарствам дозволили ставити сонячні електростанції без обмежень, - нардеп Оржель - Цензор.НЕТ 8423 Alter Nator

У меня тока один вопрос: электроэнергия для пэрэсичного украинца станет дешевле или нет???
Если нет - это очередная мутка циничного барыги
05.08.2018 07:36
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чо? есси ты про данный случай, то это огромный плюс для тысяч пересичных украинцев, у кого мини СЭС, которых и заблокировал порошок-барыга
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У пересічного українця дохід 150-300 баксів в місяць і на такі забавки банально немає грошей.
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ти ніколи не був підприємцем і тобі незрозуміле підприємницьке мислення, тобі не зрозуміти
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Ти, бариго, нічого не знаєш про мене, це по-перше, а, по-друге, звісно зрозуміти дуже легко: підключай нашару гірлянду ділянок по 30кВт, далі щомісяця отримуй на кишеню бабло без сплати жодних податків. Ніхто не відмовиться від такого гешефта.
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Я лише кажу, що хуцпарських прохват про "пересічних" не має підстав, тут потрібні певні початкові вкладення, які середньостатистичному українцю не по кишені.
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Мене цікавить хто за різницю в ціні і з чиєї кишені буде доплачувати? За чий кошт банкет, так сказати.
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Приятно удивляет уменьшение количества порохоботов !!! Наверное с лолитой в отпуск ушли
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НеТ ! Оне еще не вернулись с ,Мальдив ,

где с тайным рейсом закладывали в с х р о н ы Активы для будущих Аладинов !
*****

Нет н и че г о тайного , чтобы не стало я в н ы м.
Евангелие от Луки 8:17 - Лк 8:17 - БИБЛИЯ

"Номер тайного борта Мальдивского пети -

борт OH-WIK. Рейс JEF11.
Из ОАЭ на ------
Он стоял на Мальдивских островах
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Літають на Кайманові острови через Мальдіви щоб ніхто не здогадався
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пішли на роботу... от і я вже йду! Хай щастить!
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Это у тебя психика отдыхает, мосх отключил восприятие, потому как везде порохоботы мерещились.
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Закон для жителей КрнчаЗаспы.... там у каждого панели на крышах...даже на домиках для охраны.....а простой зебобик....себе солнечную станцию в 30 кВт...разве что в своих влажных мечтах может поставить....
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десять лет на окупаемость солнечной электростанции (30 кВт.)
Вот такие перспективы.
Пи условии, что цены не поменяют.
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десь так, а скільки коштує побудова такої станції?
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Под 30000 баксов...оборудование...далее плюс монтаж..плюс оформление документов... плюс еще непредвиденные.....
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десь так.. 1квт =1000; як і для всіх інших джерел... то забава для багатих, з т ігроші декілька поколінь зможуть оплачувати за ел.енергію... так думаю
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бачив рекламу на Волині - здача під ключ 30кВт сонячної електростанції =15тис долярів. 8кВт-11тис
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Странно, какой дурак купит 8 за 11 если намного выгоднее 30 за 15. Намного раньше окупится.
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Да все это уже просчитано и просчитано...этого не делал только ленивый....
Вот тебе сыссылка на сайт продаванов оборудования....где они радостно заявляют что срок окупаемости пять лет....
https://alteco.in.ua/economics/raschet-teo/raschet-okupaemosti-ustanovki-solnechnoj-stancii-30-kvt

Но при этом сильно-сильно лукавят....заявляя что собственное потребление домишки на котором установлена такая станция всего 200 квт/час месяц....
Так что как ни крути...10 лет ...это минимум...
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Что значит "закон, который подписал Зеленский"? - это Указ или закон, который предыдущий созыв принял?
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украинский «зеленый тариф» - один из самых высоких в мире, практически не упал. По факту, себестоимость 1 киловатт-часа электричества с солнечной станции составляет сегодня около 3 евроцентов, в то время как государство покупает его за 18 евроцентов. Шестикратное превышение тарифом себестоимости сейчас не столько компенсация затрат на производство солнечной электростанции, сколько источник многократной прибыли.
Зарубежные инвесторы тут же слетелись на этот «пирог» как мухи. Вот тут в украинском правительстве и осознали, что страна попала в ловушку, уготовленную предшественниками (Распоряжение Кабинета Министров Украины от 24.07.13 № 1071 "Об одобрении Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" ) подписавшими долгосрочную программу поддержки и развития «зеленой» энергетики до 2030 года.
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"По факту" себестоимость 3 цента? Правда?
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Жалюгідні, але нескорені ПЕСики, завили зі своїх "мальдівських будок".
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Давно пора снизить самый высокий в Европе зеленый тариф, дело хорошее но зачем позволять Ахметову иметь сверхприбыля, нужен разумный уровень рентабельности.
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