 "Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - терористи "ЛНР" перетнули лінію розмежування і "заявили права". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.
Представники терористів із "ЛНР", які одночасно представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі "5 каналу", що самопроголошена окупаційна влада - нібито згідно з мінськими угодами - повинна контролювати не тільки Станично-Луганський район, а й територію Щастя.
На відео можна побачити, як пособники терористів Владислав Дейнего і Ольга Копцева у хамській манері ("ти язичок то прикуси!", "А ти хто такий?") намагаються переконати главу адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.
"Згідно з мінськими домовленостями Станиця і Щастя наші", - сказав Дейнего, але притих після нагадування, що лінія розмежування за угодами проходить посередині річки Сіверський Донець.
Крім того, Ольга Копцева заявила журналістам, присутнім під час розмови, що бойовики використають у переговорах у Мінську "той фрагмент відео, який ви викладете в український паблік".
"Якщо зараз вийде відео на українських сайтах, де ви сфабрикуєте яку-небудь провоциклонну (ймовірно, малося на увазі "провокаційну". - 5.UA) заяву, то ваше відео буде представлено в Мінську на переговорах", - погрожувала російською вона.
Пояснити, що саме вона має на увазі, жінка не змогла. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти "розвернули камери на 180 градусів, швидко!" і штовхнула оператора.
Только если защищать ихние сраки.
Поэтому они все время орут из своих городов,которые они якобы защищают,что вевать должны жители Донбасса.
Это что бы они спокойно могли свои города защищать без всяких там сепаров и ихтамнетов.
Я считаю, что государство должно глотки рвать за тех, кто выехал, за тех, кто проживает в приграничных районах неоккупированных территорий и за тех, кто проживает в серой зоне. А у нас похоже на то, что больше "заботятся" о тех, кто остался там. Возникает вопрос: А зачем им тогда вообще хотеть в Украину?
А это ведь главное, так?
Найщиріші слова співчуття родинам загиблих. Вічна їм пам'ять!
Секретар РНБО сказав, що це грубе порушення перемир'я «не залишиться без уваги». А можна попросити, щоб по тому місцю, звідки вівся обстріл по наших позиціях, наша ж славна арта влупила всім, що є на озброєнні у ЗСУ?!! Щоб там вирва була глибиною в 3 метри! Щоб це росіянам і їх колаборантам не залишилось без уваги!
А потім дружно послухаємо про те, як стурбована ОБСЄ!
Наперед дякую.
Не четверо, а двоє? Де? Посеред Дніпра? Тернополя? Львова? По середині чийогось життя?
Як так - за місяць більше смертей на фронті, як за пів року до того?!
Відійшли від Станиці, а ті й не думали? Це хто нами командує зрадники чи дебіли?!
Чи це, може, не їх народу кращі хлопці гинуть?!
Штаб ООС: "Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.
Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Чому у Президента стріляли невідомі, а у штабі ООС чітко вказано, що стріляли збройні формування Росії?
Президенту не доповіли хто стріляв, чи він боїться написати про це?
від преЗедента В. Зеленського?