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 Політика України
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Все про:Луганщина (1800) Станиця Луганська (35)

 "Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - терористи "ЛНР" перетнули лінію розмежування і "заявили права". ВIДЕО

У вівторок, 6 серпня, представники терористів із "ЛНР" перетнули лінію розмежування і заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Представники терористів із "ЛНР", які одночасно представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі "5 каналу", що самопроголошена окупаційна влада - нібито згідно з мінськими угодами - повинна контролювати не тільки Станично-Луганський район, а й територію Щастя.

На відео можна побачити, як пособники терористів Владислав Дейнего і Ольга Копцева у хамській манері ("ти язичок то прикуси!", "А ти хто такий?") намагаються переконати главу адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

"Згідно з мінськими домовленостями Станиця і Щастя наші", - сказав Дейнего, але притих після нагадування, що лінія розмежування за угодами проходить посередині річки Сіверський Донець.

Крім того, Ольга Копцева заявила журналістам, присутнім під час розмови, що бойовики використають у переговорах у Мінську "той фрагмент відео, який ви викладете в український паблік".

"Якщо зараз вийде відео на українських сайтах, де ви сфабрикуєте яку-небудь провоциклонну (ймовірно, малося на увазі "провокаційну". - 5.UA) заяву, то ваше відео буде представлено в Мінську на переговорах", - погрожувала російською вона.

Пояснити, що саме вона має на увазі, жінка не змогла. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти "розвернули камери на 180 градусів, швидко!" і штовхнула оператора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141586
 
 
 Топ коментарі
 
тем временем шмаркля жрет шаурму и "занимается" с богданом в спортзале и сауне..
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у зебилов сплошные отмазки.. И полное отсутствие памяти - кто дал приказ отводить войска и ЗАПРЕТИЛ стрелять в ответ..
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Зебилам никакие граждане не нужны вовсе.
Только если защищать ихние сраки.
Поэтому они все время орут из своих городов,которые они якобы защищают,что вевать должны жители Донбасса.
Это что бы они спокойно могли свои города защищать без всяких там сепаров и ихтамнетов.
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розкажи, як нуждався в гражданах Порошенко, як він прислуховувався до громадянської думки.
"Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - терористи "ЛНР" перетнули лінію розмежування і "заявили права" - Цензор.НЕТ 6078
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А нафіга той закон, який накалякали-малякали БПП з НФ та Опоблоком підписувати? Треба було їм приймати закон в 2014-му. Зараз нова Рада прийме новий закон, тоді й подивимось.
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Как же достало быдло, которое в 14 году свалило в польшу - а теперь говорит - а вот надо было в 14 году не подписывать и вообще наступать на ростов. В релаьности же в 14 году выжали вообще максимум что могли и отстояли Украину. Потому что если бы не минские - ***** бы пошел дальше. И бомбил бы как сирию города, под очнеь сильную озабоченность европы.
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Ну тогда они все же должны очнуться, когда война будет у них на пороге. Если потеряем Счастье, то потеряем ВСЮ Луганскую область. Потому как тогда сепары станут самодостаточными (вода, уголь, электроэнергия), а неоккупированная территория будет полностью зависеть от них... А там уже и до Харькова недалеко.
Я считаю, что государство должно глотки рвать за тех, кто выехал, за тех, кто проживает в приграничных районах неоккупированных территорий и за тех, кто проживает в серой зоне. А у нас похоже на то, что больше "заботятся" о тех, кто остался там. Возникает вопрос: А зачем им тогда вообще хотеть в Украину?
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на самом деле, проукраинская поддержка, что в станице, что в лугандоне довольно мала...ну и полиция с нацгвардией , которые остаются в нас.пункте должны следить за порядком
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Видите на заднем плане эту толпу с сумками и чемоданами любителей рашки и *****?? Вопрос,на хера они нужны Украине???
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А тебе бульба какое дело до наших проблем
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Порохоботы в истерике- Уря!
А это ведь главное, так?
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Главное что лицемерное зеленое говно не в истерике - он не видят проблемы, если террористы захватят еще часть земли. Ведь зебилы уже готовы договорить посередине... Днепра как я понимаю...
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что за сюси- пуси с этими тварями..., рылом в асфальт и в украинское сизо до выяснения...
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При Порошенко вони повернули собі всі території, які звільнили добровольці.
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Знову 4 наших загинуло. Морпіхи. Під час "хлібного перемир'я". Ще одного, під час якого наші хлопці гинуть.
Найщиріші слова співчуття родинам загиблих. Вічна їм пам'ять!
Секретар РНБО сказав, що це грубе порушення перемир'я «не залишиться без уваги». А можна попросити, щоб по тому місцю, звідки вівся обстріл по наших позиціях, наша ж славна арта влупила всім, що є на озброєнні у ЗСУ?!! Щоб там вирва була глибиною в 3 метри! Щоб це росіянам і їх колаборантам не залишилось без уваги!
А потім дружно послухаємо про те, як стурбована ОБСЄ!
Наперед дякую.
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Але кого ми просимо: чувака, який весело хоче домовитись "па срєдінє"? Де в нього ця середина?
Не четверо, а двоє? Де? Посеред Дніпра? Тернополя? Львова? По середині чийогось життя?
Як так - за місяць більше смертей на фронті, як за пів року до того?!
Відійшли від Станиці, а ті й не думали? Це хто нами командує зрадники чи дебіли?!
Чи це, може, не їх народу кращі хлопці гинуть?!
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Ви це тільки но побачили? П'ять років у вас все було прекрасно?
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Бо напруга росте... І росте експоненціально. Тут і недолуге командування і заборона стріляти і декоаративний мир і зниження зарплат та вислуги військовим і блокування нової системи харчування і припинення закупівель в армії.... Багато всього.
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І коли ж це все почалося? Була ж, краща армія в Європі! Не міністр, ні начальник Ген Штабу ще не змінилися. Ті самі люди в керівництві, яких призначив Порошенко.
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Какие же вы зебилы все же говно. Как раз начальник ген штаба и изменился. И главное- что президент тоже изменился. А вот министр обороны - это вообще не про воевать, это гражданский чиновник по обеспечению. Или ты уже работаешь для зебилов - чисто врешь как и ваш главный?
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Президент Зеленський: "Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомет".

Штаб ООС: "Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.
Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Чому у Президента стріляли невідомі, а у штабі ООС чітко вказано, що стріляли збройні формування Росії?
Президенту не доповіли хто стріляв, чи він боїться написати про це?
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Пані та панове, а коли ви останній раз чули "Слава Україні!"
від преЗедента В. Зеленського?
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Особисто мені більше подобається привітання бандерівців: Слава Йсу!
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З якого часу якісь фейкові республіки стали сторонами Мінського процесу? Звідки в них ксіви, хто їм їх видав?
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Братцы,не забижайте "старого мерина"! Он из последних сил зарабатывает себе на горсточку овса... И вообще,вспомните - "шо старэ,шо малэ"... Имейте сострадание и не ищите глубокого смысла в его " воплях зелёной души".
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