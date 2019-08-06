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 Суспільство
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 Справа Оксани Макар: суд відмовився переглянути довічний вирок головному фігуранту

Центральний райсуд Миколаєва відмовив у перегляді справи головному фігуранту справи про зґвалтування та вбивство Оксани Макар Євгену Краснощоку. Він відбуває довічне ув’язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суду прийняла рішення відмовити засудженому Краснощоку у перегляді справи", - йдеться у рішенні суду.

Сам Краснощок спілкуватися з журналістами відмовився і не захотів коментувати рішення суду. Сказав, лишень, що не хоче нічого говорити, бо, мовляв, його слова перекрутять.

Читайте також: Убивство Оксани Макар: суд розгляне клопотання про перегляд пожиттєвого строку головному фігуранту

Євген Краснощок намагався домогтися перегляду справи, стверджуючи, що під час суду і слідства щодо нього було вчинено моральний та фізичний тиск.

Нагадаємо, Макар була зґвалтована і підпалена в Миколаєві в ніч на 9 березня 2012 року. Після трагедії їй вдалося вижити, вона втратила руку, дістала численні опіки і через кілька тижнів померла в Донецькому опіковому центрі. Обвинувачені спочатку зізналися в скоєнні злочину, але пізніше відмовилися від своїх свідчень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Оксани Макар Краснощок хоче перегляду вироку через нібито вибиті свідчення

Проте прокурори, які представляли держзвинувачення в суді під час розгляду резонансної справи, заявили, що вина підсудних у вбивстві та зґвалтуванні дівчини повністю доведена, після чого попросили довічний термін для Краснощока, 15 років в'язниці для Присяжнюка і 14 років для Погосяна. Водночас держзвинувачення уточнює, що вбивство дівчини було скоєно з особливою жорстокістю, а до відома були прийняті ступені участі кожного з фігурантів, а також їхні характеристики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141585
 
   
 Топ коментарі
 
Лично я считаю, кем и какой бы она не была эта падаль должна сидеть пожизненно
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Як згадав цю справу аж перетрусило, якщо і варто комусь сидіти довічно то саме за такі злочини.
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«Евгений Краснощек пытался добиться пересмотра дела, утверждая, что во время суда и следствия на него оказывали моральное и физическое давление. Источник: https://censor.net.ua/n3141585»

Невже таке яке він застосовував до тієї нещасної дівчини?
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Просто Краснощек не заплатив цьому суду, тому не аплодуйте.
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Лично я считаю, кем и какой бы она не была эта падаль должна сидеть пожизненно
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вона вбивала, палила і катувала людей?
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краснощек получил за щеку.... сиди сынок и благодари Бога что ты пока живой и не в общей камере с рецидивистами!!!! хотя можешь повеситься, никто по такой гниде плакать не будет!
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«Евгений Краснощек пытался добиться пересмотра дела, утверждая, что во время суда и следствия на него оказывали моральное и физическое давление. Источник: https://censor.net.ua/n3141585»

Невже таке яке він застосовував до тієї нещасної дівчини?
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Никоим образом не оправдываю убийц и насильников, но истина дороже всего: полиция, прокуратура и суд не имеют ни малейшего права оказывать моральное и тем более физическое воздействие на ЛЮБОГО попавшего к ним человека. Если такие факты имели место быть, то преступники в погонах или мантиях к сожалению, пока на свободе, и это печально.
Выражение "пересмотр дела" может, имхо, подразумевать не изменение меры наказания, а открытие новых производств по открывшимся обстоятельствам против еще не наказанных преступников.
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Когда сидишь пожизненно,ещё не такое расскажешь- про "моральное и физическое воздействие" в том числе. Терять-то уже нечего. И да, этот урод заслуживает такое же "воздействие" (моральное и физическое), которое он оказал на убитую Макар! А он мордой торгует в аквариуме и мечтает выйти на свободу! Так что, если такое и было, то МАЛО "воздействовали" на ублюдка!
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Сколько там "признались", пока не поймали Чикатило?
Все должно быть строго по закону. Я не вижу большой разницы между насильниками и мусорьем: и там и там более слабая жертва целиком во власти преступника и последний незаконно, часто глумясь, использует свою силу, добиваясь нужного ему результата.
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Вот именно потому эта тварь ещё и не кормит червей- согласно традициям гуманной Европы и во избежание исполнения несправедливых смертельных приговоров.
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Як згадав цю справу аж перетрусило, якщо і варто комусь сидіти довічно то саме за такі злочини.
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Остальным подельникам мало дали - 14 и 15 лет, а выйдут через 7 лет. Виктора Лозинского выпустили, хотя он убил человека. За убийства на Майдане вобще никто не ответил. Украинцев можно безнаказанно убивать.
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Немыслимо! Деваха на том свете. Была изнасилована, избита и сожжена заживо. Отмучалась в больнице несколько недель.... Перенесла ампутацию и в итоге таки умерла.... А это откормленное ЧМО сидит в аквариуме с наглой харей, живое и невредимое, только "жаль", что не на свободе, и еще не что-то претендует! Скажи спасибо, что живой, тварь! Хотя, если по справедливости, жизни ты не достоин!
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я бы таких отдавал в мединституты и использовал для опытов
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