 Серед загиблих 6 серпня морпіхів двоє уродженців Чернігівщини - Олександр Шарко і Владислав Рак

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Чернігівського військового комісаріату в Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Упродовж дня по всіх каналах і новинних стрічках пройшло повідомлення, що в результаті російської агресії ми втратили чотирьох воїнів, чотирьох морпіхів...
З глибоким сумом повідомляємо, що двоє з них із нашої області.
За незалежність і територіальну цілісність нашої України і наш із вами спокій на мирній території своє життя віддали:
старший матрос Олександр Шарко, помічник гранатометника, 1988 року народження, проживав у Козелецькому районі Чернігівської області;
матрос Владислав Рак, гранатометник, 1998 року народження, проживав у смт Козелець Чернігівської області".