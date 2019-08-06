 Вкрай розчарований порушенням перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів, - Волкер про обстріл на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Волкер зазначив: "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких 4 українських солдатів було вбито російськими військовими силами - особливо в той час, коли новий президент України робить жести для встановлення миру".
Ото Петро й вимушений був їхати, як би не хотілося...
Ці смертій - і на вашій совісті.
Зе будет урок, что договариваться с парашей и слушать кучму вредно для имиджа и рейтинга президента.
як вже задовбала ця війна
земля їм пухом
И вот тут мало только договориться о перемирии, должны быть достойные оборонительные сооружения, разведывательные группы, короче, все то, что защитит жизни.
Просто перестать стрелять!
Или шефнер тебе уже не авторитет?!
Не врубается?
Зеля начал торговать на крови, заменил поросёнка!
Не рассказывайте сказки.
Или воюешь с честью или просто будут отстреливать как лохов.
На этом этапе клоунада и безответственная игра с чужими жизнями должны прекратиться.
Наш президент тоже не поседел и даже не разволновался.