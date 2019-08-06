 Вкрай розчарований порушенням перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів, - Волкер про обстріл на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Волкер зазначив: "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких 4 українських солдатів було вбито російськими військовими силами - особливо в той час, коли новий президент України робить жести для встановлення миру".

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