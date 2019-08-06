 Погляди наших міжнародних партнерів сфокусовані на новій Верховній Раді, - Зеркаль

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла перший заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль.
"У наших партнерів зараз більше зацікавленості в тому, щоб зрозуміти, в чому ж саме полягає policy making нової адміністрації? Їх цікавить те, як розвиватимуться політики, в чому їхні пріоритети, хто їх реалізовуватиме. І зараз, наприклад, погляди сфокусовані вже на новому складі Верховної Ради", - сказала вона.
Також для наших міжнародних партнерів, на думку Зеркаль, важлива кандидатура майбутнього прем'єр-міністра.
"Тому що на рівні уряду формуються і реалізуються політики. Президент - він начебто трохи над цим процесом. Але йому все одно повинні пропонувати шляхи розвитку країни, вектори розвитку напрямків, швидкість цього розвитку, обговорювати з ним ризики. Але все одно він не може володіти всією ситуацією", - пояснила дипломат.
"Сьогодні я і зустрічалася з послом Німеччини в Україні. І ми з Анкою говорили якраз про те, коли варто організувати візит німецьких держсекретарів в Україні - у вересні чи листопаді. Тобто коли буде тільки сформовано уряд чи коли вони трохи звикнуть і зрозуміють, де у них проблеми. Ось тоді їхні держсекретарі зможуть приїхати з якимись своїми пропозиціями щодо допомоги та співпраці", - додала заступник міністра.
Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.
Настоящие будущие ЗЕгении учатся в Трускавце у всемирно известных в Житомире и округе коучеров.
Вопрос: Вы много общались с зарубежными дипломатами. Ощущаете ли этот интерес? И в самом ли деле команде Президента Зеленского можно делать больше, дабы поддерживать интерес к стране?
Ответ: - Тут есть опять-таки разница в людях и в подходах. Т.е. то, что было там свойственно Петру Алексеевичу, не свойственно Владимиру Александровичу. То, что свойственно Владимиру Александровичу, отсутствует у Петра Алексеевича. У каждого свой стиль. Петр Алексеевич был очень публично представлен, поскольку и сам получает от этого удовольствие. Мне кажется, что наших партнеров сейчас больше заинтересованности в том, чтобы понять, в чем же именно состоит policy making новой администрации? Их интересует то, как будут развиваться политики, в чем их приоритеты, кто их будет реализовывать. И сейчас, например, взгляды сфокусированы уже на новом составе Верховной Рады.
Источник: https://censor.net.ua/r3141354
Вопрос: - Одна из самых популярных среди украинских политиков книг - "Занепад влади" Мойзеса Наема. Один из тезисов этой книги - о том, что дипломатия умирает. Так она умирает или нет?
Ответ: - Ну, там было, что если вас не устраивает парламент, - распустите парламент и изберите новый. Мы вот избрали.
Вопрос: - Что-то мне почудилось в этой вашей фразе такое троеточие с послевкусием угрозы.
Ответ: - Нет, ну почему же?
Источник: https://censor.net.ua/r3141354
Всі з нетерпінням чекають - коли ж "кишнуть" підбарижників слідом за баригою.
Да не политики должны развиваться, а страна благодаря этим самым политикам! Хотя... о чем это я... Они ж будут учиться каждый сезон. Вот летом отучились. Теперь - осенью. К Новому году опять начнут учиться и аж до 1 февраля, надеюсь, доучатся)) Там же ш праздников то сколько!! Туры всякие привлекательные в ттеплые страны плюс для них же... разные сорта виски да шампусика... И вообще, да простят меня эти новые лица... Там есть такие "лица", что мне становится очень интересно и страшно от того, откуда они вообще повылазили... Но если "они будут развиваться", тогда конечно... Новые туалеты, сумочки, обувь... Куда там обычные люди со своими тарифами. которые уже всех политиков достали до нЕльзя. И люди, и ИХ вонючие тарифы)) Без обид))