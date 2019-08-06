 Суд оштрафував ще трьох кримських татар із 46 заарештованих за акцію на Красній площі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

"Суддя Афанасьєва І.І. визнала Гафарова С.С. винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст.20.2 ч.5 і з накладенням адміністративного штрафу в розмірі 15.000 рублів", - йдеться в повідомленні.

Аналогічні рішення були прийняті стосовно І. Сейдаметова й А. Кадирова.

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Зазначається, що адвокат клопотав про залучення пояснень обвинувачених, виклик на процес свідків - співробітників поліції, у зв'язку з розбіжностями в матеріалах адміністративної справи. Також було направлено клопотання про припинення провадження через відсутність складу правопорушення.

У всіх клопотаннях відмовлено, крім залучення пояснень Сейдаметова.

Нагадаємо, 10-11 липня 2019 року в Москві було затримано 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі. Стосовно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня в Таганському районному суді Москви впродовж дня було проведено 18 судових засідань, під час яких "розглянули" адміністративні справи 18 активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).