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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Зеленський (2305) Меркель (562) перемовини (1364) Путін (10330) Донбас (12671) нормандська четвірка (504) Макрон Емманюель (260)

 Зеленський закликав Макрона, Меркель і Путіна "якомога швидше" зібратися для переговорів після загибелі чотирьох українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше зібратися для проведення переговорів у зв'язку із загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі внаслідок обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Зеленський зазначив: "Четверо українських військових загинули поблизу Павлополя від обстрілів із ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир'я тривало 17 днів. Нинішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, а й переговорного процесу загалом. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату - Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна - якомога швидше зібратися для відновлення переговорів.

Мої щирі співчуття сім'ям загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов'язково буде єдиною і мирною. Слава Україні!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу з боку найманців РФ на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141569
 
   
 Топ коментарі
 
"СЕГОДНЯШНИЙ ИНЦИДЕНТ" это 4 жизни для него, сука слов нет
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Біжать спішать і падають. Мікрону і Шмаркель наші вбиті по барабану. Хіба що Пуйло випьє чарку ...з радості.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВЛАДИМИР ! вы уже начали считать на "СВОЕМ КЛАДБИЩЕ" всех кто погиб и в "своем " Госпитале ....тех кто был ранен с 20 мая 2019 года а в Храм Синагогу Минарет Мечеть ходите свечку поминальную за убиенных ставите и панихиду литургию справляете или все шаурма мешает????? Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина "как можно скорее" собраться для переговоров после гибели четырех украинских воинов - Цензор.НЕТ 9814
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«Как можно скорее собраться» - сказочный *******! Если его жена изнасилуют - он видимо будет собирать соседей дома, чтобы узнать хорошо это или плохо!
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Звичайно це зрада...
песик з дурнуватим назвиськом Порошок, коли при ньому таке відбувалося - язика до дупи засунувши - мовчав, нікого не збирав...
перемовини в НормФорм - не відбувалися більше року...
Замісь цього, ПеПе-іздив до попів , та напружено думав, як йому їх намахати так, щоб самому виглядати спасітелем та реформатором, а далі хоч трава не рости!!!
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вова, очем можно говорить с бандитом путиным? его нужно наказывать, персонально.
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да членом на рояле - украли идею с западного ролика 2008 года
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владимир, с бандитами и террористами(путин, патрушев, иванов) не договариваются, их уничтожают.
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осенние события начинают приобретать форму
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Ніякого миру з пуйлом не буде. Особливо сьогодні, коли в Москві цапи починають бузити.
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Українцям треба провести пенсійну реформу. Треба, щоб пенсії були у всіх пенсіонерів однакові. Війна, що поробиш. Продуктовий набір - сечка, овочі, фрукти, олія, сіль-цукор.... Ліки виписує безкоштовно дільничний лікар. Одяг - секонд. І грошима 500гр. на подорожі, або подарунки дітям та онукам.Бо якийсь селянин, що все життя прогорбативсь на державу за копійки десь у Полтаві, отримує копійчану пенсію. А шахтар, що заробляв в десять разів більше, отримує пенсію багатотисячну. А треба, щоб все було по чесному. Лугандони хочуть жити в Лугандоні? Нема питань! Отримуй мішок з їжею на місяць і повертайся в Лугандон. А грошей в Україні нема, вибачте. Війна.
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Щоб було все до кінця справедливо, то комуналка, якщо пенсіонеру вона не по кишені, буде безкоштовною, якщо непрацюючий пенсіонер погодиться переїхати у комфортабельний притулок для малозабезпечених. В таких притулках і безпритульні діти і пенсіонери поруч. Кожен буде мати окрему кімнату, хоч і невеличку. І ці притулки мають знаходитись у центральних районах міст, а не десь за межами житлових поселень. Завітати до такого притулку з гуманітарною допомогою має бути престижно і почесно. А "дома прєстарєлих", що винесені далеко за місто і вважаються зрадою і вироком для стареньких(як і тюрмою для малечі), мають залишитись в минулому, як колхозні корівники.
Таким чином можна зробтити життя пенсіонерів справді щасливим, щоб людина мала час і можливість зайнятись улюбленою справою, не хвилюючись за гроші, за які треба купувати необхідні речі і послуги. Пенсіонер-одинак не буде відчувати себе в самотності, але буде оточений людьми, яким потрібна його увага і турбота. Переконаний, що довготривалість життя наших громадян після цього нововведення збільшиться і значно. Як і отримання від життя справжнього задоволення та творчої реалізації
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Я к Зеленскому относился и отношусь с надеждой на лучшие перемены. Но если Верховный главнокомандующий будет "жевать сопли" после гибели 4-х!!! своих подчиненных, то грош ему цена!
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Звонит Макрон к Меркель: «Ангела! От себя лично и по поручению Владимира Владимировича прошу - подкинь нам по паре шкар «Адидас», можно по стоку, можно секонд-хенд, но шоб не очень стоптанные. А то нам делать нехрен, так мы рванём на цырлах на стрелку к Зеленскому, кстати, он и тебе забивал. Так ты в курсе, уже подгребаешь и в Ирпени похавать остановилась? Ну передай Геру Гроссе Экселеннцу Владимиру Александровичу - мы одна нога там, вторая уже там».
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"Блазень" "приплыл"... Если "проглотит, и не даст команду на "ответку" - на него "ощерится" армия... Не "опереточная" армия образца 2013-го, а прошедшая бои, и видевшая не только поражения, но и победы... И "карманный" Хомчак-Иловайский, ничего не сделает...А то и его - сметут...
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Может все-же прекратить стрелять и договорится гдето посередине!
Кажется так себя позиционировал гаспадин ЗЕперзидент.
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В соцсетях уже инфа что нам нагло врут, взрыв произошел при работе с минами в 5 км от передка, а нам втирают о РПГ с привязанной миной.
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Зеленский, ты кричал во время выборов, что война не заканчивается, потому что она выгодна режиму Порошенко. Так при тебе убитые активнее пошли - кому она теперь выгодна, режиму Зеленского ?

Или, может быть, ты наконец-то допрёшь, что война не заканчивается из-за русских, извинишься публично перед Порошенко за вылитую на него (в данном вопросе) тонну дерьма и прекратишь его преследовать, а вместо этого разорвёшь дипотношения с русскими и дашь команду армии влупить по оккупантам из всех видов вооружений и начать освобождать Донбасс ?
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Навіть читати далі заголовка нема сенсу.
Тількі "призвал" змінити на "приказал", тоді буде цікаво каменти почитати.
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Меркель, Макрону, а тим більше Путлеру, глибоко насрати на загибель громадян України. Знайшли до кого жалітися.
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Зебилы вы сделали это вместе... инцидент мля
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Дешевая фальш!!! Скажи ка, Вовик, когда ты был честен? Когда ты, тварь, со сцены сравнивал Украину с порноактриссой, когда твой ублюдочный "квартал" потешался над миллионами умерших украинцев в интермедии про "синьор-голодомор" или сейчас, когда ты, тварь, вынужден из себя выдавливать "Слава Украине" после смерти 4 наших воинов, погибших после приказа "не стрелять"????
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Формат норманський ще не поновили?!
Скажу вам ,лучче б цю чітвьорку вбили...
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це ж пздц, побіг жалітись Меркель і Макрону, ******* стид... оце ж позор України, оце ж вибрали... ****, нема слів...
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Зеля побыстрей им мост ремонтируй!!!, и в ...опу поцелуй......ты что не понимаешь что они ипанутые от рождения, .....надо расхерячить остатки моста и все заминировать ....пусть сидят у себя на ДолбасеЛугандоне и не рыпаются сюда...твари последние....
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Іудей, а такий тупий! Не там шукаєш, Зебіл! Крім США хер хто тобі поможе!
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