 Зеленський закликав Макрона, Меркель і Путіна "якомога швидше" зібратися для переговорів після загибелі чотирьох українських воїнів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Зеленський зазначив: "Четверо українських військових загинули поблизу Павлополя від обстрілів із ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир'я тривало 17 днів. Нинішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, а й переговорного процесу загалом. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.
Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату - Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна - якомога швидше зібратися для відновлення переговорів.
Мої щирі співчуття сім'ям загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов'язково буде єдиною і мирною. Слава Україні!"
песик з дурнуватим назвиськом Порошок, коли при ньому таке відбувалося - язика до дупи засунувши - мовчав, нікого не збирав...
перемовини в НормФорм - не відбувалися більше року...
Замісь цього, ПеПе-іздив до попів , та напружено думав, як йому їх намахати так, щоб самому виглядати спасітелем та реформатором, а далі хоч трава не рости!!!
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Українцям треба провести пенсійну реформу. Треба, щоб пенсії були у всіх пенсіонерів однакові. Війна, що поробиш. Продуктовий набір - сечка, овочі, фрукти, олія, сіль-цукор.... Ліки виписує безкоштовно дільничний лікар. Одяг - секонд. І грошима 500гр. на подорожі, або подарунки дітям та онукам.Бо якийсь селянин, що все життя прогорбативсь на державу за копійки десь у Полтаві, отримує копійчану пенсію. А шахтар, що заробляв в десять разів більше, отримує пенсію багатотисячну. А треба, щоб все було по чесному. Лугандони хочуть жити в Лугандоні? Нема питань! Отримуй мішок з їжею на місяць і повертайся в Лугандон. А грошей в Україні нема, вибачте. Війна.
Таким чином можна зробтити життя пенсіонерів справді щасливим, щоб людина мала час і можливість зайнятись улюбленою справою, не хвилюючись за гроші, за які треба купувати необхідні речі і послуги. Пенсіонер-одинак не буде відчувати себе в самотності, але буде оточений людьми, яким потрібна його увага і турбота. Переконаний, що довготривалість життя наших громадян після цього нововведення збільшиться і значно. Як і отримання від життя справжнього задоволення та творчої реалізації
Кажется так себя позиционировал гаспадин ЗЕперзидент.
Или, может быть, ты наконец-то допрёшь, что война не заканчивается из-за русских, извинишься публично перед Порошенко за вылитую на него (в данном вопросе) тонну дерьма и прекратишь его преследовать, а вместо этого разорвёшь дипотношения с русскими и дашь команду армии влупить по оккупантам из всех видов вооружений и начать освобождать Донбасс ?
Тількі "призвал" змінити на "приказал", тоді буде цікаво каменти почитати.
Скажу вам ,лучче б цю чітвьорку вбили...