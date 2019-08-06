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Все про:Азовське море (1164) Медведчук (471) моряки (687) Порошенко (9556) Зеркаль (179)

 Медведчук і Порошенко змагалися за право повісити собі медальку на груди, звільнивши моряків, - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль вважає, що кум Путіна Медведчук занадто цинічний для того, щоби брати участь в обміні військовополоненими без особистої вигоди.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Хотіли повісити собі на груди медальку і пан Медведчук, і пан Порошенко, кожен по-своєму, і кожен змагався з іншим щодо того, хто ж звільнить моряків", - сказала вона.

Зеркаль вважає, що Медведчук бере участь у питаннях обміну, виходячи з особистих інтересів.

"Наскільки у нього є особистий біль - мені теж дуже складно судити. Як на мене, він занадто цинічний, щоб бути чутливим. Не вірю, що він це робив без якихось своїх особистих цілей", - пояснила заступник міністра.

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За словами дипломата, про обмін наших полонених моряків на когось не йдеться.

"Немає підстав нікого міняти. Вони там утримуються незаконно, і ми вважаємо, що єдиний спосіб для Росії виконати наказ - це випустити наших моряків і віддати їх нам", - сказала Зеркаль.

"Ми продовжуємо сподіватися на те, що Російська Федерація виконає наказ Міжнародного трибуналу. Який і є для нас підставою вимагати беззаперечного повернення наших моряків додому і наших судів - під нашу відповідальність", - додала дипломат.

Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141566
 
 
 Топ коментарі
 
Прихильники петі - чим дальші, тим більше й більше нового ви будете взнавати про свого "сивочолого" ідола..
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да нет, лёнчик, мы всё больше узнаём о подлости людей, которые выглядели такими приличными, пока Порошенко... Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7796
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Надо же, так беззаветно верить картинке в телевизоре. И видеть в проворовавшемся, пропитом, престарелом демагоге свет жизни.
Надеюсь, это лечится.
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РФ будет игнорировать решение Международного трибунала до тех пор, пока не закроются порты всего мира для кораблей РФ.
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Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь/Быть Зеркаль и Гройсману в команде слуг народа Коломойского. Прозрели и гневными разоблачениями Порошенко вину свою искупили .
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гройсман ,аваков,зеркаль ....кто еще не вылил помои на Порошенко?
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проститутка ...не ставь в один ряд Патриота свой страны ...и кремлевского холуя фсб
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Неприємний запашок іде від таких заяв. Доки Порошенко був при владі, він і для Зеркаль, і для Гройсмана, і для Авакова був хороший. А тепер кожне намагається його пхнути ногою. Не мають люди уявлення, що таке честь. Прикро. Можна було б і промовчати. Але ж хочуть вислужитися перкд новою владою...
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Подхалимаж, г-жа Зеркаль, на пользу еще никому не шел. И Вам от этого изыску никакого. У пороха были свои служебные обязанности, которые он должен был выполнять вне зависимости от Вашего мнения. Не портите его такими заявлениями. Один раз испачкаетесь, затем уже не отмыться.
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обратите внимание на ее биографию. нигде не сказано откуда она родом и кто ее родители
далее: закончила универ в 1998 году, значит поступила в 1993 а с 1992 без юр образования работала юрисконсультом! (С мая 1994 года по июнь 2000 года - юрисконсульт ЗАО «Укрпобуттехника».) В 2008 году окончила Институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко по специальности «международные экономические отношения» и получила степень магистра международных отношений и диплом. ( а это как 2-е высшее обычно 3 года), значит поступила в 2005. но с 2001 уже работала по международному праву. кто-то ее протягивал, это как Портнов и Лукаш без образования работали уже юристами.
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мир виртуален и в нём лехко мона было просмотреть есчо накануне наступления события, что случится с моряками если сделать то, что и было сделано. и тогда из возникшей ситуации мона получить кучу следствий. и подпрограмм, бегущих в тени развившихся тогда событий.
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Каково́ оно ка́ково!
Небось, когда Порох в министрах посольского приказу ходил или, тем более, президентствовал, Ленка-то Зеркальша поди мечтала хоть бы на секундочку к дупе в поцелуе приложиться. А доверил бы кофейку заварить - всё, жизнь удалась.
И нате, вам здрасьте. Не успели с Пороха президентские подковы содрать да с премьерством прокатить - уже и Ленка норовит хрупенькой ходулькой Пороху пендель зарядить.

Как-то так:
"Ехал Порох через реку,
Видит Порох - пустота,
Сунул Порох безмятежность
В непрерывность бытия"©
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Лена, ты ЗЕлени наелась? Это ты себе медальку выпрашиваешь за то, что Пороха стала ругать? Была бы у меня возможность, я бы ему орден дал, за армию, за Томос, за укрепление украинской речи, за безвозмездную помощь армии, за квартиры и дом от Рошен.
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никто ничего не наелся, просто на госслужбе такого ранга комильфо выступать против босса, а когда босс повержен можно и высказаться честно.
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медведчуку это вообще ничего не стоило бы. Просто бы попросил "кума" и вуалая - 5 минут максимум. Какие это соревнования? Вы чего?
Скорее наоборот это больше не выгодно медведчуку. Его "лохторат" не так бы понял. Таким образом он получил бы толстый минус.
порошенку это бы уже не помогло. Поздно дергаться. Нужно было что-то делать ДЛЯ Украины. Но свинарчуки и им подобные "помогли" пЭцЕ. И это без 1/3 рыгоаналов БПП. Слишком много пЭцьо сделал не так и слишком много вообще нихрена не делал.
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