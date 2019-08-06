 Медведчук і Порошенко змагалися за право повісити собі медальку на груди, звільнивши моряків, - Зеркаль

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Хотіли повісити собі на груди медальку і пан Медведчук, і пан Порошенко, кожен по-своєму, і кожен змагався з іншим щодо того, хто ж звільнить моряків", - сказала вона.
Зеркаль вважає, що Медведчук бере участь у питаннях обміну, виходячи з особистих інтересів.
"Наскільки у нього є особистий біль - мені теж дуже складно судити. Як на мене, він занадто цинічний, щоб бути чутливим. Не вірю, що він це робив без якихось своїх особистих цілей", - пояснила заступник міністра.
За словами дипломата, про обмін наших полонених моряків на когось не йдеться.
"Немає підстав нікого міняти. Вони там утримуються незаконно, і ми вважаємо, що єдиний спосіб для Росії виконати наказ - це випустити наших моряків і віддати їх нам", - сказала Зеркаль.
"Ми продовжуємо сподіватися на те, що Російська Федерація виконає наказ Міжнародного трибуналу. Який і є для нас підставою вимагати беззаперечного повернення наших моряків додому і наших судів - під нашу відповідальність", - додала дипломат.
Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.
далее: закончила универ в 1998 году, значит поступила в 1993 а с 1992 без юр образования работала юрисконсультом! (С мая 1994 года по июнь 2000 года - юрисконсульт ЗАО «Укрпобуттехника».) В 2008 году окончила Институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко по специальности «международные экономические отношения» и получила степень магистра международных отношений и диплом. ( а это как 2-е высшее обычно 3 года), значит поступила в 2005. но с 2001 уже работала по международному праву. кто-то ее протягивал, это как Портнов и Лукаш без образования работали уже юристами.
Небось, когда Порох в министрах посольского приказу ходил или, тем более, президентствовал, Ленка-то Зеркальша поди мечтала хоть бы на секундочку к дупе в поцелуе приложиться. А доверил бы кофейку заварить - всё, жизнь удалась.
И нате, вам здрасьте. Не успели с Пороха президентские подковы содрать да с премьерством прокатить - уже и Ленка норовит хрупенькой ходулькой Пороху пендель зарядить.
Как-то так:
"Ехал Порох через реку,
Видит Порох - пустота,
Сунул Порох безмятежность
В непрерывность бытия"©
Скорее наоборот это больше не выгодно медведчуку. Его "лохторат" не так бы понял. Таким образом он получил бы толстый минус.
порошенку это бы уже не помогло. Поздно дергаться. Нужно было что-то делать ДЛЯ Украины. Но свинарчуки и им подобные "помогли" пЭцЕ. И это без 1/3 рыгоаналов БПП. Слишком много пЭцьо сделал не так и слишком много вообще нихрена не делал.