 Саме завдяки тиші росіяни змогли підкрастися і взяти точний приціл, - Бутусов про загибель морпіхів

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні об 11:00 четверо воїнів 36-ї бригади морської піхоти загинули під Павлополем від прямого поцілення російського снаряда - мінометної міни калібру 82 мм, накрученою на реактивний двигун гранати ПГ-7 замість штатної боєголовки.
Перемир'я укотре порушено російськими військами. Війна триває всупереч усім перемир'ям, всупереч усім зобов'язанням, всупереч усім домовленостям.
Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський зобов'язаний дати свою публічну оцінку факту порушення домовленостей і діям РФ, а також висловити особисті співчуття рідним і товаришам загиблих. Відповідальність на Зеленському.
Можливо, слід скорегувати запланований графік президента, відвідати район бойових дій. Ці четверо загинули, виконуючи прямі накази головнокомандувача.
Війна триває, і росіяни не припиняють бойові дії. Активність мінімальна, так, але саме завдяки цій тиші росіяни змогли підкрастися і взяти точний приціл.
Водночас, незалежно від політичних заяв, необхідні ефективні дії Об'єднаних сил у відповідь російським окупантам. Причому необхідне відео, що "отвєтка" була повноцінною", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, сьогодні в районі с. Павлопіль Волноваського району Донецької області загинуло 4 воїни 36-ї бригади морської піхоти. Солдати займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь із ручного протитанкового гранатомета.
В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
Не все - но сегодня я обобщу!!!
Идите вы на х..й!!
Если нарушитель границы вооружен,то открывать огонь на поражение без предупреждения.
И перемирие не будет нарушено.
РПГ - 7 ,5 километров?
Откуда это все?
Канал Шария?
Источник покажите.
Мина она и есть мина.
82 мм калибр это не Р миномет.
Припинили стріляти, блть?!
Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь.
Офигеть у тебя источник.
82 мм миномет для него 5 км не дальность.
Прекращай писать всяку хрень.
Максимальная дальность стрельбы миной О-832ДУ, м: 4270
Уже не сто метров да по минному полю.
Не перепечатывай сюда брехню сепаров.
Згадав - у 2014 бавовна одразу почала відхрещуватись від малайзійського лайнера.
Одразу такий політичний технотрилер придумали... з підривом літака, в якому летіли кадаври зі зниклого за півроку до того іншого лайнера...
Ах мы такие крутые, да мы все сделаем, да мы все порешаем. Это Порошенко воевал, а мы за мир...
"Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь."
А война не ушла...
Хорошо бы прессе наглядно показать, где именно погибли украинские воины, где были они, где подкравшиеся россияне и где взаимно согласованные позиции сторон.
морпехи укрепляли, как я слышал по радио, "укреппункт" во время перемирия (пруфов найти не смог уже). Возможно, российским наёмникам это показалось подозрительным и они нарушили перемирие?
Ттак с чего ты Зе винишь?
Совет космического масштаба и космической же глупости (с)
идеюбобло