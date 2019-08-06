 Саме завдяки тиші росіяни змогли підкрастися і взяти точний приціл, - Бутусов про загибель морпіхів

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні об 11:00 четверо воїнів 36-ї бригади морської піхоти загинули під Павлополем від прямого поцілення російського снаряда - мінометної міни калібру 82 мм, накрученою на реактивний двигун гранати ПГ-7 замість штатної боєголовки.

Перемир'я укотре порушено російськими військами. Війна триває всупереч усім перемир'ям, всупереч усім зобов'язанням, всупереч усім домовленостям.

Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський зобов'язаний дати свою публічну оцінку факту порушення домовленостей і діям РФ, а також висловити особисті співчуття рідним і товаришам загиблих. Відповідальність на Зеленському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк

Можливо, слід скорегувати запланований графік президента, відвідати район бойових дій. Ці четверо загинули, виконуючи прямі накази головнокомандувача.

Війна триває, і росіяни не припиняють бойові дії. Активність мінімальна, так, але саме завдяки цій тиші росіяни змогли підкрастися і взяти точний приціл.

Водночас, незалежно від політичних заяв, необхідні ефективні дії Об'єднаних сил у відповідь російським окупантам. Причому необхідне відео, що "отвєтка" була повноцінною", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні в районі с. Павлопіль Волноваського району Донецької області загинуло 4 воїни 36-ї бригади морської піхоти. Солдати займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь із ручного протитанкового гранатомета.