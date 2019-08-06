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 Політика України, Події
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Все про:смерть (3478) Бутусов Юрій (1000) перемир'я (408) 36 окрема бригада морської піхоти (30) операція Об'єднаних сил (1446)

 Саме завдяки тиші росіяни змогли підкрастися і взяти точний приціл, - Бутусов про загибель морпіхів

Російські окупанти укотре не дотримуються перемир'я, а використовують його, щоб вбивати українських військових.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні об 11:00 четверо воїнів 36-ї бригади морської піхоти загинули під Павлополем від прямого поцілення російського снаряда - мінометної міни калібру 82 мм, накрученою на реактивний двигун гранати ПГ-7 замість штатної боєголовки.

Перемир'я укотре порушено російськими військами. Війна триває всупереч усім перемир'ям, всупереч усім зобов'язанням, всупереч усім домовленостям.

Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський зобов'язаний дати свою публічну оцінку факту порушення домовленостей і діям РФ, а також висловити особисті співчуття рідним і товаришам загиблих. Відповідальність на Зеленському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк

Можливо, слід скорегувати запланований графік президента, відвідати район бойових дій. Ці четверо загинули, виконуючи прямі накази головнокомандувача.

Війна триває, і росіяни не припиняють бойові дії. Активність мінімальна, так, але саме завдяки цій тиші росіяни змогли підкрастися і взяти точний приціл.

Водночас, незалежно від політичних заяв, необхідні ефективні дії Об'єднаних сил у відповідь російським окупантам. Причому необхідне відео, що "отвєтка" була повноцінною", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні в районі с. Павлопіль Волноваського району Донецької області загинуло 4 воїни 36-ї бригади морської піхоти. Солдати займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь із ручного протитанкового гранатомета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141562
 
   
 Топ коментарі
 
Вина военно-политического руководства очевидна.
Не знаю кто произнес эту фразу, очевидно, очень умный человек
" Если россия перестанет стрелять, то наступит мир.
Если Украина перестанет воевать - не станет Украины"
Скорее всего наш президент выбрал второй вариант.
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Нада проста пиристать стриллять!!!! (с) Именно благодаря тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел, - Бутусов о гибели морпехов - Цензор.НЕТ 8430
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Головнокомандуючий що вдало відкосив від служби в армії - це найкращий варіант для воюючої країни !
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Негайна (1,5 - 2 хвилини) та нищівна відповідь у десятикратній кількості (а краще точкова) на будь який постріл у бік ЗСУ повинна була здійснюватися ще з восени 2014 року. Не зважаючи на те звідки прилетіло. Вже бракувало би бажаючих стрілити у наш бік. Тільки камікадзе.
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Ви висловили мою думку. І треба подумати, як такі дії мають бути прописані в Законі таким чином, щоб їх ніхто, ніякий гідрант, не міг відмінити. Ніяких дискусій, ніяких узгоджень. Військових треба забов'язати присікати і знищувати ворога.
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В связи с происшедшим у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что эта зельоная тварь с самого начала не знала, что войну хотелками не остановить?
В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
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Что значит благодаря тишине смогли подобратся? Бдительность и осторожность тоже приказом отменили?
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Підібрались і облаштувались завдячуючи вашому, зебіли, односторонньому перемирію.
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Та да. 5 км по минному полю шлепали с дурацким гранатометом и миной. примотанной скопчем. Народ, вы тут совсем без мозгов?
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Россияне - вы гребаные черти вместе со своим ху-лом!!!
Не все - но сегодня я обобщу!!!
Идите вы на х..й!!
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ООС должны иметь полномочия пограничников!
Если нарушитель границы вооружен,то открывать огонь на поражение без предупреждения.
И перемирие не будет нарушено.
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В заглавии написано "россияне". Да это кацапские ОРКИ. И никак иначе. Столетитиями лезут из мордора,суки. Переселитесь скоти козломордые на марс,например, навсегда. И ваш "МАРСНАШ". Может тогда оркотня успокоится
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Как бы завтра не оказался несчастный случай. До передовой там больше 5 км. Пять км на пузе ползли и со 100 м с допотопного РПГ с миной!!! вместо штатной боеголовки произвели выстрел? Кто такую пургу может гнать?
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прочитал статью Бутусова - експерда, сел и заплакал. Полный бред. Организация системы обороны, боевого охранения, системы наблюдения, инженерного обеспечения лежит на командире подразделения, который о НП и секретах даже не знает, по видимому, а не Верховный главнокомандующий. Бутусов, закусывай!
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Срувесна, яплакал, не бачиш що це дві тварини з Рязані?
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Зеленский это не главнокомандующий, это просто посмешище. Малороссы выбрали....
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правильно, те кто выбрал хотели мира а не продолжения войны, поборов и нищеты
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Тобто бажали загибелі цих 4-х хлопців?
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Получили АканчаніЄ вАйны, мля?!!! А теперь пойдите и расскажите это жонам, детям и матерям погибших воинов героев!
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Все же, во первых это благодаря занятию серых зон пиар командирами,приказов командиров ближе к противнику оборудовать позиции... Противник, наблюдая за этим открывает огонь... мы тоже... Первое правило на передке - не давать противнику оборудовать позиции, тем более если они выдвигаются ближе... А тишина здесь дело второе...
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До передка там 5 км. Прицельная дальность РПГ-7 - 100м. А с прикрученной миной о дальности прицельной вообще речь не идет
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Так и я не знаю о чем ты.
РПГ - 7 ,5 километров?
Откуда это все?
Канал Шария?
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хорошо, если со ста метров с него попадешь
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при чому тут геркони до Ручного Протитанкового Гранатомета??
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Кто себе вообще представляет что такое мина на РПГ, и как она летает? Только навесиком и на глаз целиться. Куда ты попадешь? В небо? Что то нам не договаривают...
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Так кто вам сказал про РПГ?
Источник покажите.
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Чего?. Бутусов триндит про мину на РПГ.Интересно. как она взводится
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Фигня какая то.
Мина она и есть мина.
82 мм калибр это не Р миномет.
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В соцсетях уже договорили. Выгружали мины с краза, за 5 км от передка.. Ну и рвануло. От краза почти ничего не осталось..
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Человече. ты хоть представляешь, как можно примотать мину к рективному движку от РПГ? Этого даже в заводских условиях никто не сделает. Ибо запал, вес. диаметр, крепление и т.д.
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Слів нема, саме матюччя.
Припинили стріляти, блть?!
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Там несчастный случай при выгрузке краза с минами. Даже сепары открещиваются. Иначе бы уже хвастались во всех соцсетях

Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь.
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Четверо оккупантов?
Офигеть у тебя источник.
82 мм миномет для него 5 км не дальность.
Прекращай писать всяку хрень.
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Пальцев попу ты попадешь с миномета 82мм с 5 км..
Максимальная дальность стрельбы миной О-832ДУ, м: 4270
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Ну вот видишь как.
Уже не сто метров да по минному полю.
Не перепечатывай сюда брехню сепаров.
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Десь я щось подібне бачив... кхм... е-е-е...
Згадав - у 2014 бавовна одразу почала відхрещуватись від малайзійського лайнера.
Одразу такий політичний технотрилер придумали... з підривом літака, в якому летіли кадаври зі зниклого за півроку до того іншого лайнера...
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Вот вам ваше эеленское перемирие...
Ах мы такие крутые, да мы все сделаем, да мы все порешаем. Это Порошенко воевал, а мы за мир...
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Даже сепары открещиваются. Хотя обычно смакуют подобное.
"Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь."
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Последние три года нас убеждали, что война выгодна Порошенко. И вот он ушел от власти.
А война не ушла...
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Убеждали не нас. Убеждали дегенератов, проголосовавших за ЗЕ.
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В общем то больше некому рассказать Зе, что он должен делать.
Хорошо бы прессе наглядно показать, где именно погибли украинские воины, где были они, где подкравшиеся россияне и где взаимно согласованные позиции сторон.
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Рискну выразить "непопулярную" точку зрения:
морпехи укрепляли, как я слышал по радио, "укреппункт" во время перемирия (пруфов найти не смог уже). Возможно, российским наёмникам это показалось подозрительным и они нарушили перемирие?
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Когда расписывали нынешнее перемирие, то сообщали, что запрещена не только стрельба, но и разведывательная деятельность, потому и вопрос, а не лазил ли кто по нейтральной полосе?
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Зебилоидное чмо выбрали 73% измучанных нарзаном и уставших от войны зрителей 95 квартала. Порох вам не нравился, на войне зарабатывал ? Нада просто перестать стрелять ? Пока зебилы смотрели дебильные шоу своего клона по Г+Г, на Донбассе истекали кровью солдаты, выбивались из сил волонтеры и громады на коленях провожали в последний путь своих лучших сыновей. Теперь, когда простоперестатьстрелун каждый день будет видеть по нескольку убитых благодаря его "перемириям" солдат, пусть знает, что отвечать за эти смерти придется ему единолично, потому что главнокомандующий, потому что 73% и потому что у него монобольшинство в Раде.
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При ПЕТРЕ "истекали кровью солдаты, выбивались из сил волонтеры и громады на коленях провожали в последний путь своих лучших сыновей"!
Ттак с чего ты Зе винишь?
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Бутусов, и что, по-твоему, сможет решить Зе, посетив передовую в этой ситуации?
Совет космического масштаба и космической же глупости (с)
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что, по-твоему, сможет решить Зе, посетив передовую в этой ситуации?. Як шо? Сєпари серануть з переляку і драпануть огородамі, огородамі і к х-йлу під спідницю.
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Какой РПГ с прикрученной миной, как оказалось взрыв произошел в тылу, 5 км от передовой. Это или ДРГ или как говорят орки морпехи взорвались сами и те не при делах. А ведь обычно они о таком хвастаются.
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Одно дело, когда воин погибает в бою. И совсем другое дело, когда воин, выполняя приказ своего "главнокомандующего" прекратить стрелять, становится беззащитной мишенью. "Зебилы" эти четыре жизни на вашей совести, если конечно она у вас, "вечноржущих" есть...
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На совести вашего пети тысячи загубленных жизней. Успокойтесь уже, борцы за идею бобло
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шо це дебільне лайнокомандувач петрає хоч в чому, крім, як біля роялю зі спущеними штанями присідати та в фонтанах брьохатись?...Парад воно скасувало, гнида...Таке відношення до військових- просто злочин! Не стріляьи у відповідь...А тепер воно терміново когось скликає...
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Что- то ты, Юрчик, Пороха к соболезнованиям не призывал.. Отмашки не было?
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Надо отвести все войска от линии разграничения. Если там не будет солдат, то никто не пострадает от обстрелов. Вот и все!
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якщо не буде там українських військ будуть інші без знаків розпізнавання, це було у Криму 2014 дуже просто.
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У преза Вови проект "свати" тільки реанімували,'яка там війна коли проект російський. Вова ж у кіно знімався "8 новьіх свиданий" 2015 рік виробництва, расія.
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