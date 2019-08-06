 "У Путіна є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - Зеркаль

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла перший заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль.
"Адже Путін - не просто тонкий психолог. У нього є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - сказала Зеркаль.
Після цього журналіст Цензор.НЕТ згадала випадок, коли під час переговорів Путіна і Меркель у резиденцію російського лідера в кімнату запустили собаку (Меркель їх боїться). Це було зроблено "при тому, що він дуже поважає Ангелу Меркель", - зазначила Зеркаль.
Схожим чином вивести співрозмовника з рівноваги намагаються і російські дипломати, розповіла заступник міністра.
"Ми вели з росіянами переговори щодо порушення конвенції з фінансування тероризму. І мій візаві на чергову мою фразу щодо того, що ми не задоволені вашою відповіддю, відповів: "Дорогенька, шкода, звичайно, але ми нічим не можемо вам допомогти з вашим задоволенням..."", - згадала дипломат.
За словами Зеркаль, вона тоді вирішила просто не реагувати на вибрик.
"Нам завжди незручно хамити; ми вважаємо себе вище цього сантиметрів на 15. А для них цього бар'єру немає, тому що вони знають: така тактика виводить із рівноваги твого партнера у переговорах. Тобто ти в цей момент виходиш зі спокійного стану - в емоцію. А якщо ти вийшов в емоцію, ти втрачаєш контроль", - пояснила заступник міністра.
Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.
Зеклоуна.... чем интеллект более равный
уровня плинтус- тем выше кайф у дебила....
х*йло как тот Кощей
скуп, зол и маленького роста
когда игла в яйце
то добрым быть не просто.
***
Кащей устал.....если б он не был бессмертным, давно бы сдох...
все тело старика заскорузло от белков и желтков.... часть из них уже засохла, часть протухла... Кащей смердел... в руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку....запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей….
Эти унижения и тонкий похабный юмор он просто не поймет...
Он не поймет, что это оскорбления... - как об стенку будет...
Так что путин в пролете.....
Боюсь, что Зе! эту девочку попытаются потерять
Жаль(
Что бы он не вытворил, это будет лишь тень "подвигов" его хозяина-Яхве
По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку
Я бьі сходу ответил "Жаль, что вьі не способньі на єто" и посоветовал бьі обратится к врачу)))
Вообще здесь вопрос не в культуре, а в остроте язьіка.
Мужики неплохо тренируются на черноротьіх женах, а вот вам... Ну я думаю вьі сможете себе позволить неплохого репетитора.