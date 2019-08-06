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 Політика України, За кордоном
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Все про:дипломатія (387) МЗС (1842) Путін (10330) Зеркаль (176)

 "У Путіна є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - Зеркаль

Президент Росії Володимир Путін спеціально намагається створити для співрозмовника неприємну ситуацію, щоб вивести його з рівноваги.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла перший заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль.

"Адже Путін - не просто тонкий психолог. У нього є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - сказала Зеркаль.

Після цього журналіст Цензор.НЕТ згадала випадок, коли під час переговорів Путіна і Меркель у резиденцію російського лідера в кімнату запустили собаку (Меркель їх боїться). Це було зроблено "при тому, що він дуже поважає Ангелу Меркель", - зазначила Зеркаль.

У Путіна є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації, - Зеркаль 01

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Схожим чином вивести співрозмовника з рівноваги намагаються і російські дипломати, розповіла заступник міністра.

"Ми вели з росіянами переговори щодо порушення конвенції з фінансування тероризму. І мій візаві на чергову мою фразу щодо того, що ми не задоволені вашою відповіддю, відповів: "Дорогенька, шкода, звичайно, але ми нічим не можемо вам допомогти з вашим задоволенням..."", - згадала дипломат.

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За словами Зеркаль, вона тоді вирішила просто не реагувати на вибрик.

"Нам завжди незручно хамити; ми вважаємо себе вище цього сантиметрів на 15. А для них цього бар'єру немає, тому що вони знають: така тактика виводить із рівноваги твого партнера у переговорах. Тобто ти в цей момент виходиш зі спокійного стану - в емоцію. А якщо ти вийшов в емоцію, ти втрачаєш контроль", - пояснила заступник міністра.

Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141558
 
 
 Топ коментарі
 
не знаю за путена, хто оно такое, но хорошо помню о хуйле " хуйло - это не только "тонкий психолог", но и 2-3 килограмма жирного ботокса". где то так.
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Это же партнёр! При януковоще Мертвечука не было видно и слышно. По харе получал до кровавых соплей. А Порошенко возродил чёрта вражину Украины и в Раду посадил. Позволил купить ТРИ ТВ канала, дизтопливо, сжиженный газ почти монополист с помощью партнёра Педро..
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А якщо путіна повісять це буде для нього складна ситуація?
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какой там кайф у сумасшедшего… такой же как у нашего
Зеклоуна.... чем интеллект более равный
уровня плинтус- тем выше кайф у дебила....
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Дешеві трюки російських говнодипломатів та говнобояр нікого не дивують, це ми ще знаємо по повісті Дубровський!
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не знаю за путена, хто оно такое, но хорошо помню о ***** " ***** - это не только "тонкий психолог", но и 2-3 килограмма жирного ботокса". где то так.
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*** "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 446
х*йло как тот Кощей
скуп, зол и маленького роста
когда игла в яйце
то добрым быть не просто.
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)))) к игле в йайце хорошо пасує кол в джопе. комплиментарная пара ))))))
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ой...щас вспомню про Кощея... мое любиоме!!! щас-щас
***

Кащей устал.....если б он не был бессмертным, давно бы сдох...
все тело старика заскорузло от белков и желтков.... часть из них уже засохла, часть протухла... Кащей смердел... в руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку....запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей…. "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1442
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нормально. коша как самоубивец харошая идея))))))))
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Людоеды они такие. а тут ещё и кгбисткое карликовое ущербное, которое в Ленинградских дворах-колодцах 3.14здили в детстве. Оно просто людей ненавидит по жизни.
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Этого мерзавчика всю жизнь щемили другие пацаны, девки -- вообще не давали, эта плешивая моль --- ненавидит весь мир, особенно тех, кто выше ростом...

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вот тут Зеленский и проявит себя сильным переговорщиком с Рашей....
Эти унижения и тонкий похабный юмор он просто не поймет...
Он не поймет, что это оскорбления... - как об стенку будет... "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4781
Так что путин в пролете.....
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Какая умница
Боюсь, что Зе! эту девочку попытаются потерять
Жаль(
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зеркаль в начале обосалась а теперь вбросами у страусов очки набирает.
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она на тебя наделала, теперь вот вы вместе воняете
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Можно и сказать покороче - Путин всего лишь православный.

Что бы он не вытворил, это будет лишь тень "подвигов" его хозяина-Яхве "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 142
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***** и на самом деле демон .Фекальный демон , как в "Догме" ...
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ПЕСики мабуть в куйла вчилися отримувати кайф выд приниження людей
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Маленький закомплексованный лилипут, чего от такого ждать? Такой же мерзкий как и народец, каким он царствует.
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"Милочка, жаль, конечно, но мы ничем не можем вам помочь с вашим удовлетворением…"", - вспомнила дипломат.
По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку


Я бьі сходу ответил "Жаль, что вьі не способньі на єто" и посоветовал бьі обратится к врачу)))
Вообще здесь вопрос не в культуре, а в остроте язьіка.
Мужики неплохо тренируются на черноротьіх женах, а вот вам... Ну я думаю вьі сможете себе позволить неплохого репетитора.
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Схоже цю зеркаль частенько "принижують"........... "У Путіна є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1591
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