 "У Путіна є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - Зеркаль

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла перший заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль.

"Адже Путін - не просто тонкий психолог. У нього є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - сказала Зеркаль.

Після цього журналіст Цензор.НЕТ згадала випадок, коли під час переговорів Путіна і Меркель у резиденцію російського лідера в кімнату запустили собаку (Меркель їх боїться). Це було зроблено "при тому, що він дуже поважає Ангелу Меркель", - зазначила Зеркаль.

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Схожим чином вивести співрозмовника з рівноваги намагаються і російські дипломати, розповіла заступник міністра.

"Ми вели з росіянами переговори щодо порушення конвенції з фінансування тероризму. І мій візаві на чергову мою фразу щодо того, що ми не задоволені вашою відповіддю, відповів: "Дорогенька, шкода, звичайно, але ми нічим не можемо вам допомогти з вашим задоволенням..."", - згадала дипломат.

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За словами Зеркаль, вона тоді вирішила просто не реагувати на вибрик.

"Нам завжди незручно хамити; ми вважаємо себе вище цього сантиметрів на 15. А для них цього бар'єру немає, тому що вони знають: така тактика виводить із рівноваги твого партнера у переговорах. Тобто ти в цей момент виходиш зі спокійного стану - в емоцію. А якщо ти вийшов в емоцію, ти втрачаєш контроль", - пояснила заступник міністра.

Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.