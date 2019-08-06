 Україна може поскаржитися в Єврокомісію на Польщу через скорочення квот для автоперевізників, - Омелян

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Омелян заявив на брифінгу в Міністерстві інфраструктури.

"Я сподіваюся, що в ході запланованої зустрічі Президента України з Президентом Польщі на початку вересня це питання (щодо квот на перевезення для українського транспорту - ред.) буде порушено, і інтереси українських автоперевізників будуть захищені. Якщо це не подіє, ми готові звертатися до Єврокомісії, оскільки такими односторонніми діями польська сторона порушує Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом", - сказав міністр.

Він зауважив, що польська сторона з цього року істотно знизила кількість двосторонніх дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. За його словами, торік було 260 тисяч договорів, а цього року лише 160 тисяч.

"На жаль, неодноразові переговори не дали результату. Поляки однозначно заявляють, що вони захищають власний ринок", - додав Омелян.

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