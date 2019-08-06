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Все про:Єврокомісія (279) квоти (70) Польща (1872) Омелян (542)

 Україна може поскаржитися в Єврокомісію на Польщу через скорочення квот для автоперевізників, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, якщо не вирішиться ситуація із збільшенням квот на перевезення для українського автомобільного транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Омелян заявив на брифінгу в Міністерстві інфраструктури.

"Я сподіваюся, що в ході запланованої зустрічі Президента України з Президентом Польщі на початку вересня це питання (щодо квот на перевезення для українського транспорту - ред.) буде порушено, і інтереси українських автоперевізників будуть захищені. Якщо це не подіє, ми готові звертатися до Єврокомісії, оскільки такими односторонніми діями польська сторона порушує Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом", - сказав міністр.

Він зауважив, що польська сторона з цього року істотно знизила кількість двосторонніх дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. За його словами, торік було 260 тисяч договорів, а цього року лише 160 тисяч.

"На жаль, неодноразові переговори не дали результату. Поляки однозначно заявляють, що вони захищають власний ринок", - додав Омелян.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141555
 
 
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Гиперлупенко проклюнулся......Готовься к походам на допросы к следователям.
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Шо такое, уже не друззя??? Запретить паравозы-параходы в Польшу!!!
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