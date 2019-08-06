 Офіс Зеленського заперечує співпрацю з лобістською компанією зі США

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Офіс президента у відповідь на запит Радіо Свобода про діяльність американської компанії Signal Group Consulting.
"Президент України Володимир Зеленський публічно заявляв, що не мав і не має жодних угод із компанією Signal Group Consulting", - йдеться у відповіді Офісу президента.
Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні в період між 3 квітня і 21 травня 2019. Згідно з документами, поданими до Міністерства юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.
Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.
3 серпня президент сказав: "Я ніколи ніким не користувався. Мені не потрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався з жодним лобістом, з жодним посередником, нікого про це не просив". При цьому він не виключив, що хтось міг замовляти послуги лобістів.
И да...., Дед Мороз тоже существует..., что бы там в США не расследовали бы...
Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.Источник: https://censor.net.ua/n3141553
Есть тут кто?
Когда Зе.., то очень оживленно бывает...
Все равно что на Квартал 95 сходили на халяву.....
Зеля продолжает жечь на рояле и президентом...
Иди в банку ссыкни падаль наркоманская
Дебил...Коломойский свалит в Израиль...а тебе пальцем жопу порвут!))))
Подмахнул под кайфом какую-то бумажку в бане и забыл об этом
НЕМА у "офіса президента" ані рота а ні ручок... і воно НІЧОГО НЕ ЗДАТНЕ заперечивати!!
бо ж другими частинами тіла вони лише на піаніно..можуть
а те що заявляв зеленський КОЛИСЬ до публікації звіту то таке...
що він ЗАРАЗ після публікації ДОКУМЕНТІВ скаже?
Какая замечательная команда - левая рука не знает, что делает правая...
И дальше такие же отмазки будут?
Сидорову-Сидоренко-Сидоридзе-Сидорману-Сидоряну сделать ещё лучшей.
Пане Зеленський, проходить весна
Час вже саджати, а толку не ма?
Чекай но народе, Петро заважає,
Слуга наш смачний шаурма лем здолає.
Пане Зеленський а як же війна?
Де із ****** обіцяна межа?
Чекай но народе, Петро заважає,
Нись Президент червені гаті у морі мочає
Пане Зеленський а як же тарифи,
що з газом по гривню, я далі жити?
Чекай но народе, Петро заважає,
Селфі з гантеллю, а газ почекає…
Признать - значит признать отмывание бабла, сокрытие финансирования и нелегитимность избрания.
А, ну да, перед многотысячной аудиторией имитировать игру половыми органами на рояле это же не патология.