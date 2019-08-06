 Офіс Зеленського заперечує співпрацю з лобістською компанією зі США

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Офіс президента у відповідь на запит Радіо Свобода про діяльність американської компанії Signal Group Consulting.

"Президент України Володимир Зеленський публічно заявляв, що не мав і не має жодних угод із компанією Signal Group Consulting", - йдеться у відповіді Офісу президента.

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні в період між 3 квітня і 21 травня 2019. Згідно з документами, поданими до Міністерства юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

3 серпня президент сказав: "Я ніколи ніким не користувався. Мені не потрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався з жодним лобістом, з жодним посередником, нікого про це не просив". При цьому він не виключив, що хтось міг замовляти послуги лобістів.

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