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 Політика України
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Все про:Зеленський (2305) лобіювання (37) США (5245)

 Офіс Зеленського заперечує співпрацю з лобістською компанією зі США

Президент України Володимир Зеленський заперечує інформацію про свою співпрацю з американськими лобістами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Офіс президента у відповідь на запит Радіо Свобода про діяльність американської компанії Signal Group Consulting.

"Президент України Володимир Зеленський публічно заявляв, що не мав і не має жодних угод із компанією Signal Group Consulting", - йдеться у відповіді Офісу президента.

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні в період між 3 квітня і 21 травня 2019. Згідно з документами, поданими до Міністерства юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

3 серпня президент сказав: "Я ніколи ніким не користувався. Мені не потрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався з жодним лобістом, з жодним посередником, нікого про це не просив". При цьому він не виключив, що хтось міг замовляти послуги лобістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141553
 
 
 Топ коментарі
 
главное что ты веришь....- и пошли они все лесом...
И да...., Дед Мороз тоже существует..., что бы там в США не расследовали бы... Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 8046

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.Источник: https://censor.net.ua/n3141553
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Зелёный врет и не Краснеет
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сейчас набегут.....
Когда Зе.., то очень оживленно бывает...
Все равно что на Квартал 95 сходили на халяву.....
Зеля продолжает жечь на рояле и президентом...
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главное что ты веришь....- и пошли они все лесом...
И да...., Дед Мороз тоже существует..., что бы там в США не расследовали бы... Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 8046

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.Источник: https://censor.net.ua/n3141553
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Формально заплатил некий Маркус Коэн, если документ настоящий...
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Что-то не так с попыткой вставить смайлик. Может кто подскажет в чем проблема?
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Для объективности необходимо сказать, что могла и провокация быть.
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сейчас набегут.....
Когда Зе.., то очень оживленно бывает...
Все равно что на Квартал 95 сходили на халяву.....
Зеля продолжает жечь на рояле и президентом...
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Дурик...тебе веры нет!)))
Иди в банку ссыкни падаль наркоманская
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Из за Богданчика тебе закрыт ход к Трампу))))
Дебил...Коломойский свалит в Израиль...а тебе пальцем жопу порвут!))))
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та может он и не врёт.

Подмахнул под кайфом какую-то бумажку в бане и забыл об этом
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та ви ж якось тут ОМАНЛИФО інформуєте Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 872
НЕМА у "офіса президента" ані рота а ні ручок... і воно НІЧОГО НЕ ЗДАТНЕ заперечивати!!
бо ж другими частинами тіла вони лише на піаніно..можуть
а те що заявляв зеленський КОЛИСЬ до публікації звіту то таке...
що він ЗАРАЗ після публікації ДОКУМЕНТІВ скаже? Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 4908 Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 4908


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При этом он не исключил, что кто-то мог заказывать услуги лоббистов.Источник: https://censor.net.ua/n3141553
Какая замечательная команда - левая рука не знает, что делает правая...
И дальше такие же отмазки будут? Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 73
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Офис Зеленского отрицает/ Простительно.Забыли- закрутились труженики в заботе как жизнь

Сидорову-Сидоренко-Сидоридзе-Сидорману-Сидоряну сделать ещё лучшей.
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Какое тупое название офис зелечма ..Почему не бюро или созвучнее контора рога и копыта вовы зеленского управляющий бахдан
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Маленький експромт:

Пане Зеленський, проходить весна
Час вже саджати, а толку не ма?
Чекай но народе, Петро заважає,
Слуга наш смачний шаурма лем здолає.
Пане Зеленський а як же війна?
Де із ****** обіцяна межа?
Чекай но народе, Петро заважає,
Нись Президент червені гаті у морі мочає
Пане Зеленський а як же тарифи,
що з газом по гривню, я далі жити?
Чекай но народе, Петро заважає,
Селфі з гантеллю, а газ почекає…
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Забрехался ты уже чувак....сильно забрехался....
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Ноги он об вас зебобиков вытирает... на все ваши ожидания положил большой и толстый прибор для игры на рояле.... Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 8331
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Конечно виднее....вас зебобиков насквозь видно...чего вы хотите а чего нет.... Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 7914
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о, русишеншвайн нарисовалси нищий, юродивый и убогий.
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кстати с юлей была та же история, только я не пойму почему зеля отрицает все. в лоббизме нет ничего плохого. только у нас он вне акона как проституция а в сша разрешен
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Юлефоб козломордый, даже если от имени ЮТ и платили какой-то лоббистской конторе в США, то в конце концов она не была ни пердзидентом, ни спикером, но вообще кем-то таким. Но ты, объевшийся соей, звизди дальше, ведь про Манафорта ты ничего не знаешь. Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 3199
Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 8102
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ты сомневаешься что юля рашистская шлендра? газовый контракт это ярко доказал
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типовой контракт, такой же, как подписали с парашей пол-Европы ярко доказал дебилизм юлиных противников.
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да ну, прям вот европа транспортировала газ за 3 коп а покупала газ а миллион?)))) и вот скажи нахрена украине нужно было 52 млрд кубов в год да еще и по 450 уе? транзит был по 1.8 уе когда в европе самый дешевый был по 5? что за справедливость? и тем более ее никто не просил и не уполномачивал подписывать этот контракт. за что и попала в качановку, но мало, нужно было суке лет 20 дать. но майданбыл гуманный и отпустил этого инвалида))
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Потому, что грязное бабло, неучтенное в финансировании президентской компании.
Признать - значит признать отмывание бабла, сокрытие финансирования и нелегитимность избрания.
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Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 74СОСЕДНИЙ ВОВКА ТОЖЕ АМЕРИКАНЦАМ МНОГО ВРЕТ...ИМЕЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 74
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Так врать.... это уже патология.
А, ну да, перед многотысячной аудиторией имитировать игру половыми органами на рояле это же не патология.
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Зюзя отрицает информацию финансово-налоговых органов США. Думает, как школьный хулиган, что отбрешется. Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 485 Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 485 Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США - Цензор.НЕТ 485
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Калодэбилы,думают ,что они умнее всех
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Петя не може без подсирона. Даже 50000$ не пожалел.
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https://ukrainian.voanews.com/a/lobisty-sluhy-narodu-u-ssha/5029875.html "Журналісти "Голосу Америки" перевірили, чи існує офіс Коена за вказаною у звіті адресою - "Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр "Олімпійський", 2 поверх. "Пройшлися і не побачили ніяких діючих офісів - там є магазин і порожні приміщення. Хто такий Маркус Коен, ніхто про нього не знає. Він не зареєстрований у Сполучених Штатах, ніде не з'являвся з лобістською діяльністю, про нього не відомо в Україні".
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