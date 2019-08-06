 Поліцейські отримали нові автомобілі для роботи уздовж лінії розмежування, - Князєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Нацполіцію.

"Щоб забезпечити постійну присутність поліції уздовж лінії розмежування, з понеділка, 12 серпня, на патрулювання у Світлодарську та Миронівському вийдуть два нові сучасні автомобілі", - заявив Князєв.

Всього на лінії розмежування в Донецькій області зараз працюють 8 поліцейських станцій.

Також дивіться: На Донеччині вшанували пам'ять воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Слов'янськом вертольоті в 2014 році, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж