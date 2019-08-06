 Поліцейські отримали нові автомобілі для роботи уздовж лінії розмежування, - Князєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Нацполіцію.
"Щоб забезпечити постійну присутність поліції уздовж лінії розмежування, з понеділка, 12 серпня, на патрулювання у Світлодарську та Миронівському вийдуть два нові сучасні автомобілі", - заявив Князєв.
Всього на лінії розмежування в Донецькій області зараз працюють 8 поліцейських станцій.
Багато бензу/ДП хавають - ось чому.
И самообороне обязательно! И стрельбе!
Не то или машину разобьют или морду им начистят или они оружие для красоты носят, а пользоваться им страшно!