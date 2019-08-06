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Все про:авто (1381) Нацполіція (7985) патрульна поліція (911) Князєв (332)

 Поліцейські отримали нові автомобілі для роботи уздовж лінії розмежування, - Князєв

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що з 12 серпня на патрулювання у Світлодарську та селищі Миронівське Донецької області вийдуть два нові автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Нацполіцію.

"Щоб забезпечити постійну присутність поліції уздовж лінії розмежування, з понеділка, 12 серпня, на патрулювання у Світлодарську та Миронівському вийдуть два нові сучасні автомобілі", - заявив Князєв.

Всього на лінії розмежування в Донецькій області зараз працюють 8 поліцейських станцій.

Також дивіться: На Донеччині вшанували пам'ять воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Слов'янськом вертольоті в 2014 році, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141550
 
   
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Чому автомобілі, чому не броньовані машини Козак?
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Тому що це лінія фронту і поліція має бути захищена від обстрілів, як від обстірлів терористів, так і від "дружніх" обстрілів ЗСУ, якщо поліція буде припиняти злочини які вчиняють озброєні військовослужбовці.
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Тому що Кріпак Поліцейські отримали нові автомобілі для роботи уздовж лінії розмежування, - Князєв - Цензор.НЕТ 319

Багато бензу/ДП хавають - ось чому.
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Так це дуже просто вирішити - ввести воєнний стан, відселити місцевих мешканців і не потрібно буде нічого патрулювати, там будуть тільки військові підрозділи і військова служба правопорядку!
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Вы их водить научите!
И самообороне обязательно! И стрельбе!
Не то или машину разобьют или морду им начистят или они оружие для красоты носят, а пользоваться им страшно!
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Черговий піар...гидко дивитися..Вони і на нових будуть калічити людей і брати хабари..Аваківська ОЗУ
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