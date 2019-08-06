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Все про:Крим (7251) МЗС (1842) прокуратура (1825) Того (2)

 Судно з Африки оштрафували за незаконне відвідування окупованого Криму

На судновласника накладено штраф $15 тисяч, а судно під прапором Того виключили з реєстру судноплавства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим.

Слідчі прокуратури АРК з'ясували, що два судна - ALIANCA і RANI - порушили українське законодавство.

Вони звернулися до Міністерства закордонних справ, а МЗС звернувся до Морської адміністрації Того.

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"Як наслідок, судно "ALIANCA" виключено з Реєстру судноплавства, що позбавляє права плавання під прапором Того, і накладено штрафні санкції в розмірі 15 тис доларів США", - сказано в повідомленні прокуратури АРК.

Судно RANI поки не оштрафували. Його власника попередили про порушення законодавства і пригрозили покарати у разі повторного заходу в окупований Крим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141545
 
   
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Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение оккупированного Крыма

Та я, вообще, предлагаю всю африку оштрафовать.
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Щас это корыто, которое ALIANCA, стоит в Ливане, в Триполи, но уже под флагом Камеруна. Оно(корыто) оказывается давно в "Миротворце". Возило металл/лом между Крымом и Турцией.
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Хм, щас пробил второе корыто... А оно, оказывается, тоже в ливанском Триполи! Но, под флагом Ливана.
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Оштрафовать африканское судно -это фашизм!!! Судно з Африки оштрафували за незаконне відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6830
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