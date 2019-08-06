 Зеленський підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів

Відповідні відомості з'явилися на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із законом, місця для зарядки і парковки електромобілів будуть захищені на законодавчому рівні.

Водночас власникам бензинових і дизельних машин доведеться бути уважнішими під час зупинки і не займати місця для екологічного транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних доходів громадян, а це від 340 до 510 гривень.

Також законом вводяться нові дорожні знаки, що стосуються електромобілів, а на самі електромобілі пропонується встановлювати зелені номерні знаки.

Закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.

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