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Все про:закон (727) паркування (71) електромобіль (15) штраф (296)

 Зеленський підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10405Д про створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.

Відповідні відомості з'явилися на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із законом, місця для зарядки і парковки електромобілів будуть захищені на законодавчому рівні.

Водночас власникам бензинових і дизельних машин доведеться бути уважнішими під час зупинки і не займати місця для екологічного транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних доходів громадян, а це від 340 до 510 гривень.

Також законом вводяться нові дорожні знаки, що стосуються електромобілів, а на самі електромобілі пропонується встановлювати зелені номерні знаки.

Закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141543
 
 
 Топ коментарі
 
... а на сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

Зе-мобили?
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Когда собаке делать нечего она яйца лижет. (С)
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А лісапєт можно паркувати на місці паркування електромобілей?))
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... а на сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

Зе-мобили?
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Теперь гаишники будут останавливать все Теслы, Лифы и т.д., и драть их за то, что знак не зелёный))
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А лісапєт можно паркувати на місці паркування електромобілей?))
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Лісапєтів багато,а коней стільки,скільки і електромобілей))
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Коли нема що робити, то беруться за «великі» справи.
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Когда собаке делать нечего она яйца лижет. (С)
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То есть этот закон не надо было подписывать?
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Какое отношение это имеет к закону про создание инфраструктуры для электромобилей?
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В том виде, что приняла Рада ему в пику не подпишет. И не собирался. И не скрывал этого. Да и поздно уже. Сроки прошли. Эти Законы будут приниматься уже новым составом ВРУ.
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У кого есть Тесла? Поднимите хвостики! Вам этот закон панравицца.
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Отличный закон, у меня правда лиф, а не тесла, но уже изрядно ******* быдло с ДВС, которое занимает парковки возле чарджеров на заправках.
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Тесла є у Зебіла. Він про неї зі школи мріяв. Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей - Цензор.НЕТ 8822
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Так то була Тесла Богдана , чи Зюзіна?
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Вот даже не знаю как к этому относиться, как к дурости или как к нужности.
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Это предательство идей Майдана... Как так можно, Зеля? Верните нам мародёра!!!
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а кого там после пятилетки застоя такими суммами испугаеш? как мну знакомые обьяснили, щас, если они хоть мелкую челобитную подавать вздумают хоть крупную, то на смазку 500 гр. вынь та всунь. иначе нихто папиру ходу не даст. думаю, шо не брешуть. бо такого колличества таких "бедных" машин на одну нищуюю душу, ну в евространах та и не найти. запарковаться и правда проблема.
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Владимир! Я тоже не знаю, этот закон очень нужен именно сейчас, когда Вас люди просили о чем?? У тех, кто просил снизить тарифы, есть горы долгов по ЖКХ. Людей гораздо больше интересует их дальнейшая судьбы, потому что на носу зима! Владимир! Вы меня уничтожаете с каждым днем все больше. Чем? Своими законами и непонятными идеями... Вы на Луне живете? Так спуститесь уже к нам, к тем, у кого нет электромобилей и прочих прибамбасов, которые есть у Вас. Спасибо.

То Евробляхи, теперь электромобили... черти-шо...
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Аааааааа СТОН ЗЕФАНАТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СИЛЬНЕЕ!))))
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ну как Вам сказать. Зеленський підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів - Цензор.НЕТ 1155 .. В начале своего пути и Петро был красавчиком) Женщины... они такие... от любви к ненависти - один шаг). Хочется судить по делам, но дел пока не видно. Так... делишки...
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В Китае давно ставят зеленые номера на электромобили. И для них, кстати, парковка бесплатная. А в крупных городах бензиновые и дизельные - там вообще по четным и нечетным дням только пускают, в зависимости от последней цифры в номере. Так что всё правильно.
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Точно... я думала, что Владимир на Луне живет. А вон оно что... он в Китае, оказывается, живет. А... ну тогда ок, правильный закон и очень на данном этапе важный. Прям кровь из носу этот закон был необходим еще вчера. Ну тогда ладно... Подождем, когда ОНИ вернутся в Украину и посмотрят, что в этой бедной стране необходимо еще принять, чтобы "всем подошло").
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Они...не они...а то пуцен нападэ...ну прекращайте...невозможно за день принять закон «шоб фсем стало резко хорошо». Слишком много мрази грабило Украину 28 лет. А этот закон - подписать ровно 1 минута, и он действительно неплох.
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Этот дурик осенью поведет птиц на зимовку?)))
Шо за тупые законы???)))

Где с..а обещаные 4000 евро учителям?
Где снижение комуналки?
Где посадки коррупционеров?

ЗЕбоба....хватит в носу ковырятся...
Идиот!!!)))
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Все будет, а ты станешь овощем, ну и в носу тоже...
..
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...а ещё было бы правильно поставить космические штрафы, направленные против уродов, любящих парковаться на местах для инвалидов. Тварям лишние 15 метров до своего лохуса впадло прошагать.
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Иногда хочется такому "инвалиду" прибить гвоздями знак инвалида на авто.
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На досить завантаженій вулиці Києва (по 2 смуги у кожному напрямку) біля перехрестя відкрилася якась комерційна клініка - чи то стоматологічна, чи то косметична. І якимось хріном вони намалювали на проїжджій частині для своїх клієнтів три паркомісця, одне з яких інвалідне, впритул до пішохідного переходу. Там де більшість водіїв повертає направо під червоне і "картонну стрілку". Спробуй, поверни не з крайнього ряду. Не знаю ЩО зробили небайдужі водії, але той "паркінг" проіснував недовго. Навіть стерли з асфальту синю розмітку.
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К этой новости надо относиться, как нужной, полезной, но...
совершенно НЕ ВАЖНОЙ, о которой в новостях и упоминать не стоит.
Но, раз других новостей от преЗЕденты нет и это сойдет за "ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ СЕНСАЦИЮ!"

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Видимо приехал на Тесле, а место занято
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Зєля, сьогодні четверо Воїнів загинуло, без права захищати не лише Україну- а й своє життя. А ти за свою Теслу печешся.
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А якщо людині треба просто підзарядити акумулятор на бензинці або дизелі і людина має відповідний адаптер? Можна встати на "зарядне" паркомісце?
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Сміливо паркуєтесь, кабель адаптера під капот. Ваше авто ваша приватна власність, ніхто не має права лізти до вас під капот і перевіряти. Тому є підозра що саме так і будуть робить.
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Колись був очевидцем такої картини (початок 2000х): до нашого офісу під'їхав знайомий, автомайстер, якому я записав на диск деякі цікаві для нього матеріали. "Наш" (дружній) паркувальник у той день на роботу не вийшов, а якийсь "дикий" поставив нашому гостю капкан і кудись зник. Майстер дістав з багажника свого Скорпіо 12-вольтову болгарку, підключив. двома упевненими рухами перепиляв те що потрібно, закинув капкан у багажник і рушив з місця. Тут же підбіг переляканий "паркувальник" - еее, ало, віддай, та я тобі...
Він мабуть не помітив нашу "групу підтримки", але коли майстер, самбіст, 190 см вийшов з машини, паркувальник конкретно злякався. Майстер спокійно сказав "200 гривень - і залізо твоє". Сів і поїхав зі швидкістю 5 км/год, паркувальник біг за ним, канючив, торгувався і таки віддав сотню за уламки капкана. Ось так треба розмовляти з тими уродами.
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Каждые выходные скупаюсь в Метро, и там первый ряд парковки это для инвалидов. Ска я даже не знал что у меня в городе столько инвалидов.

Толку от таких законов если никто не контролирует их выполнение...
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ух какой серьеный штраф))))) для нашего народа нужно в 100 ра больше. полиции эти 350 грн будут на лоб клеить)))
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А какие штрафы если электромобиль станет на обычное место? Нарушение конституции какое-то. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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Туфта эти все электромобили, теперь им заправки нужны на каждом углу вместо деревьев и какая тут экология. А остальным ищи где парконуться... в общем закон однобокий с ущемлением в правах определенных слоев населения.
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Ну закон как закон, в принципе нужный, я бы только штрафы повысил раза в три. А так вы же никто не паркуете автомобиль прямо возле бензоколонки правда? здесь нужно тоже как-то регламентировать все, да и культуру воспитывать в людях, чтобы с пониманием относились. Мир растет и развивается, чувствую скоро нужен будет закон запрещающий парковаться напротив балконов выше 2-го этажа, а так проблема парковок есть во всем мире и решают ее в основном с помощью штрафов, так как везде есть ленивые хозяева жизни которым свою жопу лишних три метра никак не пронести пешком...
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На бензоколонке авто заправляется пару минут, электромобилям нужны часы. В лучшем случае при идеальных условиях и постоянном большом токе 30 минут, если вообще есть такая возможность. То есть для них нужны отдельные парковки, для городов это проблема, да и зимой с печкой на электрокаре сильно не покатаешься. Для наших зим электрокара это в булочную за батоном съездить, либо мерзнуть и экономить каждый ватт, ну а час подзарядки в пути тоже не мало.
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