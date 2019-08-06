 Зеленський підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів

Відповідні відомості з'явилися на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.
Згідно із законом, місця для зарядки і парковки електромобілів будуть захищені на законодавчому рівні.
Водночас власникам бензинових і дизельних машин доведеться бути уважнішими під час зупинки і не займати місця для екологічного транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних доходів громадян, а це від 340 до 510 гривень.
Також законом вводяться нові дорожні знаки, що стосуються електромобілів, а на самі електромобілі пропонується встановлювати зелені номерні знаки.
Закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.
Зе-мобили?
А ти катайся на електровозі
То Евробляхи, теперь электромобили... черти-шо...
Шо за тупые законы???)))
Где с..а обещаные 4000 евро учителям?
Где снижение комуналки?
Где посадки коррупционеров?
ЗЕбоба....хватит в носу ковырятся...
Идиот!!!)))
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совершенно НЕ ВАЖНОЙ, о которой в новостях и упоминать не стоит.
Но, раз других новостей от преЗЕденты нет и это сойдет за "ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ СЕНСАЦИЮ!"
Він мабуть не помітив нашу "групу підтримки", але коли майстер, самбіст, 190 см вийшов з машини, паркувальник конкретно злякався. Майстер спокійно сказав "200 гривень - і залізо твоє". Сів і поїхав зі швидкістю 5 км/год, паркувальник біг за ним, канючив, торгувався і таки віддав сотню за уламки капкана. Ось так треба розмовляти з тими уродами.
Толку от таких законов если никто не контролирует их выполнение...