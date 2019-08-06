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 Політика України
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Все про:охорона здоров'я (149) медицина (760) Радуцький Михайло (8)

 При Президентові України створять Національний інститут стратегії охорони здоров'я, - Радуцький

В Україні буде створено Національний інститут стратегії охорони здоров'я - інститут, який буде функціонувати при Офісі Президента України.

Про це під час пресконференції заявив новообраний народний депутат, член партії "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Планується створити (і не за бюджетні кошти) Національний інститут стратегії охорони здоров'я при Президенті України. До нього будуть залучені провідні медичні фахівці країни, представники лікарських та пацієнтських організацій. Це - наше принципове рішення. Щоб нас не звинувачували, що когось не чуємо", - зазначив Радуцький.

За його словами, завдання нової інституції буде прийняття медичної стратегії на десятки років уперед.

"Так робиться в усьому світі. Наша держава не має довгострокової стратегії щодо системи охорони здоров'я. Це буде завдання Національного інституту стратегії охорони здоров'я. На його створення у нас є не більше, ніж півроку", - сказав Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький.

Він підкреслив, що на створення інституту не будуть витрачатися бюджетні кошти.

"Зараз ведуться перемовини щодо створення і фінансування такого інституту з міжнародними партнерами, зокрема, зі Світовим банком та USAID, які вкладають у медичну реформу дуже багато грошей", - сказав Радуцький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141539
 
 
 Топ коментарі
 
Мені ось цікаво, навіщо?
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За тех , кто голосовал за зелю и компанию . Вы зебилы это сделали сами
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За тех , кто голосовал за зелю и компанию . Вы зебилы это сделали сами
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Сказал, что на халяву. Не знаю, може там что-нибудь внизу, очень мелким шрифтом дописано.. При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5105
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не надо целых институтов стратегии - хватит нескольких человек
надо усиливать профилактику, мед.осмотры, диагностику...
надо задержать отток врачей, создавая им условия работы и достойные оплаты труда...
и поддерживать материально серьезно больных - им просто не хватает денег на лечение, они влазят в долги и продают все, что можно продать...а потом, иногда, и хоронить не за что...
хватит стратегий и теорий... надо переходить к практике, спускаться на землю...
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Добавить нечего. Сказано всё правильно. Спасибо Вам.

Единственное, что хотелось бы добавить... Вместо того, чтобы скакать в Трускавце "за свои деньги", помогли бы детям, которым необходимы лекарства, а многим - протезы... Есть столько инвалидов-детей. а они ... нет слов... одни матюки. Фейсбук пестрит просьбами помочь... Люди по копейкам собирают сумму тем, у кого нет денег на лечение, а нашим новоиспеченным депутатам, как оказалось, 32 тыщи гривен зарплаты очень мало!! Это возмутительно.
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Не ищите в фейсбуке. Сходите на UBB, там хоть документы проверябют.
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это да. с медициной там вааще ужас. были у родственницы, ей 84. за неделю перед нашим приездом, ей поплохело и вызванный врач сказал, шо прединфарктное состояние, надо в больницу. приписал кучу анализов и таблеток. отказалась, бо на больницу нет денёг. оказывается, шо даже баночки на анализмочи самой покупать надо!! само собой медикаменты. а если есчо и в больницу согласилась бы лечь, то там оставили список всего шо надо покупать вплоть до одноразовых перчаток. вааще - список подобран со вкусом. убили - "20 листов бумаги формата А4" !!!! я даже таких нецензурных слов не знаю, шоб охарактеризовать такое. дали ей 200 ойро, шоб хоть медикаменты купить смогла, а не только физраствор для иньекций. рыдала ужас! стало аж страшно, шоб ничо от стресса не случилось. ((((((((
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в некоторых странах после 60 лет скорая даже не выезжает! а Вы хотите в 84 года не болеть ? всё на подносе ? даже на баночку жалко деньги потратить? откуда знаете шо там написали , если она не согласилась лечь? лишь бы плюнуть?
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такая отдельная страна как раша со своими саттелитами, мну как то пох, даже если там до 60 и доживают и если даже медицинский трахтур на их дорогах при вызове втопнэ. откуда знаю шо написанно? так врач же и принёс "прайслист" с собой, на случай если бы согласилась. предусмотрительный, шоб не с пустыми руками в стационар пришла, именно пришла, а не скорой подвезли. я взял и почитал. а то как в европах, йа знаю по себе. замахаются тутошние медики отмываться и отплачиваться, если даже не так глянут на пациента. в Украине же за такое, как там щас - на кол всех, вместе с бойко, за современную такую медицину "ответственных". Украинцы, такой "медицины" на своей земле не заслужили! хотя косвенно, своим молчанием и покорностью в этой отрасли, они тоже виноваты и за все годы построение этого борделя и достижение его супервершины в "пятилетку застоя".
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Не, пацаны прикалываются круто!
Кроме принятия прикольных (шуточных) законов в Веховной раде они по приколу будут создавать "При Президенте Украины Национальный институт стратегии охраны здоровья" задача которого - прикалываться над Мистерством здравоохраниения!
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Будет опять зависимость от интересов западных грантодателей и проталкивание решений по принципу - кто платит, тот и заказывает музыку.
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Есть одна хорошая стратегия: закрытие бесполезных организаций, занимающихся "разработкой стратегии".
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Подобные организации занимаются только распилом грантов и составлением отчетов за "проделанную работу" перед хозяевами грантов. Как правило, такие конторы к реальным интересам страны не имеют никакого отношения и являются исключительно проводниками идеологии грантодателей.
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мойша кабаліст з червоною ниточкою"від зглаза" При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4566 буде вчити ЛЮДЕЙ медицині??
воно ж і вищої освіти в МЕДИЦИНІ не має..

а його досвіт санітара + мізки шлємазла.. це шо ????
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Не, ну если есть Университет Сингулярности, Глава которого числится консультантом Зе, то почему бы не сварганить ещё и Национальный Институт Стратегии. Охраны. Здоровья. Тоже при Зе.
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Чем больше "кормушек" для радуцких, тем здоровее будет население Украины. Спасибо, Вова!
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охраны здоровья - института, который будет функционировать при Офисе Президента Украины. /В каждой шутке есть доля шутки. В передачах 95-м квартала квартале часто звучит слово "триппер".
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ничего не могу добавить к уже имеющимсн каментам
а вы друзья как ни садитесь в честные люди не годитесь
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интересно чтобы Бутусов задал вопрос и напечатал на цензоре ответ уряда
что делать Чернобыльцам у которых рак
стоимость лечения сотни тысяч долларов
в той Германии к которой типа идет языком ра дуцкий это оплачивает государство
а как планируют у нас
может хотя бы порцию морфия бы выдавать честно и сразу гроб
почему не взыскивают средства на лечение раковых больных с правопреемника СССР
потому что уряд такой же враг украинцам как и х путин
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Интересно, а Национальный институт стратегии Деда Мороза и Снегурочки слабо создать? При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8704 Или Национальный институт стратегии Студии "Квартал..."... При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 2152

Стратеги... Тактики... О чем они говорят... чем занимаются. Когда реальными делами займутся.?.. Лето красное пропели, оглянуться не успели, как...начнется отопительный сезон. А может ведь и не начаться...
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Дед Мороз и Снегурочка - москали. поэтому их изучать не будут. а вот по второму, озвученному вами, вопросу, скорее всего создадут. надо же изучить и внедрить в широкие массы Зедебилов, "искусство" игры на рояле х..м.
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Я так понимаю, что данное заведение будет Игорь Валерьевич финансировать? Зелёный же анонсировал сокращения расходов??? Правда????
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В эфире телеканала ZiK Галина Янченко, №5 в списке партии «Слуга народа» заявила: «Давайте будет говорить не о снятии неприкосновенности, а о ее ограничении».
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Оооо, с покращенням вас, Зедебилы. Ещё одно стадо чинуш посадят нам на шею.
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Ну накінець зерозуміли чим треба зайнятись. ато слуги слуги! Творчі люди межгалактіческого кварталу!
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Создают для кого то синекуру, стратеги из института точно никого лечить не будут
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Ну, хоть шота, как и хотелось лохторату.
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