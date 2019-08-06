 При Президентові України створять Національний інститут стратегії охорони здоров'я, - Радуцький

Про це під час пресконференції заявив новообраний народний депутат, член партії "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Планується створити (і не за бюджетні кошти) Національний інститут стратегії охорони здоров'я при Президенті України. До нього будуть залучені провідні медичні фахівці країни, представники лікарських та пацієнтських організацій. Це - наше принципове рішення. Щоб нас не звинувачували, що когось не чуємо", - зазначив Радуцький.
За його словами, завдання нової інституції буде прийняття медичної стратегії на десятки років уперед.
"Так робиться в усьому світі. Наша держава не має довгострокової стратегії щодо системи охорони здоров'я. Це буде завдання Національного інституту стратегії охорони здоров'я. На його створення у нас є не більше, ніж півроку", - сказав Радуцький.
Він підкреслив, що на створення інституту не будуть витрачатися бюджетні кошти.
"Зараз ведуться перемовини щодо створення і фінансування такого інституту з міжнародними партнерами, зокрема, зі Світовим банком та USAID, які вкладають у медичну реформу дуже багато грошей", - сказав Радуцький.
надо усиливать профилактику, мед.осмотры, диагностику...
надо задержать отток врачей, создавая им условия работы и достойные оплаты труда...
и поддерживать материально серьезно больных - им просто не хватает денег на лечение, они влазят в долги и продают все, что можно продать...а потом, иногда, и хоронить не за что...
хватит стратегий и теорий... надо переходить к практике, спускаться на землю...
Единственное, что хотелось бы добавить... Вместо того, чтобы скакать в Трускавце "за свои деньги", помогли бы детям, которым необходимы лекарства, а многим - протезы... Есть столько инвалидов-детей. а они ... нет слов... одни матюки. Фейсбук пестрит просьбами помочь... Люди по копейкам собирают сумму тем, у кого нет денег на лечение, а нашим новоиспеченным депутатам, как оказалось, 32 тыщи гривен зарплаты очень мало!! Это возмутительно.
Кроме принятия прикольных (шуточных) законов в Веховной раде они по приколу будут создавать "При Президенте Украины Национальный институт стратегии охраны здоровья" задача которого - прикалываться над Мистерством здравоохраниения!
воно ж і вищої освіти в МЕДИЦИНІ не має..
а його досвіт санітара + мізки шлємазла.. це шо ????
а вы друзья как ни садитесь в честные люди не годитесь
что делать Чернобыльцам у которых рак
стоимость лечения сотни тысяч долларов
в той Германии к которой типа идет языком ра дуцкий это оплачивает государство
а как планируют у нас
может хотя бы порцию морфия бы выдавать честно и сразу гроб
почему не взыскивают средства на лечение раковых больных с правопреемника СССР
потому что уряд такой же враг украинцам как и х путин
Стратеги... Тактики... О чем они говорят... чем занимаются. Когда реальными делами займутся.?.. Лето красное пропели, оглянуться не успели, как...начнется отопительный сезон. А может ведь и не начаться...