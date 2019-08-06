 При Президентові України створять Національний інститут стратегії охорони здоров'я, - Радуцький

Про це під час пресконференції заявив новообраний народний депутат, член партії "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Планується створити (і не за бюджетні кошти) Національний інститут стратегії охорони здоров'я при Президенті України. До нього будуть залучені провідні медичні фахівці країни, представники лікарських та пацієнтських організацій. Це - наше принципове рішення. Щоб нас не звинувачували, що когось не чуємо", - зазначив Радуцький.

За його словами, завдання нової інституції буде прийняття медичної стратегії на десятки років уперед.

"Так робиться в усьому світі. Наша держава не має довгострокової стратегії щодо системи охорони здоров'я. Це буде завдання Національного інституту стратегії охорони здоров'я. На його створення у нас є не більше, ніж півроку", - сказав Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький.

Він підкреслив, що на створення інституту не будуть витрачатися бюджетні кошти.

"Зараз ведуться перемовини щодо створення і фінансування такого інституту з міжнародними партнерами, зокрема, зі Світовим банком та USAID, які вкладають у медичну реформу дуже багато грошей", - сказав Радуцький.