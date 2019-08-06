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 Політика України
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Все про:люстрація (172) Труба (110)

 Апеляційний суд виніс рішення щодо люстрації глави ДБР Труби

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу таким, що не підпадає під дію закону "Про очищення влади" (люстрацію).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в постанові суду.

Суд розглянув апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва від 8 листопада 2018 року, яким встановлено факт протиправної бездіяльності Генеральної прокуратури, яка полягає у не проведенні належним чином люстраційної перевірки Труби, а також у не включення його Мін'юстом в Єдиний державний реєстр люстрованних осіб. Позов у суд був поданий депутатом Верховної ради від "Блоку Петра Порошенко" Юрієм Македоном.

Суд першої інстанції підтримав його позицію, згідно з якою Труба підпадає під люстрацію, так як на посаді прокурора Пустомитівського району Львівської області він брав участь у переслідуванні активіста Евромайдана, яка організував перекриття траси "Київ - Чоп" 26 листопада 2013 року. Суд першої інстанції вирішив, що цей факт повинен був стати підставою для застосування люстраційних обмежень щодо Труби та включення його до реєстру люстрированных осіб.

Апеляційний суд не погодився з такою позицією і вказав, що активіст Евромайдану, заарештований за клопотанням Труби, в кінцевому підсумку був звільнений від кримінальної відповідальності не на підставі рішення суду та відповідного закону, а на підставі рішення прокуратури від 6 березня 2014 закрити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Таким чином, на думку суду, директор ДБР за формальними критеріями не підпадає під дію закону "Про очищення влади".

Апеляційний суд постановив, що Труба законно пройшов всі перевірки в рамках люстраційного закону і законно був призначений директором Держбюро розслідувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141538
 
 
 Топ коментарі
 
В новости говорится совершенно противоположное заголовку. Апелляционный суд вынес решение о необходимости люстрации главы ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 3171
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Тому хто писав цю новину треба заборонити доступ до Цензора, бо такої дурні на цьому сайті я не читав років з пять. Дайте доносити до людей новини нормальним людям.
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Я в шоке！
Где связь между заголовком и текстом статьи?
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В новости говорится совершенно противоположное заголовку.
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Типо, суд требует назначить его генпрокурором?
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Суд вынес отрицательное решение, это почему-то не уточнили в заголовке.
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Я в шоке！
Где связь между заголовком и текстом статьи?
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Апелляционный суд вынес решение о необходимости люстрации главы ГБР Трубы.Апелляционный суд постановил, что Труба законно прошел все проверки в рамках люстрационного закон и законно был назначен директором Госбюро расследований Источник: https://censor.net.ua/n3141538
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Перший абзац новини повністю суперечить за суттю двом останнім абзацам..
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соответствует, но там пробела не хватает: "признал ... Романа Трубуне подпадающим" (т.е. НЕ подпадающим)
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Починаючи з 2019 року на рішення що стосуються питань проходження служби в більшості випадків не можна подати касаційну скаргу... Тактм чином на апеляцію подають апеляцію, вибачте за тафтологію...
'Реформа' судоустрою мать її...
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Я такого дебілізму ще не читав)) В заголовку одне, а в тексті зовсім інше.
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надо же...только готовился приступить к работе...
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Тому хто писав цю новину треба заборонити доступ до Цензора, бо такої дурні на цьому сайті я не читав років з пять. Дайте доносити до людей новини нормальним людям.
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Судя по всему 6 Аппеляционный суд отменил решения 1 2 3 4 и 5 аппеляционных судов которые не считали что он подпадает под люстрацию
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як труба не намагається сподобатись зеленому блазню останніми випадами проти Порошенка та його прихильників..., а усе одно йому (трубі) торба...
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а чем занят редактор??? ау модеры, о чем таки публикация????
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Ау приказ о назначении Трубы подписал именно Порошенко, а теперь его же депутат подает в суд.
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Эпоха правления ПреЗедента войдёт в историю, как "Парад судебных решений" !
П.С. Районный забирает лицензию Авиакомпании, Окружной устанавливает льготный тариф на э/энергию, Барышевский районный хочет заблокировать расследование НАБУ за хищения приватовской фирмой миллиардов из Укрнафты.....
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Хотели: "Трубе - люстрацию".
А получилось: "Люстрации - ТРАБА!"

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А всего-то, стоило написать не "о", а "относительно люстрации"...
Хотя, хрен бы с ним, с заголовком.
Меня интересует, является ли "по формальным критериям" Зеленский нарушителем вступившего в силу Закона Украины о государственном языке, говоря на официальных встречах по-русски?
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"Апелляционный суд не согласился с такой позицией, и указал, что активист Евромайдана, арестованный по ходатайству Трубы, в конечном итоге был освобожден от уголовной ответственности не на основании решения суда и соответствующего закона, а на основании решения прокуратуры от 6 марта 2014 закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления."
Какая глубокая мысль! Активиста Труба арестовал, но поскольку посадить активиста не удалось - Труба нивчём не виновата!
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При Зеленському, для друкування Законів випустили новий папір...

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