 Дейнеко пообіцяв звільняти 100% персоналу підрозділів, які не здатні "викорінити постійні схеми" на кордоні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Дейнеко наголосив на необхідності активної роботи оперативних підрозділів та підрозділів внутрішньої безпеки, а також зазначив, що буде особисто раптово перевіряти ділянки різних прикордонних підрозділів, щоб переконатися, чи не вводять в оману керівники на місцях, доповідаючи про стан охорони державного кордону.
Керівник ДПСУ закликав в жодному разі не приховувати будь-яких правопорушень, ретельно перевіряти здатність виконання завдань посадовими особами на найбільш відповідальних напрямках.
Крім того, він акцентував увагу на викритті спроб переміщення товарів у пунктах пропуску, особливо на західній ділянці кордону.
"Затримання в пунктах пропуску свідчать про те, що злочинні елементи не полишають спроб незаконно перемістити товари", - сказав він, і додав, що у разі доведення причетності до протиправної діяльності особового складу, чи унеможливлення викорінення сталих схем може бути прийняте принципове рішення по заміні 100% персоналу окремих підрозділів.
"За всіма фактами проводитимуться службові розслідування і винні особи притягуватимуться до відповідальності, а у разі доведення корупційної складової - будуть поінформовані правоохоронні органи. При цьому, наголошу, що з фігурантами розслідувань проводитимуться заходи з використанням поліграфу", - зауважив Сергій Дейнеко.
Знаем, проходили уже. А потом они, через суд, будут благополучно восстанавливаться на своих должностях.
А не кажется ли вам, что важнее не вывоз папирпос в Румынию пресекать, а ввоз в Украину товаров без уплаты мыта и пошлин???