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 Політика України
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Все про:контрабанда (969) митниця (543) Дейнеко Сергій (8)

 Дейнеко пообіцяв звільняти 100% персоналу підрозділів, які не здатні "викорінити постійні схеми" на кордоні. ФОТО

Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зажадав від керівників всіх рівнів активізувати всі наявні ресурси для боротьби з контрабандою та викривати осіб і канали протиправної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дейнеко наголосив на необхідності активної роботи оперативних підрозділів та підрозділів внутрішньої безпеки, а також зазначив, що буде особисто раптово перевіряти ділянки різних прикордонних підрозділів, щоб переконатися, чи не вводять в оману керівники на місцях, доповідаючи про стан охорони державного кордону.

Керівник ДПСУ закликав в жодному разі не приховувати будь-яких правопорушень, ретельно перевіряти здатність виконання завдань посадовими особами на найбільш відповідальних напрямках.

Дейнеко пообіцяв звільняти 100% персоналу підрозділів, які не здатні викорінити постійні схеми на кордоні 01

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Крім того, він акцентував увагу на викритті спроб переміщення товарів у пунктах пропуску, особливо на західній ділянці кордону.

"Затримання в пунктах пропуску свідчать про те, що злочинні елементи не полишають спроб незаконно перемістити товари", - сказав він, і додав, що у разі доведення причетності до протиправної діяльності особового складу, чи унеможливлення викорінення сталих схем може бути прийняте принципове рішення по заміні 100% персоналу окремих підрозділів.

Дейнеко пообіцяв звільняти 100% персоналу підрозділів, які не здатні викорінити постійні схеми на кордоні 02

"За всіма фактами проводитимуться службові розслідування і винні особи притягуватимуться до відповідальності, а у разі доведення корупційної складової - будуть поінформовані правоохоронні органи. При цьому, наголошу, що з фігурантами розслідувань проводитимуться заходи з використанням поліграфу", - зауважив Сергій Дейнеко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141536
 
 
 Топ коментарі
 
Дейнеко пообещал /Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Всё слова, слова, слова…
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Молодежь, готовая заплатить, только бы не сдавать экзамены или зачёты - не коррумпирована? Молодежь, желающая, чтобы папа или мама все порешали - не коррумпирована? Молодежь, сующая деньги медсестре, чтобы не тратить время на медосмотр - тоже не коррумпированы. Сказочник. Молодежь точно такая же, как и все остальное общество.Это от возраста на зависит, разве что только дети малые.
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Ау, таварищ Дейнека!
А не кажется ли вам, что важнее не вывоз папирпос в Румынию пресекать, а ввоз в Украину товаров без уплаты мыта и пошлин???
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а взамен кого, андроидов? или рептилоидов?
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и это правильно！ Набирайте молодежь, они не коррумпированы
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воспитать инспектора погранконтроля или с нуля - долгий процесс. погранслужбы - ненамного короче. тем более, что туда нужно толкового, грамотного и инициативного. а такие найдут себя и без погранслужбы. там замкнутый круг, к сожалению.
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В полицию уже набрали молодежь Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 3220. Кто не скурвился, тех сожрали Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 7209. Рыба гниет с головы. Ты биографию этого Дейнего читал. Он с 1996 г. в схемах. И в 2011 командовал Луганских ПО. Это Петя назначил его замом директора госпогранслужбы. Да уж "новые лица" Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 9776
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Молодёжь то набрали, но руководство осталось прежним. Рыба гниёт с головы... Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 5207
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Прогнило все общество, совковая гниль засела глубоко никак не уйдет.
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Молодежь, готовая заплатить, только бы не сдавать экзамены или зачёты - не коррумпирована? Молодежь, желающая, чтобы папа или мама все порешали - не коррумпирована? Молодежь, сующая деньги медсестре, чтобы не тратить время на медосмотр - тоже не коррумпированы. Сказочник. Молодежь точно такая же, как и все остальное общество.Это от возраста на зависит, разве что только дети малые.
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ну да.. 10 миллионов за бугор здрыснули работать.. наверное от лени
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врешь 30 миллионов)))) и в основном на стройки бетон месить или ягоды собирать)) ай-тишники не уезжают. официально уехало на работу 3,2 млн. погугли дурень
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Плохо ты своих детей воспитал, но то твой крест
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Меняем постоянные схемы, на схемы по ситуации Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 5672
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Дейнеко пообещал /Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Всё слова, слова, слова…
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Слова, слова, слова....Хреновое наследие оставил петя, если грош цена словам чиновника.
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Петя это тёмное прошлое. Вова это светлое будущее-каким его видит командированный из Израиля в Украину Гоша.
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Типа сам не в доле,рыба сгнила с хвоста но голова все ещё здорова и способна исцелить все тело,клоуны и цирк пока в деле.
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Бла-бла-бла ...
Знаем, проходили уже. А потом они, через суд, будут благополучно восстанавливаться на своих должностях.
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Ау, таварищ Дейнека!
А не кажется ли вам, что важнее не вывоз папирпос в Румынию пресекать, а ввоз в Украину товаров без уплаты мыта и пошлин???
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оболтус, тут не может быть чтото более или менее важным
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