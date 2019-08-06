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 Політика України
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Все про:Зеленський (2305) Трамп (1900) Богдан Андрій (118) Офіс Президента (36)

 Офіс Президента спростував інформацію про те, що США не погоджують зустріч із Трампом через Богдана

Переговори про візит президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс Президента України у відповідь на запит "Радіо Свобода".

В ОП спростували інформацію видання "Ліга", яке написало, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається главою Офісу Президента.

"Наразі триває переговорний процес з підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Дональда Трампа. Інформація видання Liga.net не відповідає дійсності. Дата зустрічі буде повідомлена пізніше", – заявили в Офісі Президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський

Позаштатний радник президента Зеленського Ігор Новіков прокоментував інформацію про те, що нібито США незадоволені, що главою АП призначено Андрія Богдана і поки він буде на цій посаді зустріч двох президентів неможлива. "Ні. Такої умови ніколи не звучало. І не могло прозвучати", - заявив він.

На початку червня тодішній Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий заявив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні

Зеленський заявив, що може зустрінеться з Дональдом Трампом у вересні у Вашингтоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141535
 
 
 Топ коментарі
 
Лига нет мне ни разу не соврала,

а офис преЗЕдента мне пока ни слова правды не сказал
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Богдан заперечив? 😁 Це вже не "шютка" навіть, це сальто-морталє! 😊 Ось Джуліані, Помпео і інші так жартувати не можуть. Надто серйозні. 😬
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Я так розумію, руді Джуліані все доступно Трампу пояснив...
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Визит в штаты состоится, когда уже будет назначен Премьер-Министр.
И штаты не хотят, чтобы это был Богдан.
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Лига нет мне ни разу не соврала,

а офис преЗЕдента мне пока ни слова правды не сказал
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Так що стоїть на заваді зустрічі президентів?
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Офис Президента опроверг информацию о том, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана - Цензор.НЕТ 7078

Офис какого Президента опроверг инфу...? Значит надо поинтересоваться у другого!
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Я так розумію, руді Джуліані все доступно Трампу пояснив...
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Богдан заперечив? 😁 Це вже не "шютка" навіть, це сальто-морталє! 😊 Ось Джуліані, Помпео і інші так жартувати не можуть. Надто серйозні. 😬
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Странные какие-то организации "Офис президента" и "У Зеленского"
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Чувак еще с ценой на билеты за свое сольное выступление на рояле не определился,а Трампик жмот,много не дает
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"Кто столько блеска проявил
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил...".

(Лопе де Вега).
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«Информация издания Liga.net не соответствует действительности»(с)
Хто збрехав, чи журнашлюхи, чи Офіс, розсудить Час.
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Я вже давно перестав вірить кому-завгодно, на слово......
"Пере чоловік у ванній, труси... Матюкається-я.....
-Ну скільки разів говорив сам собі - не вір нікому... Самому собі - теж... Я ж, хотів, всього-навсього, перднуть!...".
"Блазенята" вже так забрехалися, що зараз важко відрізнить правду, від брехні...
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адвокат Трампа назвав Бєню ворогом США...то цей бурят все рівно токсичний для влади...хоч і любий друг Зєзадранта...
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Вова Зеленснский таки поедет в Штатьі!
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А результат будет, как и с поездкой в Европу? Трусы на уши натянут?
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