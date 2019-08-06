 Офіс Президента спростував інформацію про те, що США не погоджують зустріч із Трампом через Богдана

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс Президента України у відповідь на запит "Радіо Свобода".

В ОП спростували інформацію видання "Ліга", яке написало, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається главою Офісу Президента.

"Наразі триває переговорний процес з підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Дональда Трампа. Інформація видання Liga.net не відповідає дійсності. Дата зустрічі буде повідомлена пізніше", – заявили в Офісі Президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський

Позаштатний радник президента Зеленського Ігор Новіков прокоментував інформацію про те, що нібито США незадоволені, що главою АП призначено Андрія Богдана і поки він буде на цій посаді зустріч двох президентів неможлива. "Ні. Такої умови ніколи не звучало. І не могло прозвучати", - заявив він.

На початку червня тодішній Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий заявив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні

Зеленський заявив, що може зустрінеться з Дональдом Трампом у вересні у Вашингтоні.