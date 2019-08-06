 Офіс Президента спростував інформацію про те, що США не погоджують зустріч із Трампом через Богдана

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс Президента України у відповідь на запит "Радіо Свобода".
В ОП спростували інформацію видання "Ліга", яке написало, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається главою Офісу Президента.
"Наразі триває переговорний процес з підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Дональда Трампа. Інформація видання Liga.net не відповідає дійсності. Дата зустрічі буде повідомлена пізніше", – заявили в Офісі Президента України.
Позаштатний радник президента Зеленського Ігор Новіков прокоментував інформацію про те, що нібито США незадоволені, що главою АП призначено Андрія Богдана і поки він буде на цій посаді зустріч двох президентів неможлива. "Ні. Такої умови ніколи не звучало. І не могло прозвучати", - заявив він.
На початку червня тодішній Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий заявив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні
Зеленський заявив, що може зустрінеться з Дональдом Трампом у вересні у Вашингтоні.
И штаты не хотят, чтобы это был Богдан.
а офис преЗЕдента мне пока ни слова правды не сказал
Офис какого Президента опроверг инфу...? Значит надо поинтересоваться у другого!
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил...".
(Лопе де Вега).
Хто збрехав, чи журнашлюхи, чи Офіс, розсудить Час.
"Пере чоловік у ванній, труси... Матюкається-я.....
-Ну скільки разів говорив сам собі - не вір нікому... Самому собі - теж... Я ж, хотів, всього-навсього, перднуть!...".
"Блазенята" вже так забрехалися, що зараз важко відрізнить правду, від брехні...