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 Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби Греська і Піменова

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив першого заступника керівника Державної прикордонної служби Юрія Греська і заступника глави прикордонного відомства Артура Піменова.

"Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі президента №582/2019 від 6 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Іншим своїм указом (№583/2019 від 6 серпня), оприлюдненому на сайті президента слідом за попереднім, Зеленський звільнив Піменова з посади заступника керівника Держприкордонслужби України.

Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби Греська і Піменова 01

Юрій Гресько

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Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби Греська і Піменова 02

Артур Піменов

Гресько був призначений першим заступником голови Державної прикордонної служби замість Василя Серватюка 10 квітня 2019 року указом п'ятого президента України Петра Порошенка №115/2019. Раніше він обіймав посаду директора Департаменту охорони держкордону Держприкордонслужби. Піменов був призначений заступником голови Державної прикордонної служби указом Порошенка №438/2018 від 27 грудня 2018 р. До цього призначення він обіймав посаду директора Департаменту оперативної діяльності прикордонного відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141534
 
 
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Ну не посадил же!
Думаю хлопцы за время работы уже обеспечили себе хатынку и пенсию где то в Хорватии или Испании!
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