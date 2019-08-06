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 Політика України, Суспільство
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Все про:замовне вбивство (44) Луценко (2560) Гандзюк (364)

 Луценко: Те, що я знаю і приховую замовника Гандзюк, - брехня

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не знає і не приховує замовника вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Відповідну заяву Луценка опублікувала в Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Є брехнею те, що Луценко знає замовника і приховує його. Я не маю такої звички судитися з адвокатом. Але просив би думати, що карма  приводить брехню назад на того, хто її кидає", - заявив Луценко.

Раніше адвокат Масі Найєм заявив, що генеральний прокурор України Юрій Луценко знає ім'я замовника вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Вона потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів. 3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141533
 
   
 Топ коментарі
 
Не ври недоносок ,ты гнида за всю свою поганую жизни не единого слова правды не сказал ,упырь ты картавый !!! Луценко: То, что я знаю и прячу заказчика Гандзюк, - ложь - Цензор.НЕТ 6363
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генитальному больше не наливать.
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Блехлива гнида, всі справи поплодавала?
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Те, що він бреше, півбіди. Біда в тому, що він із-за алкоголізму забуває, про що він бреше.
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А по моему оно вообще не заморачивается!
Это кажется какая то болезнь - патологический лжец!
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Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в програмі «Рандеву» в ефірі «5 каналу».
«Слідство назве. Прізвище буде озвучене тоді, коли слідчий прокурор матиме достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю», - відповів Луценко на питання журналістки, хто вбив Катерину Гандзюк.
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Слышь, уродец, а может сперва попробовать обвинение доказать?
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Юга,докажешь когда будешь шить рукавицы
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Не ври недоносок ,ты гнида за всю свою поганую жизни не единого слова правды не сказал ,упырь ты картавый !!! Луценко: То, что я знаю и прячу заказчика Гандзюк, - ложь - Цензор.НЕТ 6363
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Конечно знаешь гнида,конечно скрываешь,мы же знаем кто ты такой ещё со времен прогрессивных социалистов и сладкой парочки твоих бывших боссов марченко-витренко.
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Что ***,в твоей засрашке про таких ничего не известно?
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Заказчик убийства Гандзюк известен всем, торгует конхветками по всей Украине
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Та да... Він же й замовників Гонгадзе досі не знає, хоч на його справі вибудував усю свою політичну кар'єру.
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Луцык - вот кто настоящий клоун !
Причём , работает он в очень редком жанре - *************** репризе , где он , собственно и исполняет главную роль - грустного ********* .
Почти как Попов ...
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию заказчика убийства сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, однако пока не готов озвучить ее.
Об этом Луценко рассказал 29 декабря в интервью журналистке Янине Соколовой в эфире "5 канала","Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - заверил он.(с)
Это он тогда начал Новый Год отмечать, картавый лжец. Во, гнида!
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Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств.
Що в цій простій фразі не зрозуміло Масі й вам?
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Бред! Он- знал. А теперь- не знает. Нехер бухать до умопомрачения.
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юга, пегестань бгехати, тобі вже ніхто не віге.
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- Знаю але не скажу. Ось коги нагьэте сто ггамів тоді може і гозкажу
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мало знать, нужны доказательства. я вот догадываюсь что богдан полный негодяй, но доказательств нет, и для многих он хороший))
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