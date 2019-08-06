 Новообрана Верховна Рада збереться на перше засідання 3 вересня, - Герус

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Парламент збереться 3 вересня і, відповідно, після 3 вересня призначення - ті чи інші. На сьогодні ми зайняті іншою роботою. Краще займатися чимось корисним, ніж вести переговори про майбутні призначення", - сказав Герус.

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