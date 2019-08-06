 Суд у справі одеського заводу "Краян", після винесення виправдувального вироку Труханову, провів ще одне засідання, - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "У Малиновському районному суді м. Одеса за участі прокурора САП відбулося судове засідання з розгляду клопотання захисника про закриття провадження щодо юридичної особи ТОВ "Девелопмент Еліт" у кримінальному провадженні щодо Одеського міського голови та інших осіб, яких суд 4 липня 2019 року виправдав і визнав невинуватими у інкримінованих злочинах щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян".

На засіданні прокурор заявив відвід колегії суддів, оскільки після ознайомлення з вироком з’ясувалось, що судді могли в позапроцесуальний спосіб отримати від сторони захисту документи кримінального провадження. І хоча їх офіційно під час розгляду ніхто не надавав, саме їх чомусь проаналізував суд у вироку.

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Проте суд відхилив клопотання сторони обвинувачення та своєю ухвалою закрив кримінальне провадження щодо юридичної особи, хоча мав це зробити ще у вироку.

Зауважимо, 31 липня 2019 року заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким подано апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Малиновського районного суду м.Одеси від 04.07.2019 року, яким Одеського міського голову та інших співучасників визнано невинуватими у вчиненні злочинів щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною".

Нагадаємо, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.