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Все про:Одеса (2014) Труханов (180) Антикорупційна прокуратура (940)

 Суд у справі одеського заводу "Краян", після винесення виправдувального вироку Труханову, провів ще одне засідання, - САП

Малиновський районний суд Одеси провів ще одне засідання після винесення виправдувального вироку у справі про продаж заводу "Краян".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "У Малиновському районному суді м. Одеса за участі прокурора САП відбулося судове засідання з розгляду клопотання захисника про закриття провадження щодо юридичної особи ТОВ "Девелопмент Еліт" у кримінальному провадженні щодо Одеського міського голови та інших осіб, яких суд 4 липня 2019 року виправдав і визнав невинуватими у інкримінованих злочинах щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян".

На засіданні прокурор заявив відвід колегії суддів, оскільки після ознайомлення з вироком з’ясувалось, що судді могли в позапроцесуальний спосіб отримати від сторони захисту документи кримінального провадження. І хоча їх офіційно під час розгляду ніхто не надавав, саме їх чомусь проаналізував суд у вироку.

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Проте суд відхилив клопотання сторони обвинувачення та своєю ухвалою закрив кримінальне провадження щодо юридичної особи, хоча мав це зробити ще у вироку.

Зауважимо, 31 липня 2019 року заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким подано апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Малиновського районного суду м.Одеси від 04.07.2019 року, яким Одеського міського голову та інших співучасників визнано невинуватими у вчиненні злочинів щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною".

Нагадаємо, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141528
 
 
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Одна из главньіх ошибок людей черпать информацию с помоечньіх сайтов, типа вашего
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только, прямой, только хардкор, да, порохобот?
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и что тебе не нравится в тезисе бекешкиной?или у тебя сама бекешкина агентом кремля уже стала?
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Все относительно.
Меня манера разговора Зе раздражает.
Ощущение что я в генделике и местные алканавты философствуют.
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ну это да...а зеленский уже наверное не сможет полностью изменить свою манеру общения, которая немного смахивает на разговорный жанр эстрадного выступления
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Бекешкина назвала одну из главных ошибок Порошенко
а так, порохоботина?лучше будет или тот сайт вообще кремлевский, по твоей методичке?
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Крёстный папа Каломой и трухлявого пригрел!Ау!Борцуны с коррупцией, ЗЕмавпочки🐒🤢
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