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 Політика України, Суспільство
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Все про:Луценко (2560) свідок (44) Гандзюк (364)

 Луценко: Сьогодні зустрінуся з "важливим свідком", який може надати свідчення щодо інших фігурантів у справі Гандзюк

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що сьогодні, 6 серпня, має намір зустрітися зі свідком, який може надати свідчення щодо інших фігурантів у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Відповідну заяву оприлюднила в Facebook прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Після зустрічі з вами я їду в СБУ, яка веде слідство, для зустрічі з одним дуже важливим свідком. Якщо ми отримаємо правдиві свідчення, у нас може бути просування і щодо інших фігурантів цієї справи для того, щоб остаточно зняти всі питання близьких", - заявив Луценко.

Дивіться також: До кінця тижня Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства у справі Гандзюк, - Луценко. ВIДЕО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Вона потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів. 3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру  пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141526
 
   
 Топ коментарі
 
о Господи...лучше молчи уже
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Я так подозреваю, что американцы скорее заказчика убийства кенеди найдут, чем в украине посадят заказчиков гонгадзе, гандзюк и прочих..
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ну, дык, и заткнись.
что тебе мешает?
лапти?
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"Кушать подано"

"А що є основною характеристикою мас? Лєшек Колаковський, знаний своїм читачам як людина стримана й поблажлива, у приватних розмовах дозволяв собі бути прямолінійнішим і говорив приблизно так: якщо ви не розумієте логіки якихось подій, то нагадуйте собі, що 80% людей - це ідіоти."

Полностью читать здесь:
https://zbruc.eu/node/91217
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Волкер?
Толку то.
Например гражданину Волкеру известно кто убил 13 000 украинцев.
И ничего...
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Ти дійсно такий тупий,чи просто придурюєшся?
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Тупість в тому,що Джоні Уокер-це такий сорт шотландського купажированого віскі.
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Приходил тут новый свидетель так мы два тома уголовного кодекса приговорили без закуски.
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свидетель живет в арктике и юга туда идет пешком.
хотя какого черта? этот брат парубия по дикции, что следак? или уже турнули с главных пхокухоров?
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Я так подозреваю, что американцы скорее заказчика убийства кенеди найдут, чем в украине посадят заказчиков гонгадзе, гандзюк и прочих..
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Луценко: Сегодня встречусь с "важным свидетелем", - хто це може бути?
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Даааа, у члена ЦК КПУ природа на сыне-комсомольце отдохнула.
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Ох же и *****...к. Целый год ни хрена не делал, а тут закопошился.
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Справа Ганзюк "шита білими нитками". Це намагання задовільнити суспільний запит і не має нічого спільного із правосуддям. Там чистий ексцес виконавця. Усі ці покази (якщо говорити правду) до гузиці. Чому жоден із цих "свідків" із якими угод наукладали, не погодився на поліграф і не підтвердив свої покази? Тому що тоді цій справі - каюк!
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"Луценко: Сегодня встречусь с "важным свидетелем", который может дать показания относительно других фигурантов в деле Гандзюк" - шоумен и барыга Югик уже всех достал своими "сенсационными" сообщениями, безнадёжный идиот, пора в психушку.
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.

дебил пля.
его опять обманут. вместо протокола и всех атрибутов - у него опять встречи
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Що можна сказати цим зебілам?
Лише те, що всі вони - дебіли.
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