 Реєстр корупціонерів знову відкрито - НАЗК зробило його доступним для громадськості

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних данихі судового реєстру Оpendatabot, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Минулого року реєстр корупціонерів публікував Мін'юст. Півроку тому цей обов'язок перейшов до НАЗК. З тих пір реєстр не оновлювався і ми публічно про це заявили. Вже сьогодні реєстр корупціонерів з'явився на державному порталі відкритих даних. НАЗК відреагувало на критику і відкрило реєстр", — заявив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.
Згідно з оновленими даними, наразі в Україні 26 863 особи, які вчинили корупційні правопорушення.
Найпопулярнішим корупційним правопорушенням є порушення вимог фінансового контролю (2115 справи).
На другому місці — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі (154 справи) і порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (88 справи).
Раніше Opendatabot повідомив, що Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційний злочин, тимчасово перестав працювати. Причиною цього стало проведення тендеру на розробку нового сайту з реєстром. Востаннє реєстр корупціонерів оновлювався 25 червня 2019 року, при тому, що зазвичай він оновлюється кожні 7-10 днів. Відповідно до останніх даних, в Україні зареєстровано майже 24 тисячі корупціонерів. В Opendatabot зазначили, що через проблеми з роботою реєстру, деякі корупціонери можуть повернутися на державну службу.
Своєю чергою, у НАЗК заявили, що станом на 29 липня 2019 року Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі.
Нагадаємо, що реєстр корупціонерів на сайті НАЗК запустили у лютому 2019 року.
"Реєстр безоплатний, зручний у користуванні та доступний цілодобово через офіційний веб-сайт Національного агентства. У реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання довідки юридичними особами — учасниками публічних закупівель", — прокоментували тоді запуск реєстру у НАЗК.
Реєстр доступний за посиланням.
Марк Гордиенко
Знакомьтесь с « народным контрабандистом».
Яковенко Евгений, он же Женя Крахмальщик.
По сведениям наших источников человек всю жизнь занимался контрабандой в особо крупных размерах.
В 90х был монополистом по «чёрному» импорту крахмала , отсюда его и погоняло, а потом переключился на сигареты.
Одна из схем по контрабанде, это был эксклюзив на Гродненской табачной фабрике по экспорту сигарет в Приднестровье , там почти нулевая растаможка и перекидка контрабандой этих сигарет в Украину и потом в Европу.
При Порошенко , имея устойчивые связи с генералом армии Цигикалом, Женя Крахмальщик стал одним из участников схемы ФСБ-СБУ-ДПС , это когда сигареты из России морем доставлялись к границам Украины, там перегружались на украинские баржи , которые украинскими буксирами тянулись в порты Херсона и оттуда уже ехали в Европу.
Помните баржу , которая прибилась на одесский пляж , весной этого года? Из-за шторма буксир её бросил.
Так вот это только один эпизод и только одна баржа.
А теперь вопрос ?
А где эти сигареты с баржи ?
Только не надо показывать протоколы о том, что их сожгли, жечь их должны были целый год , да и кто ж это будет делать , жечь своё ?
Уверен , что эти сигареты поехали себе дальше , 40 фур. Одну случайно обнаружили в мае этого года на стоянке фур в Одесской области , отрапортовали и наверное отдали обратно Крахмальщику за скромное вознаграждение.
Петр Цигикал, прошедший героический путь контрабандиста-полковника до генерала армии , сейчас уехал в Грецию , к себе на виллу, купленную на честно заработанные контрабандные деньги .
Порошенко его награждал ежегодно генеральской звездой , а ФСБ ему наверное выдало секретный орден за плодотворное контрабандное сотрудничество.
А Женя Крахмальщик стал народным депутатом от Батькивщини , Яковенко Евгением.
Глупо задавать вопрос , куда смотрело СБУ и Генпрокуратура, если они все были в одной схеме, теме и доле.
Есть только надежда, что Цигикала и Яковенко и Ко включат в шоу «хлеба и зрелищ» , а то рапорты прокурорских про аресты председателей сельсоветов , не поделивших с ними землю или захват логова девушек с пониженной социальной ответственностью , это как- то приелось и народ уже не вставляет.