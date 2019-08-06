 "Укрзалізниця" має працювати в інтересах своєї держави, а вже потім заробляти на транзиті, - експерти про можливий транспортний колапс

Найбільші втрати можуть понести аграрії, які в цьому році очікують рекордний урожай зернових – понад 70 млн тонн. Вивезти вирощене в порти на південь країни не дозволяє слабка локомотивна тяга і постійне зростання тарифів на перевезення, заявляють в профільних асоціаціях. Транспортний колапс може статися вже до кінця літа, коли залізниця зіткнеться з піковими навантаженнями, повідомляє 24 канал.

При цьому повідомляється, що проблема має постійний характер. Так, за словами, виконавчого директора Української зернової асоціації Сергія Іващенка, в минулому році через нездатність "Укрзалізниці" впоратися з ситуацією зерновики зазнали втрат.

"Швидше за все, колапс буде, тому що ми дивимося на попередній рік, який теж був рекордний і "Укрзалізниця" не змогла з ним впоратися. Вивезла, так, але це було не тоді, коли потрібно було зерновикам, відповідно, це впливає на ціну, на вартість перевезення, на додаткові ризики, виконання контрактів", – заявив Іващенко.

При цьому, за словами зерновиків, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином працювати над поліпшенням логістики, зокрема по низькій пропускній здатності на в'їздах в порти.

Також важливим моментом є бажання української залізниці заробляти на транзиті. Однак, за словами економіста Всеволода Степанюка, "Укрзалізниці" необхідно в першу чергу подбати про національні інтереси України.

"Укрзалізниці" вигідніше обслуговувати транзитні іноземні вантажі, але дійсно, якщо враховувати, що "Укрзалізниця" – це державне підприємство, то державне підприємство повинно працювати в інтересах, перш за все, своєї держави, а не на прибуток, тобто повинно віддавати перевагу вітчизняним товаровиробникам", – заявив Степанюк.