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 Економіка
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Все про:перевезення (183) Укрзалізниця (775)

 "Укрзалізниця" має працювати в інтересах своєї держави, а вже потім заробляти на транзиті, - експерти про можливий транспортний колапс

Україна на межі транспортного колапсу. Через нестачу локомотивів залізниця не здатна вчасно доставляти вантажі, заявляють експерти.

Найбільші втрати можуть понести аграрії, які в цьому році очікують рекордний урожай зернових – понад 70 млн тонн. Вивезти вирощене в порти на південь країни не дозволяє слабка локомотивна тяга і постійне зростання тарифів на перевезення, заявляють в профільних асоціаціях. Транспортний колапс може статися вже до кінця літа, коли залізниця зіткнеться з піковими навантаженнями, повідомляє 24 канал.

При цьому повідомляється, що проблема має постійний характер. Так, за словами, виконавчого директора Української зернової асоціації Сергія Іващенка, в минулому році через нездатність "Укрзалізниці" впоратися з ситуацією зерновики зазнали втрат.

"Швидше за все, колапс буде, тому що ми дивимося на попередній рік, який теж був рекордний і "Укрзалізниця" не змогла з ним впоратися. Вивезла, так, але це було не тоді, коли потрібно було зерновикам, відповідно, це впливає на ціну, на вартість перевезення, на додаткові ризики, виконання контрактів", – заявив Іващенко.

При цьому, за словами зерновиків, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином працювати над поліпшенням логістики, зокрема по низькій пропускній здатності на в'їздах в порти.

Також важливим моментом є бажання української залізниці заробляти на транзиті. Однак, за словами економіста Всеволода Степанюка, "Укрзалізниці" необхідно в першу чергу подбати про національні інтереси України.

"Укрзалізниці" вигідніше обслуговувати транзитні іноземні вантажі, але дійсно, якщо враховувати, що "Укрзалізниця" – це державне підприємство, то державне підприємство повинно працювати в інтересах, перш за все, своєї держави, а не на прибуток, тобто повинно віддавати перевагу вітчизняним товаровиробникам", – заявив Степанюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141522
 
   
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Укрзалiниця попутала свой статус. Там надо руководство поменять, чтоб протрезвели и не заедались.
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Якби більшість діяла не в своїх інтересах, а в інтересах держави, то СРСР би не розпався і побудували би комунізм.
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так он был уже построен в 1984 году - так Программа КПСС утверждала... Только то, что было получено либо было не коммунизмом, либо не дай Бог, что б коммунизм выглядел именно так (хотя, а как ещё он может выглядеть?)
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подобные стоны о неготовности ж/д транспорта к перевозкам (в том числе и из-за недостатка подвижного состава) я слышу ещё со времён ссср, когда ни в локомотивах, ни в вагонах никакого недостатка не было... Был несвоевременный возврат вагонов. А "усиление" локомотивной тяги чревато тем, что эшелоны будут длиннее, чем принимающие пути станций - об этом "специалисты" подумали? Недозрелые зеленые "специалисты" уже наговорили и наговорят ещё столько несуразиц, что не дай Бог, чтобы они реализовались. Надо ещё на недельку их в Трускавец отправить
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Не в грошах щастя , заявили Укрзалізниці ,люди які вивозять зерно за кордон і через це в українців постійно зростають ціни на хліб. Мови в зерновиків про будівництво млинів , макаронних фабрик не йдеться , продукція з доданою вартістю випускатись не буде.
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В идеале -да, должна. Но реалии совсем другие. Не зависимо от того кто у руля УЗ -все делается для обогащения руководства. никаких инвестиций и модернизаций, все для максимального сруба бабла,которое потом выводится в офшоры и тд!
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Да, да! Укрзализныця просто обязана бесплатно возить зерно такой себе Украинской зерновой ассоциации ( исполнительный директор Сергей Иващенко)!
Долг - превыше всего!
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****** . Бл..ь . Бл...ь. Бл...ь. Автору руки відмовили коли мав написати про величезний розмір кацапського транзиту ? На Донбасі Кацапія вбиває наших воїнів , а УЗ повністю обслуговує потреби Кацапії в транзиті . Час турнути прокацапське керівництво в УЗ яке зробило УЗ філією РЖД . За склянки по 2 тис. грн та вишиванки теж по дві тисячі , нікому в УЗ навіть догану не виписали . А вишиванки купували для кого ? Для стюардес УЗ ?
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А ви побільше пускайте газпромівських вантажів українськими залізними дорогами. У нас же громадянський конфлікт і все таке, ніякої війни.
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