EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  316  2
Все про:відпочинок (97) суд (5392) Ситник (498)

 Суд на прохання Ситника переніс засідання у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському угідді на Рівненщині

Сарненський суд Рівненської області переніс засідання за адміністративним протоколом щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, щодо якого складено два адмінпротоколи, на 20 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Суд переніс розгляд протоколу на прохання Ситника, який повідомив суду про невідкладні справи по роботі.

Наступне засідання відбудеться о 09:00 20 серпня.

Також дивіться: Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили. ФОТО

Разом з тим, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив журналістам, що не зберіг чеки за надані йому послуги під час відпочинку в Рівненській області.

"Ні, не зберіг. Хоча, якби я знав, що так трапиться, то зберіг би", - зазначив Ситник.

Він повідомив, що сам оплатив відпочинок у Рівному, зокрема, 10 і 15 тис. гривень.

Також читайте: Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141520
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ситник може не хвилюватися, бо тепер закон лише для ворогів
 показати весь коментар
 
какая разница когда будет суд. Сытник должен понять, что коррупция - наказуема и только он себе позволяет устраивать посиделки за чужой счет не считая это взяткой. непонятно только что он до сих пор делает на должности главы антикоррупционного бюро Украины, пора бы уволится
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору