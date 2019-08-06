 Суд на прохання Ситника переніс засідання у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському угідді на Рівненщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
Суд переніс розгляд протоколу на прохання Ситника, який повідомив суду про невідкладні справи по роботі.
Наступне засідання відбудеться о 09:00 20 серпня.
Разом з тим, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив журналістам, що не зберіг чеки за надані йому послуги під час відпочинку в Рівненській області.
"Ні, не зберіг. Хоча, якби я знав, що так трапиться, то зберіг би", - зазначив Ситник.
Він повідомив, що сам оплатив відпочинок у Рівному, зокрема, 10 і 15 тис. гривень.