 Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що виробництво високоточної зброї і боєприпасів підвищилося з 2,7 млрд гривень до 5,8 млрд за показником чистої виручки. Чистий дохід підприємств РЛС, радіозв’язку та спеціального приладобудування зріс із 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанкової галузі -з 5 млрд до 6,44 млрд гривень.

Водночас витрати на собівартість продукції зросли в середньому за рік на 44% порівняно з попереднім роком.

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"Причини цього очевидні. Адже найбільший відсоток у собівартості мають дві складові – витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі й напівфабрикати (31,5% в 2018 році), а також – поточний ремонт, утримання устаткування і загальновиробничі витрати (49% у 2018 році)", - йдеться в повідомленні.