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 Економіка
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Все про:доходи (120) Укроборонпром (477)

 Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд

Державний концерн "Укроборонпром" минулого року отримав 37,6 млрд гривень чистого доходу від реалізації виробленої продукції. Цей показник в середньому на 32% (9,2 млрд гривень) перевищує показник 2017 року.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що виробництво високоточної зброї і боєприпасів підвищилося з 2,7 млрд гривень до 5,8 млрд за показником чистої виручки. Чистий дохід підприємств РЛС, радіозв’язку та спеціального приладобудування зріс із 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанкової галузі -з 5 млрд до 6,44 млрд гривень.

Водночас витрати на собівартість продукції зросли в середньому за рік на 44% порівняно з попереднім роком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода

"Причини цього очевидні. Адже найбільший відсоток у собівартості мають дві складові – витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі й напівфабрикати (31,5% в 2018 році), а також – поточний ремонт, утримання устаткування і загальновиробничі витрати (49% у 2018 році)", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141517
 
   
 Топ коментарі
 
Так і не зрозумів, це завдяки Свинарчукам, чи всупереч Свинарчукам?
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Как то неправильно Пэтро мородерил, что прибыль пошла. Впрочем как и у Укрнафты, до Пети у нее только убыток был.
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А Г+Г уже сообщило, шо по этому поводу думать зебилам?

Бо, судя по коментам, они очень колеблются. Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 9533
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Так і не зрозумів, це завдяки Свинарчукам, чи всупереч Свинарчукам?
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Это как Найем скажет или экономический пророк...
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Це аванси від держави за ще не вироблену продукцію, які були переведені в кінці 2018 року, коли виявилось що в бюджеті міноборони лишаються 10-15 млрд невикористаних гривень і потрібно терміново їх скинути комусь!
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платьожки готував полторак, який поспішав в кінці 2018 року віддати всі невикористані гроші з військового бюджету міноборони! Тільки на авансові платежі Укроборонпрому на неіснуючі системи озброєння було витрачено всупереч закону - більше 4 млрд грн! Ось Вам і прибуток, гроші отримані а роботи ще не виконувались, матеріали не закуповувались! Виникає питання, а хто взагалі включив ці гроші в прибуток Укроборонпрому, який ще винен гроші за невироблену продукцію по оборонних замовленням 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 років?
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и факты у тебя имеются?)) ты вобще понимаешь что такое бухгалтерия, дебит, кредит и как считается чистая прибыль? и куда относится предоплата? спроси у умных людей а сам просто заткнись))))
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Факти загальновідомі, про перерахування більше 4 млрд грн на перспективні розробки в грудні 2018 року були повідомлення ЗМІ та міноборони! Тепер ці мільярди вилізли прибутками! В Укроборонпромі не може бути прибутків бо Укроборонпром ще винен гроші за непоставлену техніку та неякісно виконані роботи за 5 років війни! Провалені абсолютно всі оборонні замовлення 2014-2018, про які прибутки може йти мова?
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как у тебя предоплата стала прибылью? вопрос понятен?))
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А Г+Г уже сообщило, шо по этому поводу думать зебилам?

Бо, судя по коментам, они очень колеблются. Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 9533
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Бо це у віртуальної партії ще генеральної лінії нема. От, коли буде генеральна лінія, то хитатися всі будуть в унісон. З генеральною лінією.
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я надеюсь что Зе все таки проведет полный аудит Укроборонпрома за 5 лет и покажет ту "чистую прибыль" что народ Украины окуеет !!!
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Ага. И после этого "аудита" ВСУ останется опять с голым задом, как в 2014-м.
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угу... уточню правда - только с голым задом останутся мародеры
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Тада. Именно они уже 28 лет постоянно остаются с голым задом. Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 3876
А зубожЫлы такие умные, ловкие и предприимчивые, шо их никто кинуть и обокрасть не может. Даже хозяин ЗЕ Коломойский, который все 28 лет только этим и занимался.

Дурний думкою багатіє.
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На каком съезде КПСС приняли постановление, что 73% дурней это - богатство?
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Штука евро в месяц в Украине. Только что вернулся из отпуска за кордоном. Работа, семья, дом, никаких долгов и перспектива свалить с этой помойки на ПМЖ в ЕС. И так было при всех презах, включая Ялынковича.

Поэтому меня ваши убогие беды, произрастающие исключительно из вашей безголовости и лени, не интересовали и никогда не будут интересовать.
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да вали уже !!! и лучше к кацапам - твои братья по разуму уже тебя ждут !!!
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Надейся Игарёк! Как только украдут всё- ты усрёшься от радасти, ура!!!!!!!!!!!!!!!!
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я уже кричу ура - у тебя демона украли мозги !!!
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"я надеюсь что......... народ Украины окуеет !!!
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дурак ты ***... я все еще надеюсь и даже уверен что Украина(пишется кста с большой буквы поц) ВОЗРОДИТСЯ и еще скажет свое слово!!! Слава Украине !!!
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с такими зебилами как ты вряд ли)))) ты даже таблицу умножения не знаешь 100%. что от тебя страна получит?
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я Украинец в отличии от тебя черниговский ватник Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 9649
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Прикольные показатели, 32% чистый доход, расходы на себестоимость на 44% выросли
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Зеб, что такое чистый доход в зекономике нет определения?
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Пэидиото, ты статью прочти, чмошник тупорылый😀😀😀
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Этот показатель в среднем на 32% превышает показатель 2017 , а не 32% чистый доход за год.
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Ну, 32% превышения и 44% тоже увеличение
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37,6 млрд. чистий прибуток , значить виручка була в рази більша . З тієї виручки були виділені кошти на матеріали , ремонт обладнання , зарплати , і тд . В результаті залишилось 37,6 млрд. Зросли витрати на матеріали і ремонт , але дохід збільшився , за рахунок чого не пишуть , хоча це важливо .
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Как то неправильно Пэтро мородерил, что прибыль пошла. Впрочем как и у Укрнафты, до Пети у нее только убыток был.
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Ну, тут не все так сумно. Ось зараз знову підуть збитки. До наступних виборів.
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такий зріст почався після викинення звідти "братків" потроха, а статистика об'єднала це все за рік. важко уявити скільки потрохи вкрали за 5 років.
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Дані за 2018 рік, зелений. У період з 1 січня до першого січня. Тому твоя фантазія лише фантазія, а не факт. Ти спочатку читай уважно, а потім коментуй. Тоді не будеш по дурному виглядати.
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то тим паче ці показники треба ,як міенімум помножити на 110, це крохи, що лищшила банда дупоголових
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Зеб, а ты уверен, что надо умножать, а то США начнёт завидовать и перестанет помогать Украине?
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Тоді,ьякщо банда зеленожопих покаже збитки, то на скільки множити потрібно?
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А де ж «Схеми -Бігуси»?
Відбили бабло, за зрив постачання запчастин, і всьо?
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А нигде. Это фук для идиотов, живущих сообщениями на заборах был.
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понятно...прібліжалі мір на Дамбассє, как моглі...
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"Міністерство оборони України, згідно з державним оборонним замовленням на 2018 і 2019 роки, здійснює закупівлю польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - зазначено у відповіді, наданій Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони України.
У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3141324
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Выходит, что в статье врут про чистый доход, зеб?
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Бульб - ми в Україні якось і без тебе розберемося.. Сподіваюсь - тобі відомий напрямок твого пішохідного руху, бульб?
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Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 1726лишнехромосомец,переводчик ты уже освоил-пора уже и ник сменить,нет?или "леонид" у мокшан-имя не переводимое? Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 1726
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Что же многострадальный "Дозор" так и не довел до ума "УОП" за столько лет - если такой доход..
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Лахта, а у тебя совсем нет желания спросить - зачем они получили чистый доход?
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придурок, а тебя всегда на хи-хи пробивает или только сегодня?
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Только когда комментарий рядом, при дураке ставлю.
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лахта, иди бацьке комментарии ставь..
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Лахта, нельзя себя так в коллективе вести, я у тебя честно спросил - ты сегодня будешь стараться понравится тем, кто любит сладкое есть или тем, кто любит сладкое в уши?
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Так зрада или перемога, мать-перемать???
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слабенький из Пети мародер какой то

он Коломойский когда начал управлять Укрнафтой в 2004 году она давала 2 млрд долл чистой прибыли...а в 2015 году когда Беню посунули из Укрнафты компания осталась практически банкротом с многомиллиардными долгами перед государством. Вот это я понимаю мародер высшей пробы.
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