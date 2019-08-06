 Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.
Зазначено, що виробництво високоточної зброї і боєприпасів підвищилося з 2,7 млрд гривень до 5,8 млрд за показником чистої виручки. Чистий дохід підприємств РЛС, радіозв’язку та спеціального приладобудування зріс із 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанкової галузі -з 5 млрд до 6,44 млрд гривень.
Водночас витрати на собівартість продукції зросли в середньому за рік на 44% порівняно з попереднім роком.
"Причини цього очевидні. Адже найбільший відсоток у собівартості мають дві складові – витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі й напівфабрикати (31,5% в 2018 році), а також – поточний ремонт, утримання устаткування і загальновиробничі витрати (49% у 2018 році)", - йдеться в повідомленні.
Бо, судя по коментам, они очень колеблются.
А зубожЫлы такие умные, ловкие и предприимчивые, шо их никто кинуть и обокрасть не может. Даже хозяин ЗЕ Коломойский, который все 28 лет только этим и занимался.
Дурний думкою багатіє.
Поэтому меня ваши убогие беды, произрастающие исключительно из вашей безголовости и лени, не интересовали и никогда не будут интересовать.
Відбили бабло, за зрив постачання запчастин, і всьо?
У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3141324
он Коломойский когда начал управлять Укрнафтой в 2004 году она давала 2 млрд долл чистой прибыли...а в 2015 году когда Беню посунули из Укрнафты компания осталась практически банкротом с многомиллиардными долгами перед государством. Вот это я понимаю мародер высшей пробы.