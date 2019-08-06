 Лоукостер Wizz Air відкриє 6 нових напрямків з Одеси та 1 зі Львова

Про це на брифінгу в Одесі заявила менеджерка з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Госк, з Одеси починаючи з листопада двічі на тиждень будуть здійснюватися рейси в Будапешт (Угорщина), Берлін (Німеччина), Братиславу (Словаччина), Вроцлав, Гданськ, Катовіце (всі - Польща).

Крім того, 28 жовтня планується запуск рейсу Львів-Ларнака (Кіпр).

"У 2019 відкрили 17 нових напрямків з України", - сказала Госк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів

У компанії очікують, що завдяки збільшенню кількості напрямків буде продано 2,6 млн посадочних місць в поточному році, а в цілому до кінця 2019 року з України буде охоплено 53 напрямки, уточнила Госк.

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, пропонує рейси за більш ніж 650 маршрутами в 44 країнах. Станом на серпень 2019 року його авіапарк складається з 115 літаків Airbus A320, A321ceo і Airbus A321neo.

У січні-липні 2019 року компанія перевезла з/в Україну 1,3 млн пасажирів.