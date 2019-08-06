 Лоукостер Wizz Air відкриє 6 нових напрямків з Одеси та 1 зі Львова

Про це на брифінгу в Одесі заявила менеджерка з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Госк, з Одеси починаючи з листопада двічі на тиждень будуть здійснюватися рейси в Будапешт (Угорщина), Берлін (Німеччина), Братиславу (Словаччина), Вроцлав, Гданськ, Катовіце (всі - Польща).
Крім того, 28 жовтня планується запуск рейсу Львів-Ларнака (Кіпр).
"У 2019 відкрили 17 нових напрямків з України", - сказала Госк.
У компанії очікують, що завдяки збільшенню кількості напрямків буде продано 2,6 млн посадочних місць в поточному році, а в цілому до кінця 2019 року з України буде охоплено 53 напрямки, уточнила Госк.
Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, пропонує рейси за більш ніж 650 маршрутами в 44 країнах. Станом на серпень 2019 року його авіапарк складається з 115 літаків Airbus A320, A321ceo і Airbus A321neo.
У січні-липні 2019 року компанія перевезла з/в Україну 1,3 млн пасажирів.
Хоч мовою Тумба-Юмба. Аби долетіти
Например, в Хевизе (знаменитая лечебница). Все надписи на 3х языках, венгерском, английском и русском. Вывески на любом киоске, магазинах, вообще вокруг. И везде московитская речь. Кто в теме, подтвердят. Лучше только в Балатонфюгене. Официанты русским владеют увереннее чем английским.
В центре у моста, в большинстве кафешек есть меню на русском.
А те, кто старше 45 говорят на русском очень понятно.
В этом году видел в Будапеште несколько машин с львовской регистрацией, и одну с николаевской. Последняя несколько удивила))
Я на эти вещи обращаю внимание.
Когда в следующий раз поедете побродить по Дунаю, присмотритесь.
Да много там русскоговорящих, и местных уже и приезжих. И к сожелению самыми неадекватами могу назвать только своих соотечественников из Украины, в основном на почве поведения и употребления алкоголя, да и не только
У меня подружка мадярка тоже говорит что полно русских в Хевизе и в округе Балатона.
Вежливые сотрудники.
Статистическая погрешность.
Это любопытно
Внешне же не отличишь русского от чуваша или удмурта.
Невже? Лише окремі лінгвісти знають ЩО спільного є у структурі фінської та угорської мов. Але на слух і на письмі це зовсім різні мови. Колишня співробітниця, етнічна мадярка із Закарпаття, без в/о, вільно говорила угорською, румунською, словацькою, українською, трохи гірше російською та німецькою, але зізналася що слухала фонограми естонських та навіть мордовських пісень, тримала в руках газети - і нічого не зрозуміла.
Уж если и ехать в те края, то в Латвию.
Я попытался поблагодарить официантка, но понял, что звучит у меня это довольно смешно и нелепо))
Кличко надо выгнать на зрен, бо то, что он сделал с Киевом , простить нельзя.