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 Політика України, За кордоном
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Все про:паспорт (410) посольство РФ (180) Естонія (254) Донбас (12671)

 Естонська влада фактично долучилася до гуманітарної блокади Донбасу, - посольство РФ

Посольство РФ у Таллінні прокоментувало рішення МЗС Естонії не визнавати російські паспорти, видані жителям Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"Викликає жаль, що Естонія продовжує наполегливо боротися за лідерство в перегонах серед країн ЄС на антиросійському треку. Впевнені, що фактичне приєднання естонської влади до гуманітарної блокади Донбасу, вже понад 5 років позбавленого державних і банківських послуг, соціальної підтримки, охорони здоров'я, освіти і зв'язку, не сприяє поліпшенню ситуації на південному сході України", - йдеться в повідомленні.

"Якщо в Таллінні справді хочуть допомогти вирішенню внутрішньої української кризи, то використовували б свій вплив на Київ, щоб переконати його відновити нормальне життєзабезпечення Донецької та Луганської областей, як це передбачається Мінською угодою", - зазначають у посольстві.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ Естонії ухвалило рішення не визнавати паспорти, видані Російською Федерацією жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня 2019 року, якщо мешканці цих областей не були раніше громадянами Росії.

Також читайте: Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141509
 
 
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К блокаде россии тоже, за что огромнейшая им благодарность.
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не плачь полицай.
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Це значить Україна повинна годувати і підтримувати своїх ворогів і зрадників.які пішли разом з фашистом путіним,проти українського народу і проти держави Україна. Цинізм росії безмежний.
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Россию не блокировать надо, а просто уничтожить, стереть в ядерную пыль *********.
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А что, кто-то кроме федераски их будет признавать? Да хрена с два, крымские крысы до сих пор выехать западнее мыса тарханкут не могут.
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Кстати, именно из-за непримеримой риторики царь-путин никогда не полезет завоёвывать Эстонию. Потому что нужно будет истребить всех эстонцев.
А в Украину он полез, потому что есть надежда превратить всех украинцев в малоросов.
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Жаль, что нельзя решить лугандонский вопрос наиболее простым и действенным методом - обнести лугандон бетонной стеной, а потом... Эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 1339
Эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 4652
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кацапы реально думают что с днром граничит эстония а не кацапстан ..
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лай из подворотни. Эстонцам - респект.
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А яке відношення громадяни росії мають до Донбасу?Українців з Донбасу Естонці до себе пускають.
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да пускает, нет повода не впускать, тут другой вопрос - как они (если сепары и подхалимы рашки) как! получили Украинские паспорта.
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это наши, родные, Балтииские фошизды, с особой любовью к руцким (вы же не думайте, что хоть один свободный украинец принял бы добровольно бумагу о принятие в стадо крепостных)
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