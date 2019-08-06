 Естонська влада фактично долучилася до гуманітарної блокади Донбасу, - посольство РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"Викликає жаль, що Естонія продовжує наполегливо боротися за лідерство в перегонах серед країн ЄС на антиросійському треку. Впевнені, що фактичне приєднання естонської влади до гуманітарної блокади Донбасу, вже понад 5 років позбавленого державних і банківських послуг, соціальної підтримки, охорони здоров'я, освіти і зв'язку, не сприяє поліпшенню ситуації на південному сході України", - йдеться в повідомленні.

"Якщо в Таллінні справді хочуть допомогти вирішенню внутрішньої української кризи, то використовували б свій вплив на Київ, щоб переконати його відновити нормальне життєзабезпечення Донецької та Луганської областей, як це передбачається Мінською угодою", - зазначають у посольстві.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ Естонії ухвалило рішення не визнавати паспорти, видані Російською Федерацією жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня 2019 року, якщо мешканці цих областей не були раніше громадянами Росії.

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