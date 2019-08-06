 "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький.

Про це Радуцький заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров’я", - сказав Радуцький, пояснивши, що майбутній міністр не має бути публічною особою.
"У мене було багато можливостей піти в політику. Наприклад, мене кликав ще Леонід Данилович Кучма. Але я не бачив відповідної програми", - додав він.
Радуцький заявив, що планує працювати в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я.
За його словами, першочерговим завданням є ухвалення Верховною Радою 65 законопроєктів - на це в парламенту є 6 місяців.
Крім того, Радуцький планує до 1 вересня надати аудит медичної реформи, реалізацію якої планують продовжувати.
"Якщо через два роки ми впровадимо державне медичне страхування, то наш ринок відразу стане цікавим для інвесторів. Наприклад, американські компанії готові вкласти $10-15 млрд", - заявив він.
Раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв про те, що Радуцький може увійти до нового складу уряду як міністр охорони здоров'я.
30 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.
хіба тобі не страшно від реформи "доктора смерть" Уляни Супрун ?
Ти став такий вумний та свідомий!!!
Може пані Уляна тобі укол в голову зробила ?
а споживаю тільки йод.
Супрун же не повиганяла лікарів Вона намагається дати їм можливість гідно працювати
От не люблю, коли всіх змітають в один смітник, звиняйте
Сподіваюся, що Ви мали на увазі систему, а не людей
✌
а как самим поработать - так сразу съезжают с темы, от Богомолец до Пальчевских-Радуцких
Это же не мешает им "лечить" людей !
Вам важко зайти на сайт «Диплом Уляни Супрун», і зрозуміти, що Ви тільки,
шо ляпнули?
Свідоцтво про визнання диплому
Уляна Супрун - молодша клінічна професорка. З 1995 по 1999 працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті[18]. З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
Після переїзду до України стала директоркою гуманітарних ініціатив Світового Конґресу Українців[19], заснувала громадську організацію «Захист Патріотів»[20]. У жовтні 2015 стала засновницею та директоркою Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету[21].
Чем именно мы заинтересовали американских инвесторов ?
Во что они собираются инвестировать ?
Источник: https://censor.net.ua/n3141508
А-а-а.. ну да
Потому что в противном случае - налоги в очередной раз сдерут с нас ( пенсов и серой бухгалтерии столько, что бюджет явно не сможет потянуть)
Олигарх Игорь Коломойский в интервью «Украинской правде» рассказал, что следующим министром охраны здоровья Украины станет народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко.
«Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», - ответил Коломойский на вопрос, почему Шипко, который представляет в Раде Днепропетровскую область, прилетел вместе с олигархом в Киев.