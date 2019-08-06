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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (915) Радуцький Михайло (8)

 "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький.

Засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький спростував чутки про своє можливе призначення міністром охорони здоров'я.

Про це Радуцький заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров’я", - сказав Радуцький, пояснивши, що майбутній міністр не має бути публічною особою.

"У мене було багато можливостей піти в політику. Наприклад, мене кликав ще Леонід Данилович Кучма. Але я не бачив відповідної програми", - додав він.

Радуцький заявив, що планує працювати в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

За його словами, першочерговим завданням є ухвалення Верховною Радою 65 законопроєктів - на це в парламенту є 6 місяців.

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Крім того, Радуцький планує до 1 вересня надати аудит медичної реформи, реалізацію якої планують продовжувати.

"Якщо через два роки ми впровадимо державне медичне страхування, то наш ринок відразу стане цікавим для інвесторів. Наприклад, американські компанії готові вкласти $10-15 млрд", - заявив він.

Також читайте: Радник Зеленського, нардеп Радуцький заявив про особливості лікування "представників різних рас". Супрун здивована

Раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв про те, що Радуцький може увійти до нового складу уряду як міністр охорони здоров'я.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141508
 
 
 Топ коментарі
 
Супрун це справжній професіонал та реальний практикуючий американський медик, на відміну від доморощених пілюлькіних, які пічкають пацієнтів до смерті різними фуфломіцінами! Я хочу лікуватись в лікарнях які реформовані Уляною Супрун, а на говнолікарів від української говномедицини я вже за своє життя надивився - їх потрібно вигнати всіх накуй, як зараз будуть робити на митниці!
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Не може бути страхової медицини в країні в якій крадуть все, навіть люки на дорогах!
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видишь ли мой дружок, некоторые органы у людей парные...... почки, глазки, ушки "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий. - Цензор.НЕТ 7704
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Не може бути страхової медицини в країні в якій крадуть все, навіть люки на дорогах!
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а хіба у нас не страхова медицина?
хіба тобі не страшно від реформи "доктора смерть" Уляни Супрун ? "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий. - Цензор.НЕТ 5828
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Супрун це справжній професіонал та реальний практикуючий американський медик, на відміну від доморощених пілюлькіних, які пічкають пацієнтів до смерті різними фуфломіцінами! Я хочу лікуватись в лікарнях які реформовані Уляною Супрун, а на говнолікарів від української говномедицини я вже за своє життя надивився - їх потрібно вигнати всіх накуй, як зараз будуть робити на митниці!
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Горик, то шо із тобою !!!???
Ти став такий вумний та свідомий!!!
Може пані Уляна тобі укол в голову зробила ? "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 9040
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Ему может и сделала, а ты так и продолжаешь зеленку пить и видно что не помогает.
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зєльонку не ісу я приципово!
а споживаю тільки йод. "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 9451
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Не треба ображати митницю. На жаль є система, але не всі , що в ній працюють - лайно.
Супрун же не повиганяла лікарів Вона намагається дати їм можливість гідно працювати
От не люблю, коли всіх змітають в один смітник, звиняйте
Сподіваюся, що Ви мали на увазі систему, а не людей
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Бугага, лол. Я ось їжджу додому лікуватись, бо щоб попасти до нормальних лікарів в Іспанії треба купу грошей платити, або мати дорожезну страхівку, а в клінікпх від соцстраху більшість лікарів бовдурі.
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Я смотрю все такие умные только хаять "доктора смерть" Уляну,
а как самим поработать - так сразу съезжают с темы, от Богомолец до Пальчевских-Радуцких
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Супрун ругали за то, что она фармацевт, но Радуцкий вообще - фельдшер(((((((((((((((((
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а Пальчевский - артист, но и что?
Это же не мешает им "лечить" людей ! "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 9488
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Судя по направленности лечения, они явно все невропатологи, т.к. усиленно "лечат " нам могз)
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Пані Людмила Карпова 35******, ну про який «фармацевт»?
Вам важко зайти на сайт «Диплом Уляни Супрун», і зрозуміти, що Ви тільки,
шо ляпнули?
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Професійна діяльність[ред. | ред. код]

"Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 1778


Свідоцтво про визнання диплому
Уляна Супрун - молодша клінічна професорка. З 1995 по 1999 працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті[18]. З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
Після переїзду до України стала директоркою гуманітарних ініціатив Світового Конґресу Українців[19], заснувала громадську організацію «Захист Патріотів»[20]. У жовтні 2015 стала засновницею та директоркою Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету[21].
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"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов."
Чем именно мы заинтересовали американских инвесторов ?
Во что они собираются инвестировать ?
Источник: https://censor.net.ua/n3141508
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видишь ли мой дружок, некоторые органы у людей парные...... почки, глазки, ушки "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий. - Цензор.НЕТ 7704
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Государство оплатит мед.страховку?..
А-а-а.. ну да
Потому что в противном случае - налоги в очередной раз сдерут с нас ( пенсов и серой бухгалтерии столько, что бюджет явно не сможет потянуть)
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Ой, прямо святошка нашелся. Просто имеет пару гражданств еще, и/или не совсем удобный шлейф за собой. Не хочет чтобы журналисты шантажировали потом.
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Ну таки умные евреи руководят марионетками находясь сами в тени . поставят министром какого ни будь фотографа и будут ему ЦУ выдавать
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Очень удобная вещь - "государство в смартфоне", и на публике можно не шататься, хоть в трусах посты пиши, и слух можно распустить, ожидая реакции, а если что не так, то можно отбрехаться, я лично этого не говорил, страничку взломали, кошка на клавиатуру написала..
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Якщо в смартфоні - то і хом'яка достатньо, щоб написюганив на сенсорний екран... "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 1414
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Правильно, не тебя Игорь Валерьвич хочет видеть министром, поэтому и не будешь.)

Олигарх Игорь Коломойский в интервью «Украинской правде» рассказал, что следующим министром охраны здоровья Украины станет народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко.

«Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», - ответил Коломойский на вопрос, почему Шипко, который представляет в Раде Днепропетровскую область, прилетел вместе с олигархом в Киев.
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