 "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький.

Про це Радуцький заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров’я", - сказав Радуцький, пояснивши, що майбутній міністр не має бути публічною особою.

"У мене було багато можливостей піти в політику. Наприклад, мене кликав ще Леонід Данилович Кучма. Але я не бачив відповідної програми", - додав він.

Радуцький заявив, що планує працювати в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

За його словами, першочерговим завданням є ухвалення Верховною Радою 65 законопроєктів - на це в парламенту є 6 місяців.

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Крім того, Радуцький планує до 1 вересня надати аудит медичної реформи, реалізацію якої планують продовжувати.

"Якщо через два роки ми впровадимо державне медичне страхування, то наш ринок відразу стане цікавим для інвесторів. Наприклад, американські компанії готові вкласти $10-15 млрд", - заявив він.

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Раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв про те, що Радуцький може увійти до нового складу уряду як міністр охорони здоров'я.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.