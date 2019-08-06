 Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили.
Це, як зазначається, так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року.
"На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав у концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних "розслідувань", які штампує їхній спільний конвеєр", - йдеться в повідомленні.
У політсилі також звертають увагу, що, "за традицією", першим новину про чергове "розслідування" повідомив Портнов і вже потім її "слухняно пережувала пресслужба ДБР".
"Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, пресслужба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній у тій країні. Натомість, стаття 385 Кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою - саме для таких, як Портнов", - йдеться в заяві пресслужби ЄС.
Зазначається, що така ж відповідальність - за неправдиве повідомлення про злочин - існує і в Україні.
"Те, що на загал скидається на інформаційний тролінг та спам, з боку Портнова, - насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування, яким ексзаступник глави адміністрації Януковича систематично займається за потурання "орендованих" ним слідчих ДБР", - зазначено в повідомленні.
преданно своего хозяина защищают.
Герой Мальдивских битв и сражений на острове Борнео .
Он на фронтах раненый , нельзя с ним так ...
«ОФШОРИ ПОРОШЕНКА.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.»
https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Заплатили не з кишені Коломойші, воно за копійку вдавиться, а з нашої з вами!
Зє!Біли, ви зробили це разом! Зє!
Только толстый и кучерявый .
Как там ?
Кудри вьются , кудри вьются
Кудри вьются у бл...й .
Почему ж они не вьются у порядочных людей ???
И никогда не открывал офшоры в разгар Иловайской бойни. Как же, знаем!
Порох должен уже был усвоить урок - нельзя все пускать на самотек и надеяться, что люди с мозгами и умением проводить анализ, во всем разберутся....
как мы видим, 73% зебильной массы, поприколупротивразума, опровергают предположение, что они умеют мыслить и делать выводы...
Из Киева на Мальдивы 1 января вылетел чартер, на котором были зарегистрированы пассажиры: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.
8 января чартер с этими же пассажирами вернулся в Киев с Мальдив.
вылетал на чартере с задворков Аэропорта .
Ці вихідні п'яним по Трускавцю лазив.
Що скажеш?
В засаде. Январь 2017 ..
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