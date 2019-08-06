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 Політика України
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Все про:Порошенко (9556) Портнов (91) ДБР (408) Європейська Солідарність (85)

 Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності"

У всіх випадках, коли п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко перетинав державний кордон, він робив це в повній відповідності до закону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили.

Це, як зазначається, так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року.

"На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав у концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних "розслідувань", які штампує їхній спільний конвеєр", - йдеться в повідомленні.

У політсилі також звертають увагу, що, "за традицією", першим новину про чергове "розслідування" повідомив Портнов і вже потім її "слухняно пережувала пресслужба ДБР".

Також читайте: Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов

"Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, пресслужба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній у тій країні. Натомість, стаття 385 Кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою - саме для таких, як Портнов", - йдеться в заяві пресслужби ЄС.

Зазначається, що така ж відповідальність - за неправдиве повідомлення про злочин - існує і в Україні.

"Те, що на загал скидається на інформаційний тролінг та спам, з боку Портнова, - насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування, яким ексзаступник глави адміністрації Януковича систематично займається за потурання "орендованих" ним слідчих ДБР", - зазначено в повідомленні.

Читайте також: Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141506
 
   
 Топ коментарі
 
ПЕС залаял , пора на цепь садить .
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Я так розумію, Зє!Біли вже щось почали підозрювати і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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ПЕС залаял , пора на цепь садить .
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Біди, пригаси! Можеш сісти прямо в унітаз і спустити воду. 😁
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Але партія не сказала що порошенко по своєму українському паспорту перетинав український кордон, отже партія порошенка визнала наявність махінацій з підробними документами під час закордонних візитів порошенка, а візитів таких було багато!
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Ти пожежник? Прибув гасити палаючу ватну дупу?
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Партія сказала, що зустрінеться з Портним у суді. Мені цього достатньо. А тобі? ☺
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повскрывались портновские консервы.
преданно своего хозяина защищают.
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Он - как разведчик по фамилии Инкогнито .
Герой Мальдивских битв и сражений на острове Борнео .
Он на фронтах раненый , нельзя с ним так ...
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не ..это ушедший в небытие бот паливода))
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Та нє, цей проти нього, як Валуєв проти Повєткіна...
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Приклади приведеш? Чи, як завжди про закінчення війни, за яке він вибачився
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то он вибачився за 2014.. а в 2016 збрехав "Україна звільнить Донбас протягом одного року"
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6 окт. 2016 г. - Украинский президент Петр Порошенко на встрече со студентам-историкам соврал о том, что участвовал в боевых действиях.
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"при першому ж порушенні перемир'я вся відведена техніка миттєво,в лічені хвилини повернеться на бойові позиції"
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Твоє питання старе як кізяк рамфорінха
«ОФШОРИ ПОРОШЕНКА.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.»
https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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Я так розумію, Зє!Біли вже щось почали підозрювати і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Специально для соевого, заводы Коломойского и платили по льготному тарифу до июня 2019, затем НКРЭКУ отменила льготу но Беня через суд добился продления льготы.
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у портнова одна задача кошмарить петра это одно из условий возврата пребывания в стране
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Йому за це заплатитли 7 млн.грн. Печерський суд присудив за щось, а апеляцію ні хто не подав!
Заплатили не з кишені Коломойші, воно за копійку вдавиться, а з нашої з вами!
Зє!Біли, ви зробили це разом! Зє!
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ну если вы про потужно реформированный печерский ну тогда какие сомнения в справедливости этого суда.
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а до реформы это был самый честный суд в мире, недо полагать.
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Тут інше цікаво! У цієї шобли такий якісний антипіару був, що вони самі повірили власній брехні! 😁
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Клас! Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 935 Мільони українців палко бажають побачити у суді портянкина і пепса Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 3892
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Порошенко - это наш украинский Штирлиц .
Только толстый и кучерявый .
Как там ?
Кудри вьются , кудри вьются
Кудри вьются у бл...й .
Почему ж они не вьются у порядочных людей ???
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Болт! ти дебіл...ти з божевільні втік? така ідіотська мокшанська пісенька, що аж межи очі тобі харькнути хочеться...
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А за это так же ПЭС с Портнова спросит: "Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов. Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждем активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций"? Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 4695
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ПЕСыки заскулили, будкостроителя ихнего за живое взяли.
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"Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом..."

И никогда не открывал офшоры в разгар Иловайской бойни. Как же, знаем!
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ну давай, рассказывай, когда он открывал офшоры, какие и где... чувырло ты позорное и лайкающие тебя уроды... Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1666
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ПЕСики загавкали, еще в 2016 говорили что Петя выезжал по стремной схеме, посмотрим до чего докопаются.
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Какое то несуразное заявление, больше на агонию похоже😀
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давно пора начинать щимить этих зебильных недоумков...
Порох должен уже был усвоить урок - нельзя все пускать на самотек и надеяться, что люди с мозгами и умением проводить анализ, во всем разберутся....
как мы видим, 73% зебильной массы, поприколупротивразума, опровергают предположение, что они умеют мыслить и делать выводы...
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Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом - заявил некто Petro Incognito, который именно под таким именем был зарегистрирован в отеле на Мальдивах
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Вообще-то, официально соевый мародер никогда не был на Мальдивах.

Из Киева на Мальдивы 1 января вылетел чартер, на котором были зарегистрированы пассажиры: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

8 января чартер с этими же пассажирами вернулся в Киев с Мальдив.
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Спокойно, порохоботы уже переобуваются с "выфсеврети, никаких кокориных и инкогнито нет и никогда не было" в "это была спецоперация СБУ чтобы защитить отдых главнокомандующего во время войны". То есть их оправдания становятся все смешнее и смешнее.
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О, начинается: "Эта фсё - палитичиские рипрессии!!!"
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А как же " Гражданин ИНКОГНИТО со своими "инкогнито" кагалом - -
вылетал на чартере с задворков Аэропорта .
Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 5967
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Надеюсь скоро наступит национальный праздник в Украине.
Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 4670
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Шо ти, оклигав?- Дивися бо знову до інсульту досидишся на Цензорі.
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Тихо, не нервуйся. Тобі не можна. Рука та нога дуже терпнуть?
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Петрик 1 стадия молчание ,2 гавканье ,3 скуление ,4 вой Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1892... ты пока во 2-ой
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Когда следственные органы возьмутся за самого портнова ?
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Президент убегает под фальшивой фамилией с фальшивым паспортом на неделю! Кто эту неделю руководил государством? Кто эту неделю руководил войсками? Кто ответственен за выдачу поддельных паспортов мародеру и его окружению? Кто ответственен за переход границы группой лиц с поддельными паспортами?
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А, ну так значит Бигуса с(у)адить за поклеп? Как-то странно - как защитить "честь и достоинство" сразу же после выхода программы - ноль реакции. Зато теперь угрожают судом этому портнову за то же самое что и сказал(типо солгал?) Бигус.
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Соєвий колаборант взірвав 6 складів, з ************, на 6 млрд. дол.США, на нари піде на 1000 років, цинічний комунокацап.
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Свиноботе, українською: - «висадив у повітря».....
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Не ну понятно что ***** замёл следы как смог хотя времени было мало, на Мальдивах остались регистрационные записи... Шустрей работать надо НАБУ и ГБР с СБУ, до нового года Петя должен сидеть!
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Как зебилы не хотят отказываться от порции зеленого дерьма -песня))) а мы предупреждали, что вся эта портновская истерика -очередной чес, от того ваш зебоба это и не коментит, чтоб, как обычно, в стороне остаться -а я и не говорил ничего про Петра Алексеевича...
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Ладно, тогда Европейская солидарность пускай ответит, имел ли право Порошенко, как Главнокомандующий ВСУ, бросить армию и страну во время войны и улететь на Мальдивы отдыхать, глядь ???
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Минулого тижня п'ятницю Зеленський полетів на концерт ;Ліга смєха;. В суботу- провалявся з Богданою на пляжі. В неділю- пішов на футбол.

Ці вихідні п'яним по Трускавцю лазив.

Що скажеш?
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глядь! зєлєногнійне чмо за 3 місяці 1 раз було на передку...А то, як не в фонтанах, то на Ніагарі, то в Одессі з кварталом, то на концертах...заморився цуцик за 3 місяці нєпосільного труда...В нього і запитуй...Порох за 5 років раз за свої кошти поїхав, а ви всі в соплях і досі, зєлєшмарклі!!!
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П.О.Порошенко не кинув армію на полі бою і як кожний громадянин України має право на відпочинок на який П.О.Порошенко заслужив
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Пэдро " Инкогнито" готовит "запасной аэродром".
В засаде. Январь 2017 ..

Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3224
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а скока раз переплывал дунай в водолазном костюме с камазом сигарет на ту сторону? а откуда ж деньги на мальдивы? ведь дупообразные с пеной утверждают про его зубожіння.
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Почав дивитись на ЮТУб ролик якогось проросійського хама Дульского,такого хамства,такої брехні дивитись неможливо.Звертаюсь до партії ЄС Що це за партія яка неможе захистити честь свого голови і його родини від обер хама Дульского
.
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