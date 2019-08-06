 Тимошенко дуже часто "ховають", але ті, хто "ховають", на узбіччі опиняються раніше за неї, - політтехнолог Мустафін. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
1:00 "Звірка годинників"
2:03 Чому Юлія Тимошенко програла вибори
6:40 Майбутнє "Нового курсу" Тимошенко
7:50 Тимошенко в нових політичних реаліях
8:50 Чи почне Тимошенко "поїдати" Зеленського
10:18 Протистояння "нових" і "старих" політиків: список "Батьківщини"
13:58 Сергій Тарута - політичний партнер
16:07 Тимошенко та її "боротьба з олігархами"
19:10 Робота в штабі Тимошенко: основні функції
19:53 Зв'язки з Медведчуком, чи є проросійські погляди у Тимошенко
23:47 Ефіри Тимошенко на телеканалах Медведчука
24:45 Медведчук як людина: партійне минуле
29:15 Як Порошенко потрапив у СДПУ(О)
33:35 Погляди Порошенка на початку політичної діяльності. Відносини з Медведчуком
35:12 Порошенко "актор"
37:10 Медіаконсультант Партії регіонів: гра регіоналів на "антифашистських настроях"
44:47 Проєкт "Післямова"
46:55 Телеканал "Інтер": цензура і редакційна політика
51:56 Темники, "калібрувальний ресурс", Росія і Марат Гельман
56:56 Електронна декларація партії "Батьківщина"
59:38 Війна: Олег Задоянчук
1:00:38 Неочевидний прогноз
Одна из глупостей Порошенко
- это выпустить ее из Качановки!
чтобы брюзгливая старуха - не путалась под ногами...
Осталось лишь бремя.
Но ради правды скажу: в прошлую Раду ее протащила Савченко, а нынешнюю она попала благодаря общему мейнстриму "лиш бы не Порошенко"...
человекуживотному нечего сказать - то он начинает убирать на ошибках.. и кто тупой из нас?!
- Юля?
тюлькиоселедця!
по кольцам на спиле дерева можно подсчитать сколько лет самому дереву
а по кольцам на косе...сколько созывов минуло )))))
Только злобно тявкает на проезжающие машины.
И?
Что в этом хорошего для страны, для политикума?