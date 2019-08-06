EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1924  50
Все про:Медведчук (471) політтехнології (19) Порошенко (9556) Тимошенко (2884) Мустафін (3) Братущак (22)

 Тимошенко дуже часто "ховають", але ті, хто "ховають", на узбіччі опиняються раніше за неї, - політтехнолог Мустафін. ВIДЕО

Медіаексперт, політтехнолог Олексій Мустафін, який понад рік співпрацює з партією "Батьківщина", розповів про причини поразки Юлії Тимошенко на виборах, як діятиме глава ВО "Батьківщина" в нових політичних реаліях, про своє минуле в партії СДПУ(О) та Партії регіонів, у якому статусі зараз перебуває кум президента країни-агресора Віктор Медведчук в Україні, а також про політичне минуле п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

1:00 "Звірка годинників"
2:03 Чому Юлія Тимошенко програла вибори
6:40 Майбутнє "Нового курсу" Тимошенко
7:50 Тимошенко в нових політичних реаліях
8:50 Чи почне Тимошенко "поїдати" Зеленського
10:18 Протистояння "нових" і "старих" політиків: список "Батьківщини"
13:58 Сергій Тарута - політичний партнер
16:07 Тимошенко та її "боротьба з олігархами"
19:10 Робота в штабі Тимошенко: основні функції
19:53 Зв'язки з Медведчуком, чи є проросійські погляди у Тимошенко
23:47 Ефіри Тимошенко на телеканалах Медведчука
24:45 Медведчук як людина: партійне минуле
29:15 Як Порошенко потрапив у СДПУ(О)
33:35 Погляди Порошенка на початку політичної діяльності. Відносини з Медведчуком
35:12 Порошенко "актор"
37:10 Медіаконсультант Партії регіонів: гра регіоналів на "антифашистських настроях"
44:47 Проєкт "Післямова"
46:55 Телеканал "Інтер": цензура і редакційна політика
51:56 Темники, "калібрувальний ресурс", Росія і Марат Гельман
56:56 Електронна декларація партії "Батьківщина"
59:38 Війна: Олег Задоянчук
1:00:38 Неочевидний прогноз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141499
 
 
 Топ коментарі
 
Это да, помнится перед первым туром президентских выборов Пеца развешивал бигборды "Останній шанс для бабусі", а в итоге партия Юльки набрала больше голосов избирателей чем партия Пеци через полгода на парламентских выборах. И во второй тур президентских Пеца бы не вышел, если бы не сетка, админресурс и фальсификации.
 показати весь коментар
 
Тимошенко увеличила своё присутствие в ВР, Порошенко уменьшил и существенно. И как ты объяснишь этот факт? Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше ее, - политтехнолог Мустафин - Цензор.НЕТ 444
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Він татарин. Почніть ображати його, як завжди. Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше ее, - политтехнолог Мустафин - Цензор.НЕТ 8021
 показати весь коментар
 
Юлька все життя на узбіччі, вона і була на узбіччі, звідти її і взяли в політику і в політиці вона завжди мала своє законне місце - на узбіччі і зараз вже бабця Юлька знову підробляє на політичному узбіччі, не перебираючи клієнтами!
 показати весь коментар
 
 
Эта бабка - уже давно "сбитый летчик"...
Одна из глупостей Порошенко
- это выпустить ее из Качановки!

 показати весь коментар
 
 
то не він її випустив, а ВР прийняла таку ідіотську постанову, і вОну на колясців лабутенах привезли на майдан, а потім ВР декриміналізувала статтю.
 показати весь коментар
 
 
Ну так Бене надо только отменить эту "ідіотську постанову"
чтобы брюзгливая старуха - не путалась под ногами...

 показати весь коментар
 
та вже пізно, ВР внесла зміни в КК і за ту статтю вже не передбачено кримінальної відповідальності, що по ній вОна сиділа. Тому вже й скасувавши ту дебільну постанову назад її не повернеш, бо суд замінить їй покарання, або взагалі закриє справу по строках.
 показати весь коментар
 
Он говорит то, что хочет услышать "хозяйка". Не более и не менее..
 показати весь коментар
 
 
Время Юлички давно прошло.
Осталось лишь бремя.
 показати весь коментар
 
 
Тимошенко увеличила своё присутствие в ВР, Порошенко уменьшил и существенно. И как ты объяснишь этот факт? Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше ее, - политтехнолог Мустафин - Цензор.НЕТ 444
 показати весь коментар
 
 
Поясняю так: мне плевать на обеих...
Но ради правды скажу: в прошлую Раду ее протащила Савченко, а нынешнюю она попала благодаря общему мейнстриму "лиш бы не Порошенко"...
 показати весь коментар
 
 
Юличка в отличии от многих ЕДИНСТВЕННАЯ за 20 лет кто постоянно попадает в парламент со своей партией !!!!
 показати весь коментар
 
 
а повинна в тюрму, Качанівка чекає, вОна там не досиділа
 показати весь коментар
 
 
Когда уже запостишь что-то вроде "Фёдорыч, прости"?
 показати весь коментар
 
шукаєш однодумців? ти помилився адресою. його б з нею в одну камеру і реаліті шоу, рейтинг був би світовий.
 показати весь коментар
 
 
Пока будет в мозгах совок с верой в шару - Юля тоже будет с лохторатом. Это ее верный контингент.
 показати весь коментар
 
 
Как раз те кто обещал шару и остались поза парламентом !!
 показати весь коментар
 
 
когда человеку животному нечего сказать - то он начинает убирать на ошибках.. и кто тупой из нас?!Тимошенко дуже часто "ховають", але ті, хто "ховають", на узбіччі опиняються раніше за неї, - політтехнолог Мустафін - Цензор.НЕТ 1421
 показати весь коментар
 
так не хоче добровільно, хоча Овоч був її забезпечив повним державним утриманням, а вОні все мало.
 показати весь коментар
 
 
Это да, помнится перед первым туром президентских выборов Пеца развешивал бигборды "Останній шанс для бабусі", а в итоге партия Юльки набрала больше голосов избирателей чем партия Пеци через полгода на парламентских выборах. И во второй тур президентских Пеца бы не вышел, если бы не сетка, админресурс и фальсификации.
 показати весь коментар
 
 
а ровно в 12 часов ночи, она вылазит из коляски и превращается в жабу..

 показати весь коментар
 
 
Юльчик , якшо будешь работать для народа , то будем потрошки топить за тебя , безкоштовно . А если будешь дурака валять , то ведра помоев выльем .
 показати весь коментар
 
 
тЮлка для народу, бугага, ніколи не працювала, а тут раптом.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, чем теперь будут заниматься безработные Яценюк, Турчинов, Пашинский... от корыта -то отогнали. Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше ее, - политтехнолог Мустафин - Цензор.НЕТ 6993
 показати весь коментар
 
они нахомячили на сдаче крыма русне очень много. теперь этой мрази нужно просто втикты подальше, желательно в землю обетованную чтобы их лица щироукраинской реформаторской (или инвесторской) национальности в Украину не выдали.
 показати весь коментар
 
И этого побитого молью политтехнолога поглатит пыль забвения....
 показати весь коментар
 
 
Мустафин всегда был за Юльку. Это ее политтехногог.
 показати весь коментар
 
 
бабу дулю еще некто так не кидал как ЗЕкидалы
 показати весь коментар
 
Овоч кинув, препиЗедент кинув, посад ніде не отримає, дадуть якісь комітети нафіг не потрібні, на телебаченні показувати не будуть.
 показати весь коментар
 
Который сезон Тимоха в политике исполняет роль исключительно серухи на подпевках?
 показати весь коментар
 
Ишь ты !? Решила напомнить о себе...А вдруг её таланты пригодятся. Но, в зеленом офисе своих болтунов хоть пруд пруди.
 показати весь коментар
 
 
До профпремин еще не дошло, что она на этом празднике жизни лишняя? Там своих желающих попраздновать предостаточно. На всех праздника не хватает, а тут еще и Вона. Там Вон трудится не покладая рук. Зачем ему конкуренты?
 показати весь коментар
 
Найшлись в Україні, хворі люди які за бабуулю проголосували, стидоба тай годі.
 показати весь коментар
 
И снова здравствуйте... Хоронят Джульку, хоронят. Вроде здохла, уже и завоняться успела, похоронили, ан нет- вылазит. Так, что ли? Ну такие истории в Истории известны. Такие истории иногда и сжигали...
 показати весь коментар
 
Тимошенко дуже часто "ховають", але ті, хто "ховають", на узбіччі опиняються раніше за неї, - політтехнолог Мустафін - Цензор.НЕТ 3830

по кольцам на спиле дерева можно подсчитать сколько лет самому дереву
а по кольцам на косе...сколько созывов минуло )))))
 показати весь коментар
 
 
Так Вона с обочины не вылазит еще с 2005, как разосрала помаранчеву команду.
Только злобно тявкает на проезжающие машины.
 показати весь коментар
 
 
Ну, допустим, она никак не тонет.
И?
Что в этом хорошего для страны, для политикума?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору