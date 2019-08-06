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Все про:мито (65) ціни (240) дизпаливо (11) Герус (37)

 Причин для зростання цін на дизпаливо немає, - Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус не бачить причин для зростання цін на дизпаливо і нафтопродукти в країні, попри введені спецмита.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу з питання збереження енергетичної незалежності України в Міністерстві інфраструктури.

"Усі трейдери підтверджують стабільність цін, жодного зростання немає, і тим паче немає приводу для зростання цін у роздрібних мережах. Минулого тижня і навіть учора ми спостерігали зниження цін на скраплений газ, попри введені спецмита", - сказав він.

Водночас Герус зазначив, що проблемою може стати логістика, однак, за його словами, "Укрзалізниця" готова надати додаткові цистерни та оперативно опрацьовувати вантажі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні сьогодні набули чинності спецмита на товари з РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141497
 
 
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Ну, вот и хорошо, а то ведь вчера пугали-пугали... пугали-пугали... А тут говорит Новое лицо, что даже цены не станут поднимать на дизелюху.
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Ты за руками следи. Пошлины ввели на трубопровод, а железку не тронули. Вот и догадайся, что будет и "кудою" тот дизель пойдет.
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А теперь на арене мастера дела "и рыбку съесть, и на х... сесть"
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Долар виріс - ціни підняли, долар впав - "трейдеры подтверждают стабильность цен". Пи@дата зеполітика ціноутворення.
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Странная картина: когда горючка дорожала, говорили что курс вырос, и цена на жижу поднялась. Сегодня курс упал, цена на нефть снижается, а вот цена на горючку замерла как вкопанная? Конец эпохи бедности?
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