 Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів

Про це свідчать дані системи ProZorro, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідно до системи державних електронних торгів, термін поставки послуг - до 31 грудня 2019 року. Контракт на 35,1 мільйона гривень уклали за підсумками переговорів. Джерело фінансування - кошти ДП "Україна" на 2019 рік.
Слід зазначити, що Windrose переважно займається організацією та виконанням чартерних, корпоративних, туристичних та VIP-рейсів.
Парк компанії налічує сім літаків Airbus (з урахуванням того, що повертається лізингодавцю): чотири літаки Airbus-321, два - Airbus-320, один - далекомагістральний Airbus-330.
За твердженням деяких ЗМІ, авіакомпанія Windrose належить до сфери впливу фінансово-промислової групи "Приват", співвласником якої є Ігор Коломойський.
Водночас офіційно така інформація не підтверджена. У Державному реєстрі юросіб засновниками компанії значаться ТОВ "Райдел" (Київ), ТОВ "Феста", "Ренлі" (Дніпро) і дві кіпрські компанії Bregenzer Limited та Perfekciy Ltd.
и 25% тоже - не кашляйте следующие минимум 5 лет!
Да в багаже.
если информация не подтверждена, то зачем её подавать как свершившийся факт?
А где вообще самолет Президента?
Может дешевле на нем летать, а не на частных рейсах?
А Богдан, Шефир и другая бассота Бени оказалась рядом с Соплей чисто случайно... - выиграли отборочный конкурс...
Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело относительно экс-президента Украины Петра Порошенко по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.(с0
Мы сейчас обсуждаем проходимца Зеленского....
Если Порошенко в чем то виноват...то пусть за это ответит...никто не против....главное что бы по Закону...а не по желанию портнова и зебобиков....
Вот только по Закону...к Порошенко претензий не найти...вот в этом и беда зебобиков...от того у них и истерики....
а соевый......
але, ЗЕБЕни, в стране уже 3 месяца "Новый Мародер" !
В общем поделят бюджет на двоих.
Или секрет секретный?😀
Ну раскройте мне наконец эту тайну!!!
КАК будет ниачестнейший барец с карупцыей Зеленский будет летать самолётами фирмы, среди учредителей которой есть два кипрских оффшора?????