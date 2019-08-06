 Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів

Про це свідчать дані системи ProZorro, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до системи державних електронних торгів, термін поставки послуг - до 31 грудня 2019 року. Контракт на 35,1 мільйона гривень уклали за підсумками переговорів. Джерело фінансування - кошти ДП "Україна" на 2019 рік.

Слід зазначити, що Windrose переважно займається організацією та виконанням чартерних, корпоративних, туристичних та VIP-рейсів.

Парк компанії налічує сім літаків Airbus (з урахуванням того, що повертається лізингодавцю): чотири літаки Airbus-321, два - Airbus-320, один - далекомагістральний Airbus-330.

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За твердженням деяких ЗМІ, авіакомпанія Windrose належить до сфери впливу фінансово-промислової групи "Приват", співвласником якої є Ігор Коломойський.

Водночас офіційно така інформація не підтверджена. У Державному реєстрі юросіб засновниками компанії значаться ТОВ "Райдел" (Київ), ТОВ "Феста", "Ренлі" (Дніпро) і дві кіпрські компанії Bregenzer Limited та Perfekciy Ltd.