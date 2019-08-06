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Все про:авіація (435) Зеленський (2305) Коломойський (492)

 Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів

Авіакомпанія Windrose, яку пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським, здійснюватиме літерні перевезення на середньомагістральних напрямках і надаватиме послуги з резервування для державного авіаційного підприємства "Україна".

Про це свідчать дані системи ProZorro, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до системи державних електронних торгів, термін поставки послуг - до 31 грудня 2019 року. Контракт на 35,1 мільйона гривень уклали за підсумками переговорів. Джерело фінансування - кошти ДП "Україна" на 2019 рік.

Слід зазначити, що Windrose переважно займається організацією та виконанням чартерних, корпоративних, туристичних та VIP-рейсів.

Парк компанії налічує сім літаків Airbus (з урахуванням того, що повертається лізингодавцю): чотири літаки Airbus-321, два - Airbus-320, один - далекомагістральний Airbus-330.

Також читайте: Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський

За твердженням деяких ЗМІ, авіакомпанія Windrose належить до сфери впливу фінансово-промислової групи "Приват", співвласником якої є Ігор Коломойський.

Водночас офіційно така інформація не підтверджена. У Державному реєстрі юросіб засновниками компанії значаться ТОВ "Райдел" (Київ), ТОВ "Феста", "Ренлі" (Дніпро) і дві кіпрські компанії Bregenzer Limited та Perfekciy Ltd.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141495
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля , где твой велосипед ? Слабоумные ждут ответа .
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Клован летает на 7 миллионов в месяц.
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Тобто зв'язку Зе і Коломойського нема Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 799
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Всем ЗЕБЕням ЗЕльоный привет!
и 25% тоже - не кашляйте следующие минимум 5 лет! Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 4412
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У нас є державна авіакомпанія Україна, для чого нам ще додаткові літаки? Не вистачає літаків, замовте на Антонові додаткові Ан-148/158 і літайте УКРАЇНСЬКИМИ літаками, щоб рекламувати українського виробника, якщо вже за ці перельоти буде сплачувати Україна!
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А що з твоїх ідей обломиться власнику зеленого цунамі? 😬 Головою думай, філософ!
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До речі Коломойського пора нагрузити покупкою кількох нових літаків Ан-148/158, а то він розслабився! А держава має нарешті створити державну лізінгову компанію яка буде давати літаки Антонова в лізинг авіакомпаніям всього світу! А Антонов нарешті має відновити розробки великих магістральних літаків, які були заморожені після розвалу СРСР, щоб Антонов міг виробляти великі літакі для міжнародних авіаперевізників!
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Клован летает на 7 миллионов в месяц.
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Хіба це багато Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 942? Сущі копійки для пана Коломойського Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 1486. Хоча Беня повинен катати свою ляльку БЕЗКОШТОВНО

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Зеля , где твой велосипед ? Слабоумные ждут ответа .
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на лисапете укатил концептуальный алень с булавой
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странно...
если информация не подтверждена, то зачем её подавать как свершившийся факт?
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Информация на 100% не подтверждена в плане принадлежности компании Бене ....а 35 лимонов до конца года....подтверждено....
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Правильно, дебилёныш, если информация не подтверждена, тогда не надо её подавать, как свершившийся факт. Поэтому она и подана тут, как официально не подтвержденная информация
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А зачем зепримату усаживать ручную зеленую сучку вора, на котором клейма негде ставить в кресло президента, зная что это свершившийся факт?
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Компания Роза Ветров заключила договор, но её связывают с Коломойским неофициально, что не понятно?
А где вообще самолет Президента?
Может дешевле на нем летать, а не на частных рейсах?
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Тобто зв'язку Зе і Коломойського нема Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 799
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Конечно, нет... Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8209 Разве корпоративный цвет - зеленый? Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8209 Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 7617
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А який зуб? Мені його пластикові та металеві зуби не потрібні. Давай зуби жовтого металу!
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Думаю, у Власника фарфорові. Золоті не ставив, бо молодість провів у Кривому Розі. ☺ А тут з золотими потрібно було вдома сидіти 😁
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Підозрюю, ти дантистом працюєш? Це така реклама? 😊
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все совпадения это чистая случайность....
А Богдан, Шефир и другая бассота Бени оказалась рядом с Соплей чисто случайно... - выиграли отборочный конкурс...
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И подписи зеленскага нет....зебобики никогда не поверят без подписи.... Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8726
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Эпоха бедности прошла....но исключительно для Бени....
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Поки що джек-пот від обрання Зєлєнского отримав не український народ, а олігарх Коломойський. Хоча слину пускає і аплодує саме народ. Коломоймькому такими дурницями займатися ніколи - він повертає вкладені у вибори кошти. З процентами.
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От зеприматов злостное улюлюлю , стучание лапами по своей груди и бросание банана в твой комент
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Нидорага вроде... Но при Петре такого небыло!
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У них в методичках :"у Пети, наверно, еще дороже"
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Соевые, зрада!!

Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело относительно экс-президента Украины Петра Порошенко по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.(с0
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плевать на порошенко... - пускай сажают...
Мы сейчас обсуждаем проходимца Зеленского....
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И как давно тебе "плевать на Порошенко"? Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 577
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Да всем уже давно плевать на Порошенко... кроме зебобиков...которые с его именем спать ложатся и утром встают....
Если Порошенко в чем то виноват...то пусть за это ответит...никто не против....главное что бы по Закону...а не по желанию портнова и зебобиков....
Вот только по Закону...к Порошенко претензий не найти...вот в этом и беда зебобиков...от того у них и истерики....
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Вот как раз тот самый случай, зебобик, когда тебе и cloud2009 26ea8082 "плевать на Порошенко". Пешы истчо!
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Утрись зебобик...Порошенко уже три месяца не у власти....а ты все дрочишь на него...
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Зебобик, так чего ты тогда его так защищаешь?
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а соевый....
а соевый...... Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8459

але, ЗЕБЕни, в стране уже 3 месяца "Новый Мародер" !
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Так він про Панамський обкрадений народ піклується. Або від Зєлєнского увагу відвертає. Я вірю, що він - патріот Панами, бо досконало знає її Карний кодекс. А Ви? 😁
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Портнов отрабатывает. А ты с запоя выходи тут в стране 3 месяца как не Порох президент
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а когда нибудь, обси..рая Пороха, они давали какие либо ссылки или апеллировали фактами?.. это как обычно, гавкатня.)
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А еще зеленский будет жить в доме коломойского, принимать его душ, питаться с одного стола..
В общем поделят бюджет на двоих.
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Ложе не разделят-то? Тьху тьху тьху. Не к ночи будь сказано.
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У Бени покращення уже фонтаном бьет. Зебилы что у вас с покращенням?
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Персональный самолет...мне выделил народ..(с) Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 2754 Гимн зебобика...
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о, потекло бабло Коломойше... По разным каналам, то много, то мало. На банковский счет!
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Коряво, ой как коряво подана новость. Ведь это нужно подавать в сравнении с расходами пэтьки на аналогичную услугу.
Или секрет секретный?😀
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"Ловкость рук и никакого мошенничества". Далі буде.
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Маи маленькие зибилята!
Ну раскройте мне наконец эту тайну!!!
КАК будет ниачестнейший барец с карупцыей Зеленский будет летать самолётами фирмы, среди учредителей которой есть два кипрских оффшора?????
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Зато деньги остаются в Украине, да, зебилы? Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 9579
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Месяц работы президента и сотрудников ОП обошелся в 78 млн гривен.Что на 12,7 млн гривен больше месяца работы Порошенко и его администрации. На фоне этого интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о "ссышь, продай авто и сделай дорогу", "Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги". Эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов".-"Не доите бюджет!" Украинцев возмутили потраченные Зеленским деньги 05 августа 2019, 15:42
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А это уже коррупция в чистом виде...😤
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