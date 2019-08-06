 Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК, відповідаючи на запитання, що він думає про спроби цих осіб вести в обхід уряду і "Нафтогазу" переговори з Росією про постачання газу.
"Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їхня зрада не вималювалася до статті кримінального кодексу", - сказав він.
"Що ж до російського газу - нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви завдали нам вже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди - треба стиснути зуби і пережити. Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити і забути. Ви позбавили нас половини ВВП воєнними діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна. Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як Фірташ, Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну та іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери у Європи", - додав він.
Беня похоже просто чешет некие специальные вбросы, шо-то специфическое, то шо в данньій момент должно произвести вот такой вот эффект.
Рептилоид он, кароче.
Либо кто-то сочиняет тексты от его имени.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder
Лечиться "Беня" нужно срочно.
Отвечая на вопрос об оценке президентства Порошенко, Коломойский ответил: "Ну с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами".
Таки недарма Пєтя і Бєня зустрічалися? Уже все порішали - мир, дружба, жвачка? Зеботи з порохоботами брататься почнуть?))))))
Просто посмотрел на дурака Ахметку и понял, что губернии для себя не получит, как не получил и Ринатик. А гембеля может быть много
Беня, это ты?
И шо такое случилось, шо тебя просто не узнать?!
Я голосовал за Бойко (на самом деле нет), потому что твоя мама проститутка очень за него просила...
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Дійсно, що вони колаборанти, але можуть створити коаліцію із СН, бо мають однакові переконання.
Я за это топил пару лет назад . И сейчас мнение не поменял .
Но вы не радуйтесь... - так нужно для его капиталов в Украине и его марионетке Зе-сопли...
олігархів багато, але кишеньковий президент є тільки в нього
И тем не менее эти предатели занимают верхние посты во власти .
"Попутчики революции" , **** ...
Нет там патриотов , от слова совсем .
За кого вы его держите ? Для него существует только бизнес.
Вывод- Путин иди на хююй!!
а ведь этот данецкий "уважаемый" пустил врага на нашу территорию.
и 5 лет пилил доход с электрики и газа со сладким петей...
и дальше зарабатывает на народе Украины...
Кто не верит - извольте "гореть вечно" за бокохульство