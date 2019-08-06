 Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК, відповідаючи на запитання, що він думає про спроби цих осіб вести в обхід уряду і "Нафтогазу" переговори з Росією про постачання газу.

"Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їхня зрада не вималювалася до статті кримінального кодексу", - сказав він.

"Що ж до російського газу - нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви завдали нам вже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди - треба стиснути зуби і пережити. Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити і забути. Ви позбавили нас половини ВВП воєнними діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна. Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як Фірташ, Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну та іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери у Європи", - додав він.

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