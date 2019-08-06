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Все про:Бойко (244) газ (1005) Коломойський (492) Медведчук (471) Росія (19243)

 Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський вважає лідерів проросійської "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і Віктора Медведчука колаборантами і зрадниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК, відповідаючи на запитання, що він думає про спроби цих осіб вести в обхід уряду і "Нафтогазу" переговори з Росією про постачання газу.

"Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їхня зрада не вималювалася до статті кримінального кодексу", - сказав він.

"Що ж до російського газу - нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви завдали нам вже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди - треба стиснути зуби і пережити. Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити і забути. Ви позбавили нас половини ВВП воєнними діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна. Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як Фірташ, Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну та іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери у Європи", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141488
 
   
 Топ коментарі
 
Правду глаголит. Что то Беню сегодня "прорвало"...............
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Мама дорогая!!!
Беня, это ты?
И шо такое случилось, шо тебя просто не узнать?!
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дай угадаю, Каломойский стал "порохоботом"?!
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Правду глаголит. Что то Беню сегодня "прорвало"...............
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Дал пространное интервью. Бо отмалчивался некоторое время. Вот, прорвало. Ничего, этот угорь скользкий. Через месяц, в зависимости от ветра, который не станет холодить спинку- он запоет нечто противоположное. Легко!
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подзатыльников от пороха получил, вот и прорвало Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2379
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и ты что то бред несёшь. Педро Мальдивский занят походами на допросы. пока как свидетель.
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тю. ты ж кричало, шо Петро смылся из страны и родичей забрал. или он виртуально по допросам ходит? или ты зазвизделось уже окончательно?
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кто такой от пороха? это свиновальц? он разве не мыролюбный безальтернативец, и даже не побоюсь этого слова - потужный реформист?
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ну т. е подтвердил что по газу Порох все делал верно 😀
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Кому зрадник, а кому й кум, від якого треба відхрещуватися.
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он что, протрезвел? или, наоборот, напился? сначала он лепит полного сепара по беспределу, а счас запел, аки соловей....
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Заметьте, что "запел, аки соловей" после встречи Кличко с Джулиани . "Простое совпадение - не думаю" .
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Вообще создаётся ощущение, шо либо разные люди говорят, либо человек вообще не помнит ничего и каждый новый день встречает с девственно чистой памятью.
Беня похоже просто чешет некие специальные вбросы, шо-то специфическое, то шо в данньій момент должно произвести вот такой вот эффект.
Рептилоид он, кароче.
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> шо либо разные люди говорят,


Либо кто-то сочиняет тексты от его имени.
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После того, как Беню отключили от микрофона, Беня стал очень многогранный, разносторонний стал Беня, с multiple personality disorder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder
Лечиться "Беня" нужно срочно.
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Думаю, зрозумів, що переорієнтація на москалів не врятує його від кримінального переслідування в США...
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Не смог договориться о защите со стороны РФ и решил строить суверенную Бенесуэлу в кольце врагов?
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к таким размышлениям нужно было прийти...а ссср все еще доразваливается
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5 лет их Порошенко лелеял и подкармливал...3 ТВ канала, бизнес дизель, сжиженный газ почти монополист Мертвечук.........
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так було за тих умов...а зараз жнива необхідно завершити, а і без війни(перемирря) з дизелем вже напряг і білорусь з початком осені не постачатиме...а треба ще буряки, соняшники зібрати...картоплю, щоб було з чого деруни смажити на хануку...нові часи, нові свята, нема параду бо дизелю нема(((
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Що ж ви набагато цікавіші його слова в інтервю москалям не даєте?

Отвечая на вопрос об оценке президентства Порошенко, Коломойский ответил: "Ну с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами".

Таки недарма Пєтя і Бєня зустрічалися? Уже все порішали - мир, дружба, жвачка? Зеботи з порохоботами брататься почнуть?))))))
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Печатали уже похвалу Пете от Бени вчера.
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Беня в 2014-м спас Днепр от нашествия рашисткой ваты . Забыли ?
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Все зелебобики знают, что барыга зарабатывал на крови. Што, уже не?
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Да, спасал. Но не с автоматом
Просто посмотрел на дурака Ахметку и понял, что губернии для себя не получит, как не получил и Ринатик. А гембеля может быть много
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Да, я помню - дал типа армии топлива и слупил потом за это в три шкуры.
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Так и было . Удивляюсь , неужели у нас 43% идиотов ?
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не, тогда великий пэппо и пастор всех спасли..
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тогда его бизнес интересы совпали с интересами государства не более.
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Оооо, понеслась звизда по кочкам... но мы то знаем, звездеть - не мешки ворочать
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а шо беня ви скажите за ахмет-хана..?
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Зебики, вам тоже до задницы 3 миллиарда?
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)) карочи, скоро обьявит по чём он будет заплатить за посадку этих двох засранцев )))
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Мама дорогая!!!
Беня, это ты?
И шо такое случилось, шо тебя просто не узнать?!
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Хоче ще раз про "громадянський конфлікт" нам мозок проїсти
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Сказал пнувший под зад коленом самого патриотичного Президента Украины.
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Судя по "патриотизму" Рошенки, ему надо было стать президентом Панамы, а не Украины
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"Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами" - сказал коломойский о петре
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cloud2009 голосовал за Бойко . Чорт гэбнявый .
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Куприк - Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2394 вот меня и в каментах не было...., а ты меня вспоминаешь....

Я голосовал за Бойко (на самом деле нет), потому что твоя мама проститутка очень за него просила...
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О , гэбнявый замаячил ... Як там твой хозяин поживает
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Видать что-то украсть хочет, раз такими словами заговорил.
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ага, это потому кокорин со страны сбежал😀😀
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дай угадаю, Каломойский стал "порохоботом"?!
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Та в зєлєботів зараз коротке замикання буде.
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программа выполнила недопустимую операцию и будет самоуничтожена
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Бойко и Медведчук - предатели и коллаборанты, - Коломойский
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Дійсно, що вони колаборанти, але можуть створити коаліцію із СН, бо мають однакові переконання.
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Неможуть. Бо то Беня буде решати с ким коалицію СН будуть стврорювати.
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походу, эти два фошизда (Порох и Кличко) его в чём-то переубедили...
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Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть



Я за это топил пару лет назад . И сейчас мнение не поменял .
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труба это то что отчасти спасло от большой войны в 2014, не пишите ерунды
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Газовая труба - это беда Украины . Из - за этого металлолома мы 28 лет в дерьме живем .
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Ага прям труба во всем виновата, а не те кто ее использовал в своих целях
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Этож соблазн вечный ... хоспади , как ребенку надо все пояснять ...
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так отдать её в управление Shell и фсё.
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Мда... Що ж Бєні зробив таке Порошенко? Шурундули в двері вставив, чи що?
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Двойные стандарты! А как же "гражданская война"? Не ну, чему удивляться - народ всё схавает...
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Да это понятно нормальным людям уже давно , только не понятно одно - почему они еще живы !? Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський - Цензор.НЕТ 210
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вопрос как к якобы патриотической власти прошлых пяти лет (он же скоро будет адресован и новой власти), так и к национал-патриотам..
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вы шо, оба Бене не верите? он же вам рассказал в статье. или идиоты дальше заголовка не читают?
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Ну, шо преЗедент примет эти слова к действию?!
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вуаля... - и Беня снова патриот Украины.....
Но вы не радуйтесь... - так нужно для его капиталов в Украине и его марионетке Зе-сопли...
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Не смешно ли??? А Богдан с его , или их другом Портновым патриоты Украины?????!!!!!!
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та кажіть вже "зюзін хазяїн", чого соромитись?
олігархів багато, але кишеньковий президент є тільки в нього
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С этим утверждением трудно не согласиться .
И тем не менее эти предатели занимают верхние посты во власти .
"Попутчики революции" , **** ...
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Так , стоп... Шо значит закрьіли инвестиции? Тут же недавно бьіла новость, шо инвесторьі бегут сюда наперегонки, видя грандиозньій талант клавана в управлении страной... Даже те , кто раньше отсюда убежал... Где правда?😁
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А физически он где газ брать собрался, чего то не пойму.. Можно конечно кукарекать про то, что мы у рашки газ не покупаем, повторяя чушь наших пропагандонов, но каламой ведь не рядовой безмозглый вышиватник, чтобы верить в эти сказочки для олигофренов. Он чего то пытается этими словами добиться, только непонятно чего.
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Главные предатели все же ахмет и парашенко
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Все они - твари .
Нет там патриотов , от слова совсем .
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Чтобы Беня произносил такие грозные слова как "коллаборанты" и "предатели" ? Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6734
За кого вы его держите ? Для него существует только бизнес.
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свой я, братцы, свой, кричит гражданин Израиля, командированный в Украину чтобы порешать кое-какие земельные и банковские дела.Не решаемые без дефолта - ......... в переводе - Украине.
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Коломойский -Наш!!!! Хоть и хитрый!!! Но Жидо-Бандера!!!
Вывод- Путин иди на хююй!!
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вин вам не папуга, що б одне и теж казати. завтра инше скаже.
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вашингтонский обком таки провел работу с беней и дал нужные направления политики партии Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський - Цензор.НЕТ 89
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"Беня говорит мало,но он говорит смачно.Он говорит мало,но хочется,чтобы он сказал еще что нибудь"...(с)
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за рыжую мразь гудка почему-то молчит как рыба об лед..
а ведь этот данецкий "уважаемый" пустил врага на нашу территорию.
и 5 лет пилил доход с электрики и газа со сладким петей...
и дальше зарабатывает на народе Украины...
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Патамуша Ахметкино липистричество занедорага (т.е. за наш счет) теперь Бене дешевле, чем нам, идет.
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Беня як ніколи правду сьогодні сказав - Бойко і Медведчук колаборанти і зрадники. Люби боже правдоньку. Так розкрадання держави ними було возведено в ранг закону і все майно народу пограбовано. Розікрали, повинні повернути, добровільно, не повернуть забрати по суду совісті. Інше питання їхня українофобська позиція - судити як зрадників держави і шпигунів агресора, мінімум довічне.. Таких екземплярів треба позбавляти громадянства і місця проживання в Україні. Якщо влада не візьметься за цих зрадників то НАРОД НЕ ТІЛЬКИ НАГАДАЄ за обов'язок захищати державу а знесе це кодло. Вулиця про своє право вже нагадала під час революції гідності.
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Беня як ніколи правду сьогодні сказав - Бойко і Медведчук колаборанти і зрадники. Люби боже правдоньку. Так розкрадання держави ними було возведено в ранг закону і все майно народу пограбовано. Розікрали, повинні повернути, добровільно, не повернуть забрати по суду совісті. Інше питання їхня українофобська позиція - судити як зрадників держави і шпигунів агресора, мінімум довічне.. Таких екземплярів треба позбавляти громадянства і місця проживання в Україні. Якщо влада не візьметься за цих зрадників то НАРОД НЕ ТІЛЬКИ НАГАДАЄ за обов'язок захищати державу а знесе це кодло. Вулиця про своє право вже нагадала під час революції гідності.
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Сказал бы проще - его конкуренты в дерибане Украины.
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Розгадка в поведінці коломойського одна--він ЄВРЕЙ. Знаючи хоть мало мальські історію, поведінку євреїв на протязі століть--одержите відповідь.бо вани вміють пристосуватись до любого випадку і любої влади. А брехати, бути балаболом і демагом--це в крові.
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Ну вот, все в порядке, Беня опять стал очень добрым. Это потому что Филарет молился.
Кто не верит - извольте "гореть вечно" за бокохульство
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Соглашусь, все правильно сказал, и про предателей, и про газ этот сраный. Все скопом довели народ до нищеты, и тычут этим "дешевым" газом в нос, как ослу морковкой.
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беня и рабинович, ну, какое тут может быть сравнение? беню третировал подлец пеця, а иврею же надо как-то выживать?
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