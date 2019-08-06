 Коломойський стверджує, що із Соловйовим обговорювалася робота на "1+1". Сам пропагандист заперечує переговори

Про це в інтерв'ю російському агентству РБК розповів Ігор Коломойський, передає Цензор.НЕТ.

"Соловйов мав працювати на "1+1"... Він свого часу переїхав до Ізраїлю, в 2011 або 2012 році, коли у нього були якісь неприємності в Росії. І він доволі серйозно про це думав. У нас з ним готувалося навіть підписання контракту і вже "навіть обговорювали фінансові питання", - сказав Коломойський.

За його словами, Соловйову була запропонована посада ведучого авторської програми на "1 + 1". Втім, одіозного журналіста "пробачили" і він повернувся в Росію. Особистої зустрічі між Коломойським і Соловйовим не було. Переговори в Ізраїлі вів двоюрідний брат журналіста Олександр Шапіро, який, за словами бізнесмена, "був його товаришем, з яким вони разом навчалися".

На думку Коломойського, Володимир Соловйов з точки зору пропагандиста - номер один.

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Зі свого боку, Соловйов у розмові з РБК підкреслив, що "ніяких особистих зустрічей з цього питання у нього не було". "Анатолій Подобрянський з Дніпропетровська дзвонив і говорив з моєю мамою років десять тому. Він якийсь мій далекий родич, але не двоюрідний брат точно, - підкреслив пропагандист. Він зазначив, що "не знає ніяких Олександрів Шапіро" і що працює на ВГТРК з 2010 року і "ніяких проблем в Росії у 2010-2011 роках у нього не було".