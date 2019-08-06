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 Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк

Обстріл позицій Об'єднаних сил у районі с.Павлопіль Волноваського району Донецької області з боку найманців РФ у вівторок зранку, унаслідок якого четверо українських військовослужбовців загинули, є грубим порушенням домовленостей про перемир'я.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічні новини із зони проведення Операції об’єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули 4 українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир’я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять героям!" - написав Данилюк.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 2 рази порушили режим припинення вогню: загинуло четверо українських воїнів, - Міноборони. ВIДЕО

Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141481
 
 
 Топ коментарі
 
Зєєєля просрав все що зробив Наєв.
Ви зробили це разом, Зє!Біли!
Ця кров і на ваших руцях!
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Отправьте на передовую зеленых дегенератов из Трускавца,пусть там продолжат свое обучение !
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"...надо просто перестать стрелять...". да зелебобы????
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Всі хаяли Пороха, а проте, таких втрат після розмежування при його правлінні не було. Схоже теперішня влада не цінує життя воїна-українця і бере приклад з свого грьобаного північного "сусіда".
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Проснувся ? Доктрина зєлєбєні ;" Нє стрєлять" . Усьо па планубєня.
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"коли бойовики підступно відкрили вогонь..." ти, падло, *******?! підступно? це війна, п'ятий рік сраної війни! так на війні й відбувається, без реверансів. а, забув, ви ж домовилися, ви ж припинили стріляти й тепер не розумієте, чого це "бойовики" (не окупанти, не колаборанти), а такі собі просто "бойовики"-такі ж, мабуть, українці" вбивають хлопців. сраний ти Alex.
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Теперь бери Зеленского, Хомчака, Мертвечука, Кучму и едьте на похороны сочуствие родным высказывать. Посмотрим что с вами су*ками сделают когды вы скажите что в результате вашего договора связанные наши солдаты запретом стрелять были убиты боевиками.
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Засунь свою увагу в одне місце. Капітулянти срані, мости вони сєпарам строять.
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Вы ж сволота после последнего ,,, перемирия " ЗАПРЕТИЛИ давать ответку ! Покраййне мере в СМИ больше нет сообщений о достойных ответах и потерях лугандонцев. А теперь в духе гнилой Европы высказываете озабоченность и грозите не забытым вниманием. Плевать парашенским ублюдкам на ваше ляляканье, они понимают только хороший удар по хлебалу.
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Не останется без внимания - известим миссию ОБСЕ и попросим наших западных партнеров выразить озабоченность?
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Снести позиции боевиков в месте с населенный пунктом.
Все равно кто хотел жить в Украине давно выехали осталось только перхоть.
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так зеля козырял что на этот раз перемирие было с ответственностью сторон, где ответственность
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Не залишиться без уваги-мабуть 95-й квартал заклєйміт позором ординціів на своїх концертах
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ждите, щас зеля задвинет что надо просто дальше отвести войска, до посередины как минимум...
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РПГ ведь далеко не летает, от 100 до 700 метров (в зависимости от модели). Т.е. когда противник от тебя на таком сверхмалом расстоянии для любого вида оружия, находиться так кучно (как минимум 4 человека рядом) и рыть окопы в полный рост - это просто самоубийство. Это ж как надо было уверовать в хлебное перемирие чтобы так подставиться?
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Под Павлополем от окопа до окопа 500м . насчёт рыть окопы не сказано . заниматься инженерным оборудованием ВОПа понятие очень растяжимое
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Сходи в военкомат, помоги пацанам , или ты только по клавишам?
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не оставим без внимания - это когда подтянули обратно артиллерию и не оставили без внимания ни один квадратный метр того места, откуда прилетела нашим смерть...
а еще - сразу же закрыли все КПВВ до лучших времен - пока не будет день-пять-десять без единого выстрела - пусть бабули своих "асвабадителей" надавят на жалость...
вот это - не оставим без внимания...
**
Царство Небесне захисникам.... і співчуття їх родинам...
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Так эти зеленобобские хенералы 36-й Бригаде придумали название "САМАЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ ПО ОТКРЫТИЮ ОГНЯ". Заклеймили позором ребят за ответку. Вундеркинды зелепукинские.
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Таки до перемирия бегали у наших стволы проверяли на ощупь горячие или нет . искали кто стрелял без команды - разрешения .
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Если после такого мы и дальше будем играть в перемирье то Зебилу точно устроят третий майдан только уже не гражданские,а военные.
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Ось тільки що страшна новина - загинуло 4-ро хлопців.

НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!! да, ЗеБилы?

ЧОМУ ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ НЕ ЗАКІНЧУЄ ВІЙНУ? ЧОМУ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ?

ЗеЛЕНА ШМАРКЛЯ НАЖИВАЄТЬСЯ НА ВІЙНІ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ ЦИРКОМ ШАПІТО АВАНТЮРИСТІВ-РИГОАНАЛІВ, УКРАЇНОНЕВИСТНИКІВ ТА ЗЛОДІЇВ!!! їм навіть зарплата не потрібна, там вже зовсім інші гроші.

кало мойша бабломойський щось там брехало про громадянський конфлікт? воно вже тре свої жирні, пухлясті граблі в передчутті потоків бабла на"реінтеграції бамбаса".
аж вспотіло, так чекає.

ЗеБіли, чому не закінчується війна? Чому гинуть наші хлопці?

Відповідайте, сволото!

НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!

взялісь всє за ручкі і машєм всє дружна! НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!

і на пляж...
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После интервью Разумкова у меня все лента в постах «Ну наконец-то уЗеленского поняли, что войну хотелками не остановить».
В связи с чем у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что они этого не знали с самого начала? В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
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Ці голови ніякою інформацією не розірве, не надійся. Бо щоб розірвало, там має бути хоча б порожнина. А там, на жаль, чавунні болванки, наповнені зеленими шмарклями, а їм ніяка інформація не страшна.
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хоч тут би не гадили своїми висерами
шоколадное говно бьет фонтаном.
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І що ж ви зробите, убогі? Де інформація про те, що був відкритий вогонь у відповідь? Буде, як зазвичай? "Была попытка сорвать перемирие, но мы продолжаем сносить укрепления, отводить войска и востанавливать мост"
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ХЛОПЦІ, НЕ СЛУХАЙТЕ БРЕХЛИВИХ МИРОЛЮБЦІВ, НЕ СЛУХАЙТЕ ТУПИХ ЗЕБІЛІВ!

НЕ МОВЧІТЬ! НА КОЖНИЙ ЇХНІЙ ПОСТРІЛ ВАШИХ ПОВИННО БУТИ ДЕСЯТЬ!

ЗА КОЖНОГО НАШОГО ХЛОПЦЯ ПОВИННО ЗДОХНУТИ ПО ДЕСЯТЬ РАШИСТСЬКИХ СВИНЕЙ ТА КОЛЛАБОРАНТІВ!
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І хоча б один зеленебот на гілці попався- всі неначе повимирали- падлюки!
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Зеленоботы здесь не писуны, они в такие новости даже не заходят. Давно уже это заметила и даже не удивляюсь.
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Ні , тут їх ціла купа смердить про Іловайськ . Відстоюють право Зєлі бути ще гіршим падлом ніж порох .
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Не останется без внимания, - Зеля выпустит видосик
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«Олені, олені - не бриті і не голені».
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Новое питание в армии отменяется портновскими содержанками Окружого суда, обеспечение зимним обмундироваием под вопросом, превращение воинов в живые мишени для расстрела.
ЧТО это?
Работа на развал и изгнание людей из армии?
Кто займет их место, квартально-трускавецкие чуваки?
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Війну можна завершити лише на кордонах визнаних ООН всім світом.
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Та ти шо?! То там вже нікого не залишилося? бо та кількість -- це майже весь контингент ВСУ, що тримає оборону на Донбасі. Ох і брехливі ж ви, москалі!
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Чекаю реакції Зеленського. Але якщо він приїде в Суми- до народу хай краще не наближається. В харю плюну.
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ну что доперемирись с кацапами?!!
зеЛемразь!
кацапо-фашитсы понимают только силу!
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73% дебилов выбрали зебильного-кагального Клоуна
И за это расплачиваются жизнью Украинские Герои
Пока оно известно чем играет на рояле.
Когда будем прозревать, сограждане?
П.С.
Для справки - Барыга - тоже лайно. Должен сидеть.
Страной должны править те, кто проливал кровь на фронте!
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Тепер після піаніно маестро почав вигравати своїм "прибором" по головах дурних зазєлів . А вони лиш запитують : " А райдуга коли ? " .
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Ну і що тепер скаже товариш Хомчак і товариш Кучмо ?. Четверо загиблих це ще не порушення домовленостей ? .
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Що це за фігня від Данилюка:"Не залишиться без уваги?" З цим л@йном треба розмовляти за принципом "око за око, зуб за зуб". Має бути адекватна відповідь, а шмаркльожування і скарження до сліпоглухого ОБСЄ! Чотири наших вояки вбито, а воно про якусь увагу!
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А что вы хотите от гавнокомандующего, который так успешно отвинтил от армии?
Геройства?
Так здесь не Израиль.
Нет мотивации защищать.
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Та воно взагалі не здатне щось захищати. Хіба що дисертацію, але тільки від мух.
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Зеленский Данелюку - "Скажи там что нибудь...Если я напишу в Фесебуке, то меня завтра отправят рыть окопы в Павлополь."
ПС. Но коммент. Пока..
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По последним данным великий и ужасный херой -
хомчак-ВСЕпроСЕРРО-Илловайский
Намазал известное место ваЗЕлином и готовится иттить в атаку.
Задом наперед - чтобы врагу удобнее было.
И шобы болело меньше.
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Нельзя договорится с русскими и бешенной собакой,ето даже мои дети знают,но Данилюкам и прочьим из ЗЕ того не понять.
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ЗЕБЕня, сядь договорись где-то посредине с.... родителями, женами и детьми погибших! Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4920
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Если этот чмошник подойдет к близким погибших, они оторвут ему все
И ЗЕ и Беню.
И никакая охрана не поможет.
И ВООБЩЕ.
Как можно было выбрать неукраинца по духу и крови!
Страна деболов породила зебила...
...лять...
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Как можно было выбрать неукраинца по духу и крови!
Страна деболов породила зебила...
...лять...
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неукраинцы выбрали неукраинца, забыв о крови...
и своей и чужой. той что льется на Донбассе
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На нашу беду - это цветочки ! Какими будут ягодки моно догадаться. Пока гавнакомандующий мочит труселя.а его свора обмывает повышение зряплаты,неутомимые труженики офиса ищут чем можно поживится. Им важно "чтобы не стреляли" ,так уютней!
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Так вот оно какое перемирие от навозной мухи зе-зе !
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онЕ даже обратят даже внимание. ну надо же...

отвлекутся от тренингов, пляжей, фишечек и сьемочек, фенечек и хохмочек. соизволят...может, даже заметят, что столько погибло украинцев...
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Там були командири, як це солдати працювали без прикриття, в штрафбат дебілів, давай Зе-депутатів на передову, окопи рити під прицілом.
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Главное: просто перестать стрелять! ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ и все!!!
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я настаиваю... на своем предложении - за каждый выстрел - закрывать все КПВВ.. на сутки.
и аргументировать - мол ваши "асвабадители" шалят - сидите, кормильцы... дома!
и сделать это правилом : выстрел - закрыто! (а для оправдания - мы ж о вашей безопасности, бесценные вы наши, думаем, ну а вдруг в толпу прилетит... оно вам надо!?)
надоело - сердце не выдерживает - раненные каждый день, а теперь уже и убитые... четверо
не оставляйте без внимания!?!!!
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Если бы это произошло несколько южнее Украины, на ментальной родине Зебила,
Нападавших давно бы смешали с землей.
Но его не беспокоит судьба наших гоев...
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А гарант не хочет по этому поводу публично выступить, или опять будет за спинами своих глашатаев ныкаться ?
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Ему богдан не разрешает.
А так - он очень хочет.
Даже придумал вступление: "наш квартал зажигает огни..."
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Да кому надо твое внимание?Парней НЕТ!Понимаешь ты,их больше нет!!!Вас, ЗЕБИЛОВ, предупреждали,что НЕЛЬЗЯ верить русским,они подлые и коварные.Вы еще,остолопы,мост в Станице восстановите,чтобы сепарасты,под прикрытием с господствующих высот, по нему Сев.Донец форсировали и ноги не замочили.Да и эти переговорщики,обгаженные,тоже хороши.Мы договорились!Кто нарушит,тот будет наказан.Роман Петрович!Ну рассакжи как вы с кучмой сепарастов,за убийство накажете?Отвечайте ушлепки!Вы договаривались и гарантировали!Теоретики хреновы!
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Чет у меня недобрые предчувствия от всех этих партий роялистов и риксосунков
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Ось результат так званого перемир'я,нова команда не розуміє що росію можуть зупинити тільки сильна армія , сильна економіка і міжнародні партнери в першу чергу США .Це зрозуміли в Грузії і Молдові ,на жаль команда Зе живе ілюзіями що можна домовитись .
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