 Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.
"Трагічні новини із зони проведення Операції об’єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули 4 українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир’я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять героям!" - написав Данилюк.
Все равно кто хотел жить в Украине давно выехали осталось только перхоть.
а еще - сразу же закрыли все КПВВ до лучших времен - пока не будет день-пять-десять без единого выстрела - пусть бабули своих "асвабадителей" надавят на жалость...
вот это - не оставим без внимания...
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Царство Небесне захисникам.... і співчуття їх родинам...
НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!! да, ЗеБилы?
ЧОМУ ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ НЕ ЗАКІНЧУЄ ВІЙНУ? ЧОМУ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ?
ЗеЛЕНА ШМАРКЛЯ НАЖИВАЄТЬСЯ НА ВІЙНІ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ ЦИРКОМ ШАПІТО АВАНТЮРИСТІВ-РИГОАНАЛІВ, УКРАЇНОНЕВИСТНИКІВ ТА ЗЛОДІЇВ!!! їм навіть зарплата не потрібна, там вже зовсім інші гроші.
кало мойша бабломойський щось там брехало про громадянський конфлікт? воно вже тре свої жирні, пухлясті граблі в передчутті потоків бабла на"реінтеграції бамбаса".
аж вспотіло, так чекає.
ЗеБіли, чому не закінчується війна? Чому гинуть наші хлопці?
Відповідайте, сволото!
НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
взялісь всє за ручкі і машєм всє дружна! НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
і на пляж...
В связи с чем у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что они этого не знали с самого начала? В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
шоколадное говно бьет фонтаном.
НЕ МОВЧІТЬ! НА КОЖНИЙ ЇХНІЙ ПОСТРІЛ ВАШИХ ПОВИННО БУТИ ДЕСЯТЬ!
ЗА КОЖНОГО НАШОГО ХЛОПЦЯ ПОВИННО ЗДОХНУТИ ПО ДЕСЯТЬ РАШИСТСЬКИХ СВИНЕЙ ТА КОЛЛАБОРАНТІВ!
ЧТО это?
Работа на развал и изгнание людей из армии?
Кто займет их место, квартально-трускавецкие чуваки?
зеЛемразь!
кацапо-фашитсы понимают только силу!
И за это расплачиваются жизнью Украинские Герои
Пока оно известно чем играет на рояле.
Когда будем прозревать, сограждане?
П.С.
Для справки - Барыга - тоже лайно. Должен сидеть.
Страной должны править те, кто проливал кровь на фронте!
Геройства?
Так здесь не Израиль.
Нет мотивации защищать.
ПС. Но коммент. Пока..
хомчак-ВСЕпроСЕРРО-Илловайский
Намазал известное место ваЗЕлином и готовится иттить в атаку.
Задом наперед - чтобы врагу удобнее было.
И шобы болело меньше.
И ЗЕ и Беню.
И никакая охрана не поможет.
И ВООБЩЕ.
Как можно было выбрать неукраинца по духу и крови!
Страна деболов породила зебила...
...лять...
крови!
Страна деболов породила зебила...
...лять...
и своей и чужой. той что льется на Донбассе
отвлекутся от тренингов, пляжей, фишечек и сьемочек, фенечек и хохмочек. соизволят...может, даже заметят, что столько погибло украинцев...
и аргументировать - мол ваши "асвабадители" шалят - сидите, кормильцы... дома!
и сделать это правилом : выстрел - закрыто! (а для оправдания - мы ж о вашей безопасности, бесценные вы наши, думаем, ну а вдруг в толпу прилетит... оно вам надо!?)
надоело - сердце не выдерживает - раненные каждый день, а теперь уже и убитые... четверо
не оставляйте без внимания!?!!!
Нападавших давно бы смешали с землей.
Но его не беспокоит судьба наших гоев...
А так - он очень хочет.
Даже придумал вступление: "наш квартал зажигает огни..."