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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Івано-Франківськ (120) інсулін (5) Марцінків (4)

 Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляє, що місту бракує 7 млн ​​грн на інсулін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Держава знову залишила хворих на цукровий діабет без інсуліну. З державного бюджету для Франківська виділено 5 млн гривень на рік. А в місті 1143 хворих на цукровий діабет, які потребують близько 1 млн грн на місяць. Тобто це 12 мільйонів! І це лише франківці", - заявив мер.

"Це державна програма, ніяк не можу зрозуміти, чому фінансувати її має міський бюджет. Раніше держава сама закуповувала інсулін і роздавала його в заклади. Зараз обласна влада каже, що це наші мешканці. Й наші проблеми", - продовжив Марцінків.

Марцінків запевнив, що міська влада шукатиме додаткові кошти і перерозподілятиме їх, щоб 1143 мешканці Івано-Франківська не залишилися без ліків, від яких залежить їхнє життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богомолець: Через нездатність уряду розподілити кошти хворі на діабет можуть залишитися без інсуліну

Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141479
 
 
 Топ коментарі
 
Лікарь Смерть,онука Менгелє,знає що робить,це 144 реформа від Петра.
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Друзья, информирую вас, что наша работа с Панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.

Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности Панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций.

Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну.

Также мы надеемся, что после назначения нового Генерального прокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.

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А Янукович, на которого работал Портнов - теперь что, "Спаситель Отечества в изгнании"?
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Проте в державі є 350млн. на місяць щоб подарувати їх Коломойському, чиї феросплавні заводи платять тепер за електроенергію 57 коп. за кіловат (саме стілки він економить тепер).
І 7 млн, щоб заплатити Портянці теж є.
Ви зробили це разом! Зє!
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Мэр врёт, Супрун сказали что мы, украинцы обеспечены всем и даже можем ругаться матом, это полезно, особенно при сахарном диабете.
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Лікарь Смерть,онука Менгелє,знає що робить,це 144 реформа від Петра.
 показати весь коментар
 
 
Друзья, информирую вас, что наша работа с Панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.

Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности Панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций.

Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну.

Также мы надеемся, что после назначения нового Генерального прокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.

(c)
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Я так и знал , шо ты проклятый , кремлевский агент Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 4767
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Та лаааадно ... Стекломой будешь ? Мне пригожен сегодня прислал пару флакончиков , шоб я не загнулся .
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Прикинь выясняется что даже Портнов в судах оспорил все обвинения против него
И даже он теперь ни в чем не виноватый
Это 2015 гг
Ну не посадили его, теперь он развернулся
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А Янукович, на которого работал Портнов - теперь что, "Спаситель Отечества в изгнании"?
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А Януковича осудили
Единственного из всех

Правда деньги почти все ему вернули, ещё и через банк Порошенко (см. расследование Гнапа)
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Читаю Портнова пару раз в неделю как детектив
Там ещё Гонтареву на допрос в ГБР с Петей вызывают

Имхо финансовые преступления доказываются проще остальных.

Пошла работать, перерыв все
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Да, детектив, наверное, интересный. Портнов там чьи-то уши покупать собирался. Купил уже или нет?
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ПАП еще и заработал за выдачу налички. Около 20 миллионов.
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А мэру Ивано-Франковска на государственный Мерседесс или Крузер денег хватает? А заместителям? А заместителям заместителей?
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