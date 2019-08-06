 Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Держава знову залишила хворих на цукровий діабет без інсуліну. З державного бюджету для Франківська виділено 5 млн гривень на рік. А в місті 1143 хворих на цукровий діабет, які потребують близько 1 млн грн на місяць. Тобто це 12 мільйонів! І це лише франківці", - заявив мер.
"Це державна програма, ніяк не можу зрозуміти, чому фінансувати її має міський бюджет. Раніше держава сама закуповувала інсулін і роздавала його в заклади. Зараз обласна влада каже, що це наші мешканці. Й наші проблеми", - продовжив Марцінків.
Марцінків запевнив, що міська влада шукатиме додаткові кошти і перерозподілятиме їх, щоб 1143 мешканці Івано-Франківська не залишилися без ліків, від яких залежить їхнє життя.
І 7 млн, щоб заплатити Портянці теж є.
Ви зробили це разом! Зє!
Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.
Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности Панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций.
Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну.
Также мы надеемся, что после назначения нового Генерального прокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.
Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.
(c)
Portnov
И даже он теперь ни в чем не виноватый
Это 2015 гг
Ну не посадили его, теперь он развернулся
Единственного из всех
Правда деньги почти все ему вернули, ещё и через банк Порошенко (см. расследование Гнапа)
Там ещё Гонтареву на допрос в ГБР с Петей вызывают
Имхо финансовые преступления доказываются проще остальных.
Пошла работать, перерыв все