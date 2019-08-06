 Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський

Як передає Цензор.НЕТ, про це український олігарх Ігор Коломойський сказав в інтерв'ю російському РБК, коментуючи своє попереднє висловлювання про "громадянський конфлікт" на Донбасі.
"Я і зараз називаю [це] громадянським конфліктом. Але це наша внутрішня справа і він переріс у гарячу форму тільки завдяки Російській Федерації. Вона є одним з основних спонсорів і джерелом цього громадянського конфлікту. Якби не було Росії і вона забралася б геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом зі спільним задоволенням максимум за два тижні", - сказав Коломойський.
Він також висловив упевненість, що реінтеграція Донбасу після цього відбудеться автоматично. "Вам треба звалити просто і все реінтегрується", - вважає Коломойський.
На його думку, мирне врегулювання потрібно проводити виключно за Мінськими угодами, але їх необхідно трохи змінити.
"Україна - єдина неподільна унітарна держава. Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений Мінськими угодами і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміну Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе", - сказав Коломойський.
"Мінські угоди - єдиний документ, за яким варто рухатися. Але минуло вже 4,5 роки і треба провести апдейт. Конфлікт триває п'ять років. Природно, є елементи блокади та обмежень і люди страждають ... Всі від цього втомилися. Але по обидва боки є ті, хто до цього звик, більш того, там є і бізнес. І вугілля з Донбасу йде спочатку в Росію, а потім до нас в Україну. І сталь там виплавляє товариш Курченко по півмільйона тонн на місяць і продає її під вашими сертифікатами", - сказав український олігарх.
"Что касается российского газа - нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда - надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть.(с)
То есть- таки зимовать будем без газа? Я его правильно понял???
2. ПГХ уже почти заполнены - замерзнуть опять не получится.
это ж надо так виртуозно вилять тухесом?
Типа сами выбирайте ту версию, шо вам больше подходит.
мине интересно шо скажет за "гражданский конфликт" гражданин донецких рэспублик ахметов (позывной Гудок)...
Ех, Зєля...
Почему Бу...ов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
Иловайск был чисто милицейской операцией. Планирование проводилось не военными, а Корбаном, Семенчено и прочими умниками, которые сейчас перекладывают ответственность на ЗСУ. Легализовал операцию с участием ЗСУ Хомчак, который нарушив приказ Муженко поехал в Иловайск. А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток. И найден был на том месте, которое до этого прочесывал армейский спецназ.
Муженко не планировал операцию по Иловайску, он просто не мог ее планировать. Потому что это была чисто милицейская операция. Муженко уже вынужден был спасть людей, которых завели на бойню авантюристы.
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
Почему-то сегодня Бутусов не рассказывает, что это была МВДшная операция. Даже не операция, а авантюра.
Без разведки. Без резервов. Без связи. Без коммуникации. Все с колес. Руководимая по мобильному телефону.
Почему Бутусов обвиняет во всем не Корбана и компанию заведших людей в ловушку, а тех, кто делал все чтобы спасти людей?
Я очень надеюсь, что когда-то будет проведено расследование. И наказание понесут авантюристы.
Иловайск это трагедия, большая трагедия. Трагедия случившаяся по стечению обстоятельств и по сумме роковых ошибок. Но она случилась, прежде всего потому, что солдаты чужого государства зашли на нашу территорию и убили наших ребят. И требовать наказания нужно для тех, кто отдал приказ зайти на территорию сопредельного государства и открыть огонь. Ко всем много вопросов. Но враг у нас, по прежнему, один на всех.
Навіщо це їм? Адже у них тут все чудово складається...
Отвечая на вопрос об оценке президентства Порошенко, Коломойский ответил: "Ну с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами".
Я так розумію, Пєтя і Бєня не зря зустрічалися? Уже все порішали і ніхто нікого сажати не буде...
Уж Беня ли вещает в натуре ?
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3141477/71086772
1) Беня выведен из игры (полностью).
2) Зекоманда получила приказ перестать валять дурака, и продолжать то что делал Порох.
3) А иначе им устроят взбрык инфляции, и майдан без вертолёта на Ростов.
- «Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов и от страны ничего не останется. Война на Донбассе началась только благодаря вмешательству Российской Федерации. Она является единственным спонсоров и источником террористов. Войну на Донбассе можно закончить за две недели. Но для этого нужно, чтобы Россия убралась оттуда восвояси»…
- «Порошенко имеет очень длинный ряд заслуг перед Украиной. С основной задачей своего президентства он справился - спас страну от России. Когда он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил дальнейшую агрессию»…
- «Украине до задницы российский газ - это лишь энергетический продукт и Украина может покупать его в любой стране мира. Российский газ Украине никогда не был нужен. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть о ней. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь купить у России, бери у Европы»...
- «Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Их предательство вполне вырисовывается в статью Уголовного кодекса»...
"...Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе"
Типа, давайте, кацапики, вы оставите своих людей, а потом уйдете?
Доктора! Есть доктор в зале?
ты бы как-то определился с "гражданским конфликтом" на Дамбасе или с войной с Россией
Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Але світ не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі. Вони ще кажуть що ми братські народи!? Та таке в віках треба не забувати як зруйновані, спалені, винищенні Батурін, Запорізьку січ..., підлі зради і голодомори, Крим, Донбас, тисячі загиблих громадян України сьогодні. Які договори з Кремлем ? Ви що смієтесь? Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані"( Бісмарк). Тільки жорсткі і постійні, все зростаючі економічні, технологічні, культурні спортивні ... санкції можуть привести до дотримання Москвою міжнародних норм поведінки.