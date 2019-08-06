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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Коломойський (492) Росія (19243) Донбас (12671)

 Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський

Війну на Донбасі можна закінчити за два тижні. Але для цього потрібно, щоб Росія "забралася звідти геть".

Як передає Цензор.НЕТ, про це український олігарх Ігор Коломойський сказав в інтерв'ю російському РБК, коментуючи своє попереднє висловлювання про "громадянський конфлікт" на Донбасі.

"Я і зараз називаю [це] громадянським конфліктом. Але це наша внутрішня справа і він переріс у гарячу форму тільки завдяки Російській Федерації. Вона є одним з основних спонсорів і джерелом цього громадянського конфлікту. Якби не було Росії і вона забралася б геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом зі спільним задоволенням максимум за два тижні", - сказав Коломойський.

Він також висловив упевненість, що реінтеграція Донбасу після цього відбудеться автоматично. "Вам треба звалити просто і все реінтегрується", - вважає Коломойський.

На його думку, мирне врегулювання потрібно проводити виключно за Мінськими угодами, але їх необхідно трохи змінити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов

"Україна - єдина неподільна унітарна держава. Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений Мінськими угодами і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміну Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе", - сказав Коломойський.

"Мінські угоди - єдиний документ, за яким варто рухатися. Але минуло вже 4,5 роки і треба провести апдейт. Конфлікт триває п'ять років. Природно, є елементи блокади та обмежень і люди страждають ... Всі від цього втомилися. Але по обидва боки є ті, хто до цього звик, більш того, там є і бізнес. І вугілля з Донбасу йде спочатку в Росію, а потім до нас в Україну. І сталь там виплавляє товариш Курченко по півмільйона тонн на місяць і продає її під вашими сертифікатами", - сказав український олігарх.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141477
 
 
 Топ коментарі
 
флюгер получил пендель от пороха? Если Россия "уберется восвояси" с Донбасса, "гражданский конфликт" закончится за две недели, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5844
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Беня в прыжке переобулся!.. гибкий старик!
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А де зараз ховається пєндальний Петро?Сцить у баночку?
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Он много чего наговорил в этом интервью... Меня тут убеждали, что Беня из Украины свалил, типо. Угу, как жы ж... Мне тут интересен вот такой момент:

"Что касается российского газа - нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда - надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть.(с)
То есть- таки зимовать будем без газа? Я его правильно понял???
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зачем тебе газ в Африке ,крокодила жарить ?
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1. Мы не покупаем газ в РФии.
2. ПГХ уже почти заполнены - замерзнуть опять не получится.
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Да-да, читал, как жы ж... Тока я перестал верить прочитанному. Кстати, о заполненности: в этой ура-новости говорилось что заполнены более чем в прошлом году. И всё.
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Не, там было сказано, что заполненение рекордно высоко и названа конкретная цыфра - 16 миллиардов кубов, 20 миллиардов уже достаточно, чтобы пережить зиму.
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Да??? Странно, как-то меня не ободрило, почему-то. Ладно. Тогда вопрос один хрен остался: зачем зубы сжимать? Шоп от холода не стучали? У вас какая версия.
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ще одне лоскотливе питання - у цому році закінчується договір на транзит по україні..і треба, щоб ніякі нордстріми2 не завадили підписанню нового контракту, довгострокового
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Ну, Беня ж сказал: надо сжать зубы и пережить. И всё само станет в порядке. Главное- зубы покрепче сжать.
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Коломойский как всегда прав,и это может случиться именно при этой власти,а для Пеца это было способ удержания себя у власти
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Ой чує ****,що десь попереду близенько-близенько каса.
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у Бени то ли раздвоение личности, то ли старческий склероз совсем недавно другое буровил, мол расея на Дамбасе ни при чьом, а теперь оказывается таки при чьом ...

это ж надо так виртуозно вилять тухесом? Если Россия "уберется восвояси" с Донбасса, "гражданский конфликт" закончится за две недели, - Коломойский - Цензор.НЕТ 778
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Разве виртуозно? Как слон в посудной лавке.
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Похоже Беня наконец то протрезвел после празднования победы "слуги народа".
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Не протрезвел, а переобулся. Он постоянно делает взаимоисключающие заявления, кстати.

Типа сами выбирайте ту версию, шо вам больше подходит.
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Помнится недавно Беня говорил Шо этА гражданский кАнХВликт, мля....
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Бєні кіоск якийсь мабуть сподобався на окупованих територіях, хоче пофарбувати.
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думаю так и есть... но парашка помогает, как и наши воевали в Чечне и Грузии...
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Иди кофе пей дядя, ты своим словесным поносом уже всех достал. Я откровенно удивляюсь как это кучерявое чудо стало олигархом.
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ТА ДА. АЛЛИГАРХОМ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ ТЫ... ВУМНЫЙ И КРАСИВЫЙ. 😂😅😂
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......думал что НОРМАЛЬНЫЙ мужик , а оказался ФУФЛОМ ((((( росия -ОККУПАНТ !!!росия ВРАГ Украины на века !!! Украина и ее НАРОД -ПОБЕДИТ !!!!
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Добре, що ви це зрозуміли, хоча краще би до виборів.
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Якщо там росія, то це не громадянський конфлікт. А якщо росія піде з Донбасу, то війна не закінчиться, бо окупований Крим. Все це ми знали без Коломойського. Так що нове він сказав?
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он имеет в виду другое - гражданский конфликт между совковым Востоком и проевропейским Западом тлел давно. А Раша подогрела его и перевела в военную стадию.
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Можно подумать кто-то думает иначе и верит в каких-то там «сепаратистов»
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.....уважал что ОТСТОЯЛ Днепр , сожалел что ПОРОХ снял с должности , а теперь как тот ЧЮШОК на ФЛЮГЕРЕ ((((((
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c Бенционом все ясно и раньше было.
мине интересно шо скажет за "гражданский конфликт" гражданин донецких рэспублик ахметов (позывной Гудок)...
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Хто три місяці тому казав за «громадянський конфлікт»?
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Шо такое бене? Коки госдеп зажал немного сильнее? Переобувается быстрее ,чем можно долететь с его офиса на крыше миноры до земли.
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Вы че реально думаете что ********* выведет свои войска после выборов на даунбасе? Да даже если в ВР выберут всех сепаров из даунбаского округа, выборы было лишь одно из сотни условий *********. После выборов ***** найдет еще 100 причин и условий чтобы не отпускать Украину и провети федерализацию. Как говорил Саакашвили который знает ***** как никто другой, нельзя идти ни на шаг на уступки кремлю, Ето кремль считает как слабость врага и как повод к наступлению.
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В том то и дело. Не влазь туда РФерия и "гражданского конфликта" не было бы. Ну побузили бы "шахтеры и трактористы" пару недель. А потом местные элиты поняли что очередная "революция" в Киеве ( сколько их уже было) ничего не меняет в их жизни и все бы вернулось в свои устоявшиеся берега. Как было при Ющенко, Януковиче, так бы было и при Пэте( ну может с небольшими нюансами). Но у РФ и Пукина были свои планы, они их и осуществили и Донбасс и вся Украина оказались заложниками этого решения. ( Крым другая история, там сошлось много чего. Украина боялась 20 лет татарско - турецкого национализма, а "брата- соседа" проглядела из за косоглазия "двухвекторности".
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Война закончится только тогда , когда будет толковый командир как был командующий Сухопутных войск в 2014-м - Геннадий Петрович Воровьев - Он Нас вел к Победе, но Ему не дали порошенки-муженки довести эту войну до логического конца - Победе над русней !!
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Украинец: Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом./Лица с украинским паспортом: Хоть с чертом лысым готов договориться, - Зеленский о том, как закончил бы войну с РФ. / Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев./У меня отец воевал с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, С. Шефир /Парад хорош для России, у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, С.Шефир/ Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга"
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Взрыв п@рдаков на соевой ботоферме. Похлеще, чем у кацапов в Ачинске. Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7458 Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 561
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Хм. Походу он переобулся после встречи Кличко с Джулиани .
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Если Б...ов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?
Почему Бу...ов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
Иловайск был чисто милицейской операцией. Планирование проводилось не военными, а Корбаном, Семенчено и прочими умниками, которые сейчас перекладывают ответственность на ЗСУ. Легализовал операцию с участием ЗСУ Хомчак, который нарушив приказ Муженко поехал в Иловайск. А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток. И найден был на том месте, которое до этого прочесывал армейский спецназ.
Муженко не планировал операцию по Иловайску, он просто не мог ее планировать. Потому что это была чисто милицейская операция. Муженко уже вынужден был спасть людей, которых завели на бойню авантюристы.
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
Почему-то сегодня Бутусов не рассказывает, что это была МВДшная операция. Даже не операция, а авантюра.
Без разведки. Без резервов. Без связи. Без коммуникации. Все с колес. Руководимая по мобильному телефону.
Почему Бутусов обвиняет во всем не Корбана и компанию заведших людей в ловушку, а тех, кто делал все чтобы спасти людей?
Я очень надеюсь, что когда-то будет проведено расследование. И наказание понесут авантюристы.
Иловайск это трагедия, большая трагедия. Трагедия случившаяся по стечению обстоятельств и по сумме роковых ошибок. Но она случилась, прежде всего потому, что солдаты чужого государства зашли на нашу территорию и убили наших ребят. И требовать наказания нужно для тех, кто отдал приказ зайти на территорию сопредельного государства и открыть огонь. Ко всем много вопросов. Но враг у нас, по прежнему, один на всех.
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Днепровские отжимали у донецких, а донецкие призвали на допомогу своих Хозяев из-за поребрика... как-то так это выглядит.
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Буза на Донбасі почалася з переляку, донецькі боялися що Коломойський у них все повіджимає і вирішили припугнкти Київ і виторгувати гарантії недоторканності власності. А тут кацапи свого носа встомили, завели спецназ і почали захоплювати мєнтовки та роздавши зброю місцевійгопоті ставити її під команду своїх командирів. Донецькі і не счулися як самі втратили контроль над ситуацією. Далі всі все знають.
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Там какие-то гигантские российские бабки замешаны. Погугли: кто такой Малофеев. Это он организовал "военторг".
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Цілком можлво що номінальні українські власники насправді зіц-прєдсєдатєлі, а справжні власники - кацапи.
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"ЛНР" - давняя вотчина МО СССР (ГРУ), ещё с ранних советских времён. Там учебные центры, полигоны и проч.
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А чего вы хотели?Конечно,Коломой и будет продолжать примазываться к Зеленскому,как он ещё с начала года и начал.Но зачемь же Петро побудил его,заявляя всему миру "Не дадим ни единого шанса Коломойскому победить!"
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"...через 30 дней собрали манатки и валите к себе." © Коломойский
Навіщо це їм? Адже у них тут все чудово складається...

Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 797
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Если Россия "уберется восвояси" /если у дедушки будут колёса то это будет не дедушка а трамвай.
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якось пох, як називає конфлікт вор, афєріст, і гражданін израіля каламойський.
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Покажите его по ТВ. А то от него - как от Пескова: "через ТАСС", "через РБК".
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Там в інтерв'ю кацапам ще цікаве є:
Отвечая на вопрос об оценке президентства Порошенко, Коломойский ответил: "Ну с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами".

Я так розумію, Пєтя і Бєня не зря зустрічалися? Уже все порішали і ніхто нікого сажати не буде...
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Что-то не так. Ни слова про дефолт благотворящий; "гражданская война" вдруг совершила разворот на 180 градусов.
Уж Беня ли вещает в натуре ?
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Короче, версия такая:
1) Беня выведен из игры (полностью).
2) Зекоманда получила приказ перестать валять дурака, и продолжать то что делал Порох.
3) А иначе им устроят взбрык инфляции, и майдан без вертолёта на Ростов.
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Він усвідомив що Путін партнер ненадійний , а хлопці з Делавера вже підбирають для нього фаллоімітатор особливо великого розміру . Тут почнеш говорити таке ................... .
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Ой Бенька,вообще - то тебя в США заждались!
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Вот некоторые тезисы из его сегодняшнего интервью Коломойского для РБК:
- «Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов и от страны ничего не останется. Война на Донбассе началась только благодаря вмешательству Российской Федерации. Она является единственным спонсоров и источником террористов. Войну на Донбассе можно закончить за две недели. Но для этого нужно, чтобы Россия убралась оттуда восвояси»…
- «Порошенко имеет очень длинный ряд заслуг перед Украиной. С основной задачей своего президентства он справился - спас страну от России. Когда он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил дальнейшую агрессию»…
- «Украине до задницы российский газ - это лишь энергетический продукт и Украина может покупать его в любой стране мира. Российский газ Украине никогда не был нужен. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть о ней. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь купить у России, бери у Европы»...
- «Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Их предательство вполне вырисовывается в статью Уголовного кодекса»...
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Вот это патриотичная позиция,не то что друзья потроха ахметка-спонсор донбасятинских террористов,которому потрох подарил роттердам плюс и медведчук-наглый агент *****,с которым потрох тайком ночами у себя дома перетирал схемы дележа прибыли от торговли с рашкой нефтепродуктами.
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поменй методичку, Роттердам+ уже хороший.
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таки вашингтонский обком довел бени политику партии
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Певно вже Штати стержня вставили , або зрозумів що діватись йому від того стержня немає куди . От і співає приємні мелодії .
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ключавая фраза:
"...Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе"
Типа, давайте, кацапики, вы оставите своих людей, а потом уйдете?
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Выкручивается, но все равно сказочник. За 2 недели? И за эти 2 недели надо забыть тысячи убитых, покалеченных, беженцев, вдов и сирот и дальше жить с ними как ни в чем не бывало?
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Что-то Игорь Валерьевич свои же слова забывать стал... Сам себе противоречить начал...
Доктора! Есть доктор в зале?
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У тебя, Беня, семь пятниц на неделе. а в субботу - шабат! Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3847

ты бы как-то определился с "гражданским конфликтом" на Дамбасе или с войной с Россией
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Шановний Беня! Це не громадянський конфлікт а гібридна війна Московії.
Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Але світ не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі. Вони ще кажуть що ми братські народи!? Та таке в віках треба не забувати як зруйновані, спалені, винищенні Батурін, Запорізьку січ..., підлі зради і голодомори, Крим, Донбас, тисячі загиблих громадян України сьогодні. Які договори з Кремлем ? Ви що смієтесь? Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані"( Бісмарк). Тільки жорсткі і постійні, все зростаючі економічні, технологічні, культурні спортивні ... санкції можуть привести до дотримання Москвою міжнародних норм поведінки.
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та у Бєні зараз вилка: і США на яйця наступають і гроші Ахмєтова по ночах і вдень спокою не дають...от, бідолага...
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